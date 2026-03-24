Perú

Paolo Hurtado celebra 13 años de matrimonio con Rosa Fuentes, pero usuarios los cuestionan y recuerdan infidelidad con Jossmery Toledo

El futbolista y su esposa organizaron una romántica velada que incluía rosas y una sesión de fotos familiar, pero muchos usuarios no perdonan la famosa infidelidad con la expolicía

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El futbolista Paolo 'Caballito' Hurtado y su esposa Rosa Fuentes sorprenden al celebrar su 13º aniversario de matrimonio con una romántica y lujosa fiesta, compartiendo su reconciliación en redes sociales tras la polémica. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes celebraron 13 años de matrimonio con una puesta en escena que incluyó rosas, globos y una sesión de fotos familiar. El futbolista, conocido como el ‘Caballito’, quiso dejar atrás el escándalo de infidelidad que protagonizó en 2023 y apostó por un mensaje de resiliencia y unión, aunque la reacción entre los seguidores y la prensa de espectáculos evidenció que la polémica aún persiste.

El futbolista compartió un emotivo mensaje y una celebración romántica por su aniversario, pero la reconciliación con su esposa generó controversia y críticas en redes sociales. La infidelidad con Jossmery Toledo sigue siendo un tema recurrente entre el público.

Ampay Paolo Hurtado y Jossmery Toledo son captados besándose en Cusco. (Video: Magaly TV La Firme - ATV).

Un aniversario marcado por la reconciliación y el recuerdo del escándalo

El lunes 23 de marzo, Paolo Hurtado sorprendió a su esposa Rosa Fuentes con una celebración especial por su aniversario. Publicó en Instagram un video con imágenes de la velada, la decoración, los hijos de la pareja y una frase que resume su nueva etapa: “El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras”.

En las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ puede verse a Rosa Fuentes bailando con Luis Guadalupe, el ‘Cuto’, y participando de la sesión de fotos junto a su esposo y sus hijos. Hurtado organizó la celebración con rosas rojas, globos en forma de corazón, pétalos y mensajes alusivos al aniversario, como parte de su intento por reconstruir la familia tras la crisis.

El mensaje de Paolo Hurtado
El mensaje de Paolo Hurtado en redes sociales incluyó la romántica celebración con rosas, globos y una emotiva sesión de fotos familiar.

La historia de la pareja ha sido ampliamente seguida por la prensa y el público desde que, en marzo de 2023, un “ampay” de ‘Magaly TV La Firme’ confirmó la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo en Cusco. El escándalo fue especialmente mediático porque Rosa Fuentes estaba embarazada de su tercer hijo en ese momento y, tras la difusión de las imágenes, anunció el fin de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, comunicó en aquel entonces.

Con el tiempo, la pareja fue vista en eventos familiares y viajes, lo que alimentó los rumores de reconciliación. Aunque inicialmente negaron haber retomado la relación, las imágenes de diciembre de 2024 en Estados Unidos y las dedicatorias públicas de Hurtado reforzaron la percepción de que intentaban reconstruir la convivencia familiar.

Críticas en las redes sociales

A pesar del mensaje de unidad y las muestras de afecto, la celebración del aniversario fue recibida con escepticismo y comentarios negativos en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la decisión de Rosa Fuentes de perdonar públicamente la infidelidad y criticaron que la pareja expusiera su reconciliación.

El futbolista Paolo Hurtado y su esposa Rosa Fuentes celebraron su aniversario número 13 con una lujosa decoración, pero los usuarios en redes sociales no se guardaron nada y les recordaron el escándalo de infidelidad del 'Caballito' con la expolicía Jossmery Toledo. Video: TikTok @riclatorrez

Frases como “Otra incondicional”, “Yo lo perdono callado y jamás publicaría nada”, “Siento vergüenza ajena” y “Qué palta” dominaron la conversación digital. Otros defendieron que cada pareja tiene derecho a decidir cómo reconstruir su historia, aunque la mayoría mostró incomodidad con la exhibición pública del reencuentro.

Figuras del espectáculo también opinaron sobre el tema. Ric La Torre señaló: “Mi opinión sobre esto es que hay algunas mujeres que perdonan y piensan más en su familia que en ellas mismas. Pero bueno, cada quien su tema... La gente le pone: ‘Calladita lo perdonó’. Yo ni celebraría nada, la verdad, qué palta”. El comunicador destacó la división de opiniones y la vigencia del escándalo, a pesar de la decisión de la pareja de continuar juntos.

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre ironizaron sobre la producción del video y el mensaje compartido por el futbolista. “No lo puedo creer. Interrumpan la transmisión... Qué tales caraduras... Ella lo ha producido, lo ha editado. Le ha dicho: Publica. Publica o ya sabes lo que te puede pasar”, bromeó González.

Mitre añadió: “Eso no es de altos y bajos, eso son faltas de respeto y traición. Infidelidad. Es que hay parejas que deciden perdonar, pero esto ha sido un escándalo”.

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