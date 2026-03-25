Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 25 de marzo

Candidatos expondrán sus planes y responder{a preguntas ciudadanas en el debate presidencial, bajo un formato de cuatro bloques definidos por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

El primer debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú tendrá su tercera fecha este 25 de marzo y reunirá a los principales candidatos a la presidencia, quienes expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

La transmisión oficial del encuentro de candidatos comenzará a las 8:00 p.m. a través de TV Perú (señal abierta), el canal JNE TV (552 de Movistar), las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y en formato digital por Facebook y YouTube. El evento tendrá una duración estimada de dos horas y media.

¿Qué candidatos participarán hoy?

En la cita de hoy, se reunirán 12 candidatos presidenciales por primera vez desde el inicio de las jornadas de debate. El fallecimiento del candidato Napoleon Becerra generó la caída de la plancha presidencial de su partido, que no participó en la primera fecha; mientras que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participó de la segunda fecha del debate.

Póster oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciando el Debate Presidencial 2026 para el miércoles 25 de marzo, mostrando a los doce candidatos y los temas centrales a discutir.

Los participantes de la tercera fecha son:

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Paul Jaimes (Progresemos)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Ronald Atencio (Venceremos)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Estructura del debate

La estructura general del debate está compuesta por cuatro bloques temáticos para garantizar contraste y diálogo directo entre candidatos.

El primer bloque abordará el eje de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, tema prioritario para la opinión pública. Cada expositor dispondrá de un minuto para presentar su postura, seguido por turnos de dos minutos y medio de réplica a cargo de otros dos integrantes de su bloque.

El escenario principal del Centro de Convenciones de Lima ya se encuentra listo para dar inicio a la segunda fecha del Debate Presidencial JNE 2026. (JNE)

En el segundo bloque se realizará la pregunta ciudadana que cada candidato deberá responder en un minuto. La consulta será formulada por votantes por medio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El Grupo 1 está conformado por:

Ronald Atencio (Venceremos)

Paul Jaimes (Progresemos)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

El Grupo 2 lo integran:

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

El Grupo 3 incluye a:

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Mesías Guevara (Partido Morado)

El Grupo 4 está compuesto por:

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Los debates presidenciales permitirán definir quién podría ser el próximo mandatario o mandataria. | Andina

Integridad pública y lucha contra la corrupción

En el tercer bloque, los candidatos volverán a interactuar entre sí. En esta etapa, se hablará sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. Los postulantes fueron agrupados de la siguiente manera:

El segundo bloque aborda el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción.

En el Grupo 1 participan:

Keiko Fujimori

Mario Vizcarra

Mesías Guevara

El Grupo 2 reúne a:

Jorge Nieto

Enrique Valderrama

Roberto Chiabra

El Grupo 3 lo conforman:

Paul Jaimes

Herbert Caller

Rafael Belaunde

El Grupo 4 está compuesto por:

Rosario Fernández

Ronald Atencio

Antonio Ortiz

Para finalizar, en el cuarto bloque, cada aspirante tendrá un minuto para emitir un mensaje final dirigido a la ciudadanía, donde podrá sintetizar su perspectiva de país y los principales ejes de su propuesta.

La moderación de esta tercera fecha de debates seguirá a cargo de los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.