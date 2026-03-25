Perú

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 25 de marzo

Por primera vez desde el inicio de las jornadas de debate, el grupo de 12 candidatos se presentará completo

Guardar
Candidatos expondrán sus planes y
Candidatos expondrán sus planes y responder{a preguntas ciudadanas en el debate presidencial, bajo un formato de cuatro bloques definidos por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

El primer debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú tendrá su tercera fecha este 25 de marzo y reunirá a los principales candidatos a la presidencia, quienes expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

La transmisión oficial del encuentro de candidatos comenzará a las 8:00 p.m. a través de TV Perú (señal abierta), el canal JNE TV (552 de Movistar), las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y en formato digital por Facebook y YouTube. El evento tendrá una duración estimada de dos horas y media.

¿Qué candidatos participarán hoy?

En la cita de hoy, se reunirán 12 candidatos presidenciales por primera vez desde el inicio de las jornadas de debate. El fallecimiento del candidato Napoleon Becerra generó la caída de la plancha presidencial de su partido, que no participó en la primera fecha; mientras que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participó de la segunda fecha del debate.

Póster oficial del Jurado Nacional
Póster oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciando el Debate Presidencial 2026 para el miércoles 25 de marzo, mostrando a los doce candidatos y los temas centrales a discutir.

Los participantes de la tercera fecha son:

  • Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)
  • Paul Jaimes (Progresemos)
  • Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  • Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Estructura del debate

La estructura general del debate está compuesta por cuatro bloques temáticos para garantizar contraste y diálogo directo entre candidatos.

El primer bloque abordará el eje de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, tema prioritario para la opinión pública. Cada expositor dispondrá de un minuto para presentar su postura, seguido por turnos de dos minutos y medio de réplica a cargo de otros dos integrantes de su bloque.

El escenario principal del Centro
El escenario principal del Centro de Convenciones de Lima ya se encuentra listo para dar inicio a la segunda fecha del Debate Presidencial JNE 2026. (JNE)

En el segundo bloque se realizará la pregunta ciudadana que cada candidato deberá responder en un minuto. La consulta será formulada por votantes por medio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El Grupo 1 está conformado por:

  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Paul Jaimes (Progresemos)
  • Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

El Grupo 2 lo integran:

  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)

El Grupo 3 incluye a:

  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)

El Grupo 4 está compuesto por:

  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  • Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
Los debates presidenciales permitirán definir
Los debates presidenciales permitirán definir quién podría ser el próximo mandatario o mandataria. | Andina

Integridad pública y lucha contra la corrupción

En el tercer bloque, los candidatos volverán a interactuar entre sí. En esta etapa, se hablará sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. Los postulantes fueron agrupados de la siguiente manera:

El segundo bloque aborda el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción.

En el Grupo 1 participan:

  • Keiko Fujimori
  • Mario Vizcarra
  • Mesías Guevara

El Grupo 2 reúne a:

  • Jorge Nieto
  • Enrique Valderrama
  • Roberto Chiabra

El Grupo 3 lo conforman:

  • Paul Jaimes
  • Herbert Caller
  • Rafael Belaunde

El Grupo 4 está compuesto por:

  • Rosario Fernández
  • Ronald Atencio
  • Antonio Ortiz

Para finalizar, en el cuarto bloque, cada aspirante tendrá un minuto para emitir un mensaje final dirigido a la ciudadanía, donde podrá sintetizar su perspectiva de país y los principales ejes de su propuesta.

La moderación de esta tercera fecha de debates seguirá a cargo de los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

Temas Relacionados

Debate PresidencialDebate Presidencial 2026Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana en frontera: mafia colombiana escondía droga en vigas de acero

La “Operación Trilogía” en la región Tumbes permitió hallar 1,957 paquetes ocultos en estructuras metálicas dentro de un almacén usado como centro de acopio en la frontera norte

Policía de Perú y Ecuador

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

El escritor relató el episodio en una columna en la que también narró un incidente durante la fiesta y su reacción ante los nuevos gastos solicitados tras el evento

Jaime Bayly revela que pagó

Parque de las Leyendas ofrecerá experiencias nocturnas para sus visitantes en Semana Santa

El conocido zoológico invita a personas de todas las edades a participar en su programación nocturna especial por aniversario

Parque de las Leyendas ofrecerá

Roberto Mosquera renunció a Sport Huancayo tras sufrir goleada ante Sport Boys

El entrenador peruano dejó la institución huancaína en la casilla 15 de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Roberto Mosquera renunció a Sport

Leao Butrón explotó por reclamos de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés: “Vergüenza ajena al ver ese circo”

El exarquero de Alianza Lima apuntó contra la ‘U’ tras conocerse las denuncias al ‘Depredador’ y el defensa nacional con la intención de que no estén en el próximo clásico que se jugará el sábado 4 de abril

Leao Butrón explotó por reclamos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial Perú 2026 EN

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Debate presidencial Perú 2026: todo lo que se dijo y las propuestas de los candidatos en la segunda fecha

Así fue la acalorada discusión entre Fiorella Molinelli y Roberto Sánchez: críticas a Pedro Castillo, “floro” y la “aparición” de Cerrón

“Mucha teoría, George, poca práctica”: Francisco Diez-Canseco cuestionó a Forsyth en uno de los momentos más tensos del debate

¿Bukele y Montesinos juntos? Walter Chirinos llega al Debate Presidencial junto a exministro de El Salvador y la abogada del exjefe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly revela que pagó

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Melissa Klug ingresa a La Granja VIP y se reencuentra con Diego Chávarri y Pamela López: ¿Qué dijeron?

Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez por despedida de Said Palao en Colombia: “Ellos llevaron chicas al Airbnb”

Alejandra Baigorria está ‘desesperada’ por saber si Said Palao le fue infiel: “Quiere pruebas, hablar con las chicas en Argentina”

Onelia Molina expone a Said Palao y asegura presunta infidelidad en su despedida de soltero con pruebas: “Existen videos”

DEPORTES

Roberto Mosquera renunció a Sport

Roberto Mosquera renunció a Sport Huancayo tras sufrir goleada ante Sport Boys

Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atenea en Liga Peruana de Vóley: “La mente es traicionera”

Leao Butrón explotó por reclamos de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés: “Vergüenza ajena al ver ese circo”

Diego Penny aseguró que Mano Menezes cometió un “error” por ausencia de Renato Tapia a la selección peruana: “¿Por qué no convoca a los mejores?”

Dónde ver Bolivia vs Surinam en Perú: canal tv online del partido por semifinal del repechaje al Mundial 2026