Onelia Molina tras filtración de su audio en ‘Magaly TV La Firme’: “Me quedo tranquila porque dije la verdad”

Onelia Molina se pronunció tras la difusión de su audio privado en ‘Magaly TV La Firme’. Captura: YouTube- TVMOS+

El escándalo en la farándula peruana suma un nuevo capítulo con la reacción de Onelia Molina tras la difusión de un audio privado suyo en el programa Magaly TV La Firme.

En una reciente emisión de su streaming ‘Doble Sentido’, Onelia abordó el tema con franqueza, aclarando que, aunque la conversación fue grabada sin su consentimiento, se mantiene tranquila porque todo lo que dijo fue verdad.

Onelia Molina: “Me quedo tranquila porque dije la verdad”

La mañana del 25 de marzo, Onelia utilizó su espacio digital en ‘Doble Sentido’ para referirse por primera vez a la polémica filtración. La exchica reality explicó que la llamada que sostuvo fue de carácter personal y nunca pensó que sería grabada y difundida públicamente.

“Lamentablemente, me hicieron una llamada, la cual pensé que era privada, pero no fue privada, fue grabada sin mi consentimiento. Pero bueno, así son las cosas. Igual yo no mentí, no dije algo que no es. Las cosas fueron así y ya. No, no digo mentiras”, afirmó Onelia, visiblemente serena.

Aclaró también que no hubo pago ni se trató de una entrevista formal, sino de una charla privada que terminó volviéndose viral y desatando una nueva ola de comentarios y especulaciones.

La integrante de 'Esto es Guerra' se pronuncia sobre el audio difundido por el programa de Magaly Medina, afirmando que pensó que era una llamada privada y que nunca dio su consentimiento para que fuera grabada.

¿Onelia Molina tomará acciones legales?

Ante la pregunta de su compañero sobre posibles acciones legales por la filtración, la modelo arequipeña fue enfática en que manejará el tema con discreción y en el ámbito privado.

“Absolutamente todo yo lo voy a hacer de manera privada. Voy a tener mucho cuidado con las personas que tengo cerca, con las personas que hablo, con las personas que escribo”, señaló, recalcando la importancia de proteger su entorno personal tras la experiencia vivida.

Su principal tranquilidad, aseguró, es haber dicho la verdad y ya haber conversado con las personas involucradas y afectadas refiriendose a Alejandra Baigorria. “Creo que quien debía saber las cosas ya lo sabía, así que me quedo muy tranquila y ya”, concluyó.

La exchica reality aseguró que no mintió y que ya habló con los involucrados. Captura: YouTube- TVMOS+

¿Qué decía el audio filtrado de Onelia Molina?

En el audio difundido por 'Magaly TV La Firme’,Molina revelaba detalles sobre el complicado momento que atraviesa Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao.

Molina describía a la empresaria como “desesperada” por conocer la verdad sobre una posible infidelidad, al punto que estaría dispuesta a pagar lo que sea para obtener pruebas o testimonios directos.

“Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar todo para que le digan”, se escucha decir a Onelia, reflejando el nivel de angustia y la urgencia con la que Baigorria enfrenta la crisis en su matrimonio.

La exchica reality también sugirió que Alejandra habría considerado incluso viajar a Argentina para esclarecer los hechos y obtener respuestas de primera mano: “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, relató, en referencia a la determinación de la empresaria por descubrir la verdad.

La empresaria incluso evaluaría viajar al extranjero para confirmar lo ocurrido. ATV/ Magaly TV La Firme.

“En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, afirmó, sugiriendo la existencia de pruebas que podrían confirmar infidelidades anteriores.

Onelia quiere ayudar a Alejandra Baigorria

En medio de la controversia, Onelia Molina quiso dejar claro que su intención no es generar más conflicto, sino ayudar a Alejandra Baigorria a afrontar la situación con mayor claridad.

“Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella ya habló conmigo, está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé”, aseguró, confirmando que ambas han tenido conversaciones directas sobre el tema.

Molina también hizo un llamado a la empatía y pidió que se respete su versión de los hechos, reiterando que su prioridad es la verdad y el bienestar de las personas involucradas.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina cierran comentarios en redes tras imágenes de Said Palao y Mario Irivarren con mujeres en Argentina. IG