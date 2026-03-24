Perú

Wolfgang Grozo también anuncia querella por difamación contra Fernando Olivera por llamarlo “candidato del narcotráfico”

El candidato de Identidad Democrática iniciará acciones legales contra el aspirante del Frente Esperanza, tras un cruce de palabras durante el primer debate electoral previo a las elecciones del 12 de abril

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Wolfgang Grozo, candidato de Identidad
Wolfgang Grozo, candidato de Identidad Democrática, anunció que presentará una querella por difamación contra Fernando Olivera

El candidato presidencial de Identidad Democrática, Wolfgang Grozo, anunció este lunes que presentará una querella por difamación contra Fernando Olivera, aspirante del Frente Esperanza, quien lo llamó “candidato del narcotráfico” durante el primer día de debate de cara a las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Olivera, durante un cruce de palabras, le dijo que es “un experto en mentir” al recordarle su vínculo negado con el empresario Zamir Villaverde, quien enfrenta investigaciones por corrupción.

“Usted dijo que nunca se había reunido y siete veces se ha reunido, además para buscar contactos que le nombren en el gobierno de Pedro Castillo, reuniéndose con Bruno Pacheco, el de los veinte mil dólares en el water, reuniéndose con el Silva, el prófugo de la justicia del día de hoy. ¡Qué cara, señor!”, dijo.

“Yo quisiera que usted, que dice que es de inteligencia, pero que después no sabe nada, me diga: durante su gestión, ¿cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas? ¿O es que usted es el candidato del narcotráfico?”, siguió.

El candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a Wolfgang Grozo durante el debate presidencial, acusándolo de mentir y de reunirse con personajes cuestionados como Bruno Pacheco. La tensión aumenta cuando le pregunta directamente sobre las avionetas del narcotráfico derribadas durante su gestión | Canal N

Grozo replicó exigiéndole una prueba toxicológica e inmediatamente después, en un enlace con la radio Exitosa, indicó que iniciará acciones legales “porque (Olivera) no puede alegremente injuriar y levantar falsos testimonios”.

“Este señor no puede salirse con la suya. Hay que ponerle coto también y hay que mostrar decencia en este aspecto”, dijo.

“Yo me he sentido fortalecido en un debate en el que he manifestado las propuestas, que es lo que quiere escuchar la población. La población no quiere escuchar ataques arteros, absurdos, como se ha visto, sino que le digan cómo le vamos a solucionar sus problemas de inseguridad y de corrupción, que son justamente los temas que nos convocaron”, añadió.

Mencionó que ya ha pedido perdón por el “error” de negar su amistad con Villaverde y aseguró que sigue adelante en su campaña. “Yo creo que la población, y sobre todo los jóvenes a los cuales me dirijo, van a volver a recuperar la confianza de toda la población”, continuó.

César Acuña, líder de Alianza
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), anunció que también demandará a Olivera por difamación, luego de que este lo acusara de tener vínculos con el narcotráfico y de utilizar la Universidad César Vallejo para lavado de dinero

Iniciativa de Acuña

Al igual que Grozo, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), anunció en la red social X que autorizó a su equipo legal a presentar una querella por difamación contra Olivera, luego de que este lo acusara de tener vínculos con el narcotráfico.

“El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, señaló.

Olivera sumó que el líder de APP utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la cual es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero. “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, puntualizó.

Mencionó además que, durante su periodo como gobernador de La Libertad, la delincuencia incrementó con organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, que actualmente mantienen “sometido” al norte del país.

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