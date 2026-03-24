Las escenas más llamativas que dejó el debate presidencial: sin un candidato en la foto oficial, robots y cruces entre simpatizantes

La actividad del debate trascendió el recinto y se trasladó a las calles aledañas. (Composición: Infobae)

La jornada del primer debate presidencial no se limitó al interior del Centro de Convenciones de Lima. Desde temprano, los alrededores del recinto concentraron la atención pública, con agrupaciones políticas que trasladaron la disputa electoral a las calles. La avenida Arqueología, cerrada al tránsito en el tramo entre Javier Prado y Aviación, se convirtió en el principal escenario de movilización, donde simpatizantes ocuparon la vía con banderas, música y mensajes de respaldo.

El despliegue en exteriores respondió a la necesidad de visibilidad en un momento decisivo del proceso electoral. Cada agrupación buscó destacar frente a las demás con recursos propios, en un entorno que combinó consignas, presentaciones musicales y acciones llamativas. La concentración creció con el paso de las horas, mientras los asistentes registraban imágenes y videos de lo que ocurría en la vía pública.

El ambiente se mantuvo activo incluso durante el inicio del debate. Las denominadas portátiles continuaron con cánticos y actividades en las inmediaciones, lo que generó una escena paralela al evento central. Entre expresiones de apoyo y episodios de tensión, la jornada dejó múltiples registros visuales que circularon en redes sociales y medios digitales.

Robots, comparsas y estrategias en la vía pública

En las afueras del Centro de Convenciones de Lima, simpatizantes de diversas agrupaciones políticas se congregan con banderas, pancartas y música para mostrar su apoyo a los candidatos presidenciales que participarán en el debate. | Canal N / N Directo

Uno de los puntos que captó mayor atención fue la participación de simpatizantes de Avanza País, agrupación que respalda la candidatura de José Williams Zapata. En medio de la concentración, el grupo presentó dos robots que ejecutaron coreografías al ritmo de bandas musicales.

La escena atrajo a transeúntes y asistentes, quienes se detuvieron para observar o grabar con sus teléfonos. Los dispositivos se movieron al compás de la música, acompañados por aplausos y consignas. Este tipo de recurso formó parte de una estrategia orientada a captar atención en un entorno donde varias agrupaciones competían por visibilidad.

La presencia de elementos no convencionales evidenció un cambio en la forma de comunicar mensajes políticos en espacios públicos. En lugar de limitarse a pancartas o discursos, algunos grupos apostaron por acciones visuales que facilitaron su difusión en plataformas digitales.

Incidentes y momentos de tensión en exteriores

Imágenes captadas por un dron muestran la masiva concentración de simpatizantes de diversas agrupaciones políticas en las afueras del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, horas antes del inicio del debate presidencial | Canal N

En paralelo a las actividades festivas, se registraron episodios de confrontación en los exteriores del recinto. Richard Cisneros, conocido como Richard Swing y vinculado al Partido Demócrata Verde, protagonizó un breve intercambio con seguidores de Avanza País.

Durante el cruce, un grupo lo increpó con el término “visitadora”, lo que generó un momento de tensión que no pasó a mayores. El incidente ocurrió frente a otros asistentes que observaban la escena, mientras continuaban las actividades de las diferentes portátiles.

La presencia de diversas agrupaciones en un mismo espacio, con consignas y mensajes opuestos, contribuyó a un clima de confrontación puntual en algunos sectores de la avenida.

Dobles, figuras públicas y presencia partidaria

Otro de los elementos que llamó la atención fue la aparición de dobles de figuras conocidas del deporte. En apoyo a la candidatura de Yonhy Lescano, simpatizantes de Cooperación Popular llegaron con imitadores de Gianluca Lapadula y Cristiano Ronaldo.

Las caracterizaciones generaron reacciones entre los asistentes, que se acercaron para tomar fotografías y videos. Este tipo de intervenciones formó parte del conjunto de recursos utilizados para atraer la atención del público presente.

Por su parte, simpatizantes de Renovación Popular también se hicieron presentes en los exteriores, sumándose a la concentración general en los alrededores del recinto.

Ingreso accidentado y ausencia en la foto oficial

Dificultades en el ingreso de Rafael López Aliaga al recinto. (Andina)

Mientras las actividades continuaban en exteriores, el ingreso de Rafael López Aliaga al Centro de Convenciones de Lima se produjo cerca de la hora de inicio del debate. El acceso resultó complicado debido a la cantidad de seguidores que rodearon el vehículo en el que se trasladaba.

La congestión dificultó un ingreso fluido al recinto, en medio de un ambiente de expectativa. Este retraso tuvo un efecto visible: el candidato no apareció en la foto oficial del debate presidencial 2026, uno de los registros más difundidos de la jornada.

En paralelo, las concentraciones en la avenida Arqueología continuaron con música, consignas y actividades organizadas por las distintas agrupaciones, que mantuvieron la presencia en exteriores durante el desarrollo del evento.