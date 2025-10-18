Rosa Fuentes aclara su relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: “No hay reconciliación, es un proceso largo”

Rosa Fuentes reaparece y cuenta la verdadera relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo. América TV.

La historia entre Rosa Fuentes y Paolo Hurtado vuelve a generar titulares. Luego del mediático escándalo por la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo, la empresaria reapareció ante cámaras y sorprendió al revelar detalles inéditos sobre el actual vínculo que mantiene con el padre de sus hijos.

En entrevista con ‘América Espectáculos’, Rosa aclaró que su relación con Paolo ha mejorado significativamente, aunque negó que se hayan reconciliado como pareja.

“Yo no tengo ninguna mala relación con Paolo, incluso podría decir que todo está perfecto, estamos juntos todos como familia”, aseguró.

Sin embargo, sus declaraciones abrieron el debate sobre si existe o no una segunda oportunidad entre ambos, luego de uno de los episodios más mediáticos del espectáculo peruano.

Rosa Fuentes aclara su relación con Paolo Hurtado

Las recientes imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostraron a Rosa Fuentes y Paolo Hurtado compartiendo momentos familiares en una playa de Orlando. En los clips, se les ve sonrientes y relajados, lo que desató rumores de una reconciliación.

No obstante, la aún esposa del ‘Caballito’ fue enfática al aclarar el contexto del viaje: “El crucero fue el año pasado por el cumpleaños de mi hijo, era un viaje que lo teníamos planificado, todos mis temas son familiares en sí”,explicó ante las cámaras.

Rosa recalcó que actualmente mantiene una relación cordial y madura con el futbolista, basada en el bienestar de sus hijos. “No tengo por qué esconderme ni negar nada, estamos bien, ha pasado bastante tiempo desde todos mis temas”, agregó con serenidad.

Rosa Fuentes aclara su relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo.

Rosa Fuentes: “Estamos bien como familia”

Aunque sus palabras reflejaron calma y una aparente estabilidad familiar, la empresaria fue clara al precisar que no ha retomado su relación sentimental con Paolo Hurtado.

“Como pareja nos falta muchísimo a los dos, más de mi lado. Es un proceso, es un camino en el que seguimos, es superlargo. No podría decirte que estamos perfectamente, porque eso no es verdad”, manifestó Rosa.

De esta manera, dejó entrever que si bien existe una convivencia por motivos familiares, el vínculo amoroso aún está en pausa, mientras ambos intentan reconstruir la confianza y el respeto.

Rosa Fuentes posa con sus hijos y aclara que no regresó con Paolo Hurtado.

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo: una infidelidad que marcó un antes y un después

Como se recuerda, el escándalo que protagonizó Paolo Hurtado con la exsuboficial Jossmery Toledo a inicios de 2023 sacudió el ambiente mediático. Las imágenes del futbolista y la modelo paseando de la mano en Cusco dieron la vuelta al país, provocando el fin de su matrimonio con Rosa Fuentes.

Poco después, Rosa decidió alejarse de los reflectores y continuar su vida en el extranjero junto a sus hijos. En ese momento, también expresó su dolor y decepción por la traición, asegurando que solo se concentraría en su familia y su bienestar emocional.

Su reaparición reciente, sin embargo, evidencia que ha logrado un proceso de sanación y madurez, apostando por mantener la paz familiar pese al pasado.

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado: Fiscalía desestima acusación de la modelo, según informó Claudia Zumaeta. | captura/América TV/Difusión

“Ha cambiado bastante, pero sigue en la prueba”

En su conversación con América Espectáculos, Rosa Fuentes también habló sobre los cambios que ha visto en Paolo Hurtado desde el escándalo y reveló que ambos asistieron a terapia familiar.

“Hemos llevado terapia familiar bastante tiempo, pero terapia de pareja todavía lo tengo en reserva porque quiero estar muy segura de los pasos que voy a dar”, explicó.

Aunque admitió que el futbolista ha mostrado una evolución personal, la empresaria reconoció que aún no ha olvidado el daño vivido:

“Todo esto fue muy fuerte, es algo que no voy a olvidar jamás. Ha cambiado bastante, pero sigue ahí en la prueba.”

Con estas palabras, Rosa deja claro que si bien existe comunicación y cooperación como padres, el perdón total es un proceso que requiere tiempo y madurez emocional.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes reaparecen juntos: difunden imágenes de ambos disfrutando y bailando

Rosa Fuentes apuesta por la estabilidad familiar

A lo largo de la entrevista, Rosa Fuentes mostró una imagen de fortaleza y equilibrio. Pese al dolor que significó la traición, la empresaria dejó entrever que ha optado por priorizar el bienestar de sus hijos antes que las heridas del pasado.

Su enfoque actual está centrado en mantener la armonía familiar, dejando de lado las controversias mediáticas que alguna vez la persiguieron.

Estas declaraciones contrastan con las de meses anteriores, cuando su relación con el futbolista parecía completamente rota. Hoy, Rosa demuestra que la reconciliación —aunque no amorosa— puede darse desde el respeto y la responsabilidad parental.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes son captados juntos en Estados Unidos y habrían retomado su relación