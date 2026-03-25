Reniec lanza promoción temporal: Baja precio del DNI electrónico a este monto

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una reducción temporal en el precio del DNI electrónico, habilitando el trámite por solo 30 soles hasta el próximo 12 de abril. La campaña busca acelerar la actualización y modernización de la identificación ciudadana ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026.

La promoción aplica a ciudadanos mayores de 17 años, tanto para quienes tramitan el DNI electrónico por primera vez como para renovaciones, duplicados o actualizaciones de datos. El beneficio estará vigente exclusivamente hasta la fecha límite, debido a su objetivo de incentivar a la población a contar con el documento actualizado antes de los comicios.

El pago de la tarifa promocional puede realizarse mediante la aplicación Yape, utilizando el código 02121, o a través de la plataforma Pagalo.pe. También se aceptan pagos presenciales en agencias del Banco de la Nación, presentando el código y el monto asignado. Para acceder a este descuento, es esencial generar previamente un ticket de recaudación y seguir los pasos indicados por el Reniec en sus canales oficiales.

Entre las ventajas del DNI electrónico resalta la posibilidad de acceder a servicios digitales estatales, realizar trámites de forma remota y acreditar la identidad tanto presencial como electrónicamente. El documento incorpora un chip criptográfico que permite la firma digital y la autenticación segura en plataformas públicas y privadas.

Miles de DNIs esperan ser recogidos

Al margen de la campaña de reducción de costo, el Reniec enfrenta el reto de entregar cerca de 760.000 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que permanecen pendientes de recogida en sus oficinas a nivel nacional. Algunos de estos documentos llevan hasta tres años en stock, a la espera de que sus titulares los recojan.

La mayor concentración de DNIs pendientes se observa en la Jefatura Registral de Lima, con cerca de 300.000 documentos listos para ser entregados. Otras regiones como Piura, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Cusco también presentan cifras elevadas. En total, 16 Jefaturas Registrales cubren los 24 departamentos del país, facilitando la entrega a quienes ya hicieron el trámite.

Con miras a las elecciones, el Reniec amplió los horarios de atención en todas sus agencias descentralizadas hasta el 12 de abril, dedicando recursos exclusivamente a la entrega de DNI. La institución recomienda a los usuarios verificar el estado de su trámite en la web oficial antes de acercarse a las oficinas, para evitar demoras y asegurar la disponibilidad del documento.

El DNI vigente resulta indispensable tanto para ejercer el derecho al voto como para acceder a servicios civiles, legales y administrativos. El documento azul sigue siendo válido para trámites bancarios y otros procedimientos, a pesar de que ya no se emite tras la introducción del formato 3.0.

Como respuesta a la acumulación de documentos sin recoger, el Reniec dispuso una prórroga excepcional para la vigencia de DNIs vencidos o próximos a vencer hasta el 12 de abril, con el fin de que ningún ciudadano quede impedido de votar en las Elecciones Generales 2026. Esta prórroga solo aplica para el ejercicio del sufragio.