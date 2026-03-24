Fiscalía investiga despidos en la Municipalidad de Comas: Trabajadores denuncian que fueron obligados a apoyar campaña de Podemos Perú

Fiscalía inició diligencias en la Municipalidad de Comas. | Fotocomposición: Infobae Perú

El Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte intervino de oficio la sede de la Municipalidad Distrital de Comas tras la difusión de denuncias sobre presuntas presiones a trabajadores ediles para que participaran activamente en la campaña electoral del partido Podemos Perú.

La intervención, encabezada por la fiscal adjunta provincial Sharly Facho Núñez y un equipo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, incluyó entrevistas a gerentes municipales y personal de la Procuraduría, así como la recopilación de documentos vinculados a órdenes de servicios, roles de actividades municipales y la relación de proveedores y personal cesante entre enero y marzo de 2026.

De acuerdo con la información recabada, la investigación se centra en presuntos delitos contra la administración pública relacionados con la utilización de recursos humanos y materiales de la municipalidad en actividades proselitistas. Los fiscales solicitaron registros específicos sobre la contratación y cese de personal durante el presente año, con el objetivo de determinar si existió un patrón de desvinculación vinculado a la negativa de participar en actos de campaña.

El inicio de la investigación fiscal responde a testimonios que señalan que empleados municipales eran presionados para respaldar la campaña de Podemos Perú, mediante la creación de cuentas falsas en redes sociales y la asistencia obligatoria a mítines. Según las denuncias, quienes no aceptaban participar en estas actividades eran despedidos o no renovaban sus contratos, configurando posibles delitos de coacción y uso indebido de recursos públicos.

Tuit del Ministerio Público.

Estas diligencias se suman a las iniciadas por la Contraloría General de la República, que el 23 de marzo notificó oficialmente a la alcaldesa encargada, Carmen Mónica Acuña Jara, sobre la apertura de una auditoría formal en el municipio. Mediante el Oficio N° 000116-2026-CG/OC2175, el órgano de control comunicó la conformación de un equipo liderado por Lida Emérita Sánchez Leiva y Elsa Milagros Lucen Valverde, cuya tarea principal será esclarecer el cumplimiento de la neutralidad electoral y la participación del recurso humano municipal en procesos electorales.

La entidad solicitó formalmente la entrega de información detallada relacionada con la gestión de personal, contratos, ceses y registros de actividades institucionales del primer trimestre de 2026. El procedimiento se realiza conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Directiva N° 019-2022-CG/GMPL, que regula la supervisión de la neutralidad estatal durante campañas.

“Si no apoyas, no trabajas”

Las diligencias iniciaron tras la difusión de un reportaje del programa Punto Final, que recopiló declaraciones de al menos cinco extrabajadores de la municipalidad. Los testimonios describen un clima de presión creciente desde enero, cuando la campaña electoral comenzó a intensificarse. Los denunciantes indican que fueron obligados a crear al menos cinco cuentas falsas en plataformas como TikTok, Facebook y Google, con el fin de simular un apoyo masivo a la alcaldesa y a los candidatos de Podemos Perú, entre ellos el excongresista Arón Espinoza.

Según estos extrabajadores, la asistencia a mítines y eventos partidarios, tanto en Comas como en otros distritos, se convirtió en una exigencia explícita para mantener sus empleos. Las órdenes, aseguran, provenían de subgerentes y responsables de áreas como la Subgerencia de Salud y Programas Sociales, dependencia encargada de los padrones de beneficiarios de programas sociales municipales. La negativa a participar o la falta de actividad en redes sociales era monitoreada y podía derivar en la no renovación de contratos al concluir febrero.

Un reportaje de investigación revela cómo trabajadores de la Municipalidad de Comas serían presionados para participar en la campaña política del partido Podemos Perú. | Punto Final

El 10 de marzo, durante un mitin encabezado por Arón Espinoza y animado por Ricardo Chacón Acuña, hijo de la alcaldesa, se registró la presencia activa de trabajadores municipales en funciones de animación y apoyo logístico. Además, se documentaron actividades públicas donde la alcaldesa participó junto a Miguel Saldaña, exalcalde de Comas y actual operador político de Podemos Perú, cuya condena por negociación incompatible fue ratificada por el Poder Judicial.

Consultada por la prensa, la alcaldesa Carmen Mónica Acuña Jara negó haber instruido cualquier tipo de presión política sobre los empleados municipales y rechazó mantener vínculos con el partido Podemos Perú. Sin embargo, los testimonios recogidos apuntan a que quienes accedieron a afiliarse al partido o colaborar en la campaña recuperaron sus puestos, mientras que quienes se negaron fueron desvinculados al término de sus contratos.