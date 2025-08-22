Perú

5 errores que hacen que el color de tu cabello pierda vida demasiado pronto

Mantener un tono radiante en la melena no depende únicamente del trabajo del estilista, sino de las decisiones que se toman después en casa, donde los hábitos marcan la diferencia en la duración del resultado

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El uso de shampoo genérico
El uso de shampoo genérico puede arrastrar el pigmento del cabello teñido desde el primer lavado y provocar la pérdida prematura del color.

Tras un cambio de look, el cabello luce brillante y lleno de vida en los primeros días. Sin embargo, muchas personas notan que, al poco tiempo, el tono se ve apagado, pierde brillo o cambia su matiz original. El problema no siempre está en la coloración, sino en los cuidados posteriores.

El color como parte de la imagen personal

Para Juliana Gutiérrez de la Cuadra, consultora en imagen y docente especializada en colorimetría, el verdadero desafío no es solo elegir el tinte adecuado, sino mantenerlo. “El cabello es nuestro marco más expresivo. Un buen color puede realzar el rostro, pero si no hay una rutina adecuada, ese efecto se pierde fácilmente”, señala.

La especialista sostiene que conocer los tonos que armonizan con cada persona es importante, pero lo fundamental es cómo se conservan día a día. La diferencia entre un color que se mantiene vibrante y otro que se desgasta pronto está en los hábitos de cuidado que se adoptan en casa.

Cinco errores que deterioran el color

La exposición al sol, la
La exposición al sol, la humedad y la fricción sin barrera protectora deteriora la durabilidad del color y la fibra capilar.

Existen prácticas comunes que afectan directamente la duración del tinte y aceleran su desgaste:

  1. Usar shampoo genérico que no está diseñado para cabello teñido. Muchos de estos productos arrastran el pigmento desde el primer lavado.
  2. Lavar el cabello a diario, lo que reduce la intensidad del color y lo hace perder fuerza con rapidez.
  3. Aplicar calor sin protección. Planchas y secadoras alteran el tono y dañan la hebra capilar si no se usa un sérum o protector térmico.
  4. Olvidar la rutina post-coloración. El resultado obtenido en el salón solo perdura si se mantiene con cuidados en casa.
  5. Exponer el cabello al sol y la humedad sin ninguna barrera protectora. Factores ambientales como rayos UV, calor o fricción también deterioran el tono.

Estos hábitos, aunque parecen inofensivos, impactan de manera significativa en la apariencia del cabello.

Tecnología para prolongar el color

Ante esta problemática, marcas como L’Oréal Professionnel han diseñado líneas específicas para el cuidado del cabello teñido. Una de ellas es Vitamino Color Spectrum, creada para prolongar la duración del tinte sin comprometer la salud de la fibra capilar.

La propuesta actúa sobre cinco dimensiones esenciales del color —brillo, saturación, contraste, tono y luminosidad—. Su fórmula con ácido ferúlico y ácido cítrico ayuda a fijar el pigmento, proteger la fibra y aportar suavidad sin apelmazar. Además, es un sistema que inicia en el salón y se complementa en casa, garantizando que el color se mantenga vibrante por semanas.

Una rutina de cuidado posterior
Una rutina de cuidado posterior es fundamental para que el resultado de la coloración se mantenga vibrante y saludable por más semanas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Entre los productos más destacados está el Glass Shine Serum, que forma una barrera ligera sobre el cabello, aporta brillo extra y mantiene el color estable incluso en ambientes húmedos o de altas temperaturas.

Hábitos que sí funcionan

No todo son restricciones. Existen rutinas sencillas que ayudan a conservar el tono por más tiempo:

  1. Esperar 48 a 72 horas antes del primer lavado tras la coloración, para que el pigmento se adhiera mejor.
  2. Usar shampoo, acondicionador y mascarilla formulados para cabello teñido.
  3. Aplicar siempre un sérum protector, incluso sin herramientas de calor, ya que también protege contra el sol.
  4. Secar con suavidad, evitando frotar con fuerza, y utilizar toallas de microfibra.
  5. Espaciar los lavados y reforzar con productos que protejan del sol y la humedad.

Juliana Gutiérrez lo resume con claridad: “El tinte no es el final del proceso, es el inicio. El verdadero color duradero depende de lo que se hace después, en casa, todos los días. Y si se hace bien, el resultado se nota”.

El cuidado como inversión a largo plazo

Cuidar el color no requiere rutinas complicadas ni productos costosos en exceso. La clave está en tomar decisiones simples, como espaciar los lavados, elegir productos adecuados y aplicar protección contra factores externos. Estos pasos, aunque básicos, hacen que el color no solo dure más tiempo, sino que se mantenga con un aspecto saludable y atractivo.

El cabello teñido, al igual que la piel, refleja hábitos de cuidado. Una buena rutina asegura que el esfuerzo invertido en el salón de belleza se traduzca en resultados duraderos, evitando la frustración de ver el tono apagado antes de lo esperado.

Temas Relacionados

cabello teñidocuidado capilarcolorimetríaconsejos de bellezaperu-noticias

Últimas Noticias

Magaly Medina crítica a Paul Vega por sus disculpas a niña: “Una invitación, no borra el gesto de desprecio”

El actor de ‘Al fondo hay sitio’ fue captado ignorando el saludo de una menor con habilidades especiales, generando indignación en redes sociales. Más tarde ofreció disculpas

Magaly Medina crítica a Paul

Resultados del Gana Diario de este 21 de agosto de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4315

Resultados del Gana Diario de

Keiko Fujimori revela cómo reaccionaron sus hijas cuando Mark Vito comenzó a salir con otras mujeres

La líder fujimorista contó que Kyara y Kaori la interrogaron tras enterarse de que su padre salía con nuevas parejas.

Keiko Fujimori revela cómo reaccionaron

Mujer captada con Gustavo Salcedo publica enigmático mensaje en medio de ruptura con Maju Mantilla

Mariana de la Vega, captada en 2023 junto al empresario en un hotel, reapareció con un mensaje reflexivo en redes sociales tras el comunicado de separación.

Mujer captada con Gustavo Salcedo

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima hoy 21 de agosto

El precio de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Consulta en este link el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senado: se sancionó la declaración

Senado: se sancionó la declaración de emergencia en pediatría por un año, con el hospital Garrahan de emblema

Luis Juez se quebró en el debate por la ley de emergencia en el Garrahan: “No nos pueden robar la última esperanza”

Apuñaló a su suegro mientras dormía porque le reclamó por no hacer la comida

Cuáles son las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2025

La confianza, el bienestar y el desarrollo de los colaboradores como paradigma de los ganadores de la región

INFOBAE AMÉRICA
Spike Lee reinventa un clásico

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió la región de Magallanes y la Antártica chilena: hay estado de precaución por tsunami

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito a la Fuerza Aérea de Paraguay para combatir el narcotráfico

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan