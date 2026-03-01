Perú

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

La influencer sorprende con una nueva faceta, esta vez sumándose a la ola musical con su propia canción

La artista Miranda Capurro posa
La artista Miranda Capurro posa en dos escenas distintas para promocionar su debut musical con el tema 'Otra Mitad'. (Miranda Capurro)

Miranda Capurro, una de las figuras más visibles entre los creadores de contenido digital en Perú, inicia una nueva etapa profesional con el lanzamiento de su primer sencillo musical, “Otra Mitad”, tras su reciente salida del equipo de Zaca TV. El tema, producido por Paulo César Morales, marca el ingreso formal de Capurro al circuito del pop urbano y anticipa la llegada de un EP que buscará consolidar su faceta artística.

La artista, que suma más de 330.000 seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, ha construido una comunidad que la acompaña en sus distintos proyectos. Ahora, deja de lado su faceta exclusiva de influencer para apostar por un proyecto musical propio. “Otra Mitad” destaca por una propuesta sonora que combina elementos urbanos y melodías envolventes, además de una interpretación vocal que apunta a transmitir intensidad y emoción.

La letra de la canción lleva la firma de Miranda Capurro, acompañada en la composición por Beto Gómez, Paulo Morales y Uawa. El tema explora el concepto de la conexión profunda entre dos personas que se ven como “la otra mitad”, abordando las relaciones contemporáneas desde una perspectiva fresca.

La artista Miranda Capurro lanza
La artista Miranda Capurro lanza su carrera musical con el sencillo 'Otra Mitad', mostrando una imagen poderosa en el videoclip oficial. (YouTube / Miranda Capurro)

El lanzamiento de “Otra Mitad” va acompañado de un videoclip dirigido por Rubí del Talismán. Realizado en formato cinematográfico, el video fue grabado en locaciones a las afueras de Lima y presenta secuencias con bailarines, actores e influencers, donde la versatilidad escénica de Capurro ocupa un lugar central. La pieza audiovisual ya puede verse en plataformas como YouTube, mientras la canción está disponible en los principales servicios digitales de música, incluyendo Spotify.

En los últimos años, Miranda Capurro ha trabajado con marcas internacionales como Mac, Dior, Volkswagen y Jean Paul Gaultier, ampliando su influencia más allá del entorno digital. Su actividad se ha proyectado desde Lima hacia otras ciudades clave de la región, como Santiago de Chile y Ciudad de México.

La cantante Miranda Capurro lanza
La cantante Miranda Capurro lanza su primer sencillo musical, 'Otra Mitad', marcando su debut en la escena musical con esta evocadora imagen promocional. (Miranda Capurro)

Miranda Capurro anunció su salida de Zaca TV por nuevos proyectos

El pasado 25 de enero, el equipo de Zaca TV confirmó la salida de tres de sus integrantes, entre ellas Miranda Capurro. La noticia generó especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión, ya que el programa digital mantenía un ritmo constante de crecimiento en audiencias.

Gino Tassara, productor de cine y conductor del programa digital Mañanas al mango, detalló que Capurro ya había manifestado previamente su intención de no renovar contrato con la productora.

“Miranda ya me había contado antes de todo que se salía de Zaca. Le ha costado mucho, ojo, decir no, pero no podía atarse a algo durante un año. Podría quizás tres meses o cuatro o cinco o seis, pero no todo el año porque no sabe las oportunidades que le puede salir”, explicó Tassara en su espacio digital.

El productor también indicó que la elección de Capurro fue completamente autónoma y no estuvo condicionada por las decisiones de sus compañeras. “Ella fue la primera en decidir no continuar, no renovar. Es más, las otras chicas iban a continuar, aparentemente, pero también han decidido no continuar”, agregó.

Tras su salida, Miranda Capurro inició una etapa de diversificación profesional. Presentó su primer protagónico en la película “Amigo por ahí no es” y, en paralelo, avanzó con el lanzamiento de “Otra Mitad”, sumando así nuevos desafíos fuera de YouTube. Esta transición confirma el interés de la creadora en explorar distintas facetas artísticas y profesionales, consolidando una presencia que trasciende el ámbito digital y se proyecta en plataformas y formatos variados.

