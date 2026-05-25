Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 25 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,96 soles, lo que representa una disminución del -0,37% respecto al precio de cierre anterior de 3,98 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,21%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 3,89%.

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