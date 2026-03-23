“Si no apoyas, no trabajas”: extrabajadores de la Municipalidad de Comas denuncian despidos por no apoyar a Podemos Perú

Un reportaje de investigación revela cómo trabajadores de la Municipalidad de Comas serían presionados para participar en la campaña política del partido Podemos Perú. | Punto Final

Una grave denuncia por presunto uso indebido de recursos públicos y coacción laboral sacude la Municipalidad de Comas. Según un reportaje de Punto Final, al menos cinco extrabajadores de la comuna rompieron su silencio para detallar cómo la gestión de la actual alcaldesa, Mónica Acuña Jara, habría condicionado la permanencia en sus puestos de trabajo a cambio de un apoyo activo y proselitista a favor del partido Podemos Perú.

Los testimonios coinciden en una premisa directa y alarmante: “Si no apoyas a Podemos, no trabajas con nosotros”. Esta dinámica, que según los denunciantes se intensificó en enero de este año con miras a las Elecciones Generales 2026, habría convertido la estructura municipal en una maquinaria electoral al servicio de la agrupación fundada por José Luna Gálvez.

La denuncia detalla un esquema de “activismo digital” forzado. Una de las extrabajadoras relató que se les exigía la creación de al menos cinco cuentas falsas en plataformas como TikTok, Facebook y Google. El objetivo era simular un respaldo masivo en redes sociales, comentando y compartiendo videos de la alcaldesa Acuña y de candidatos del partido, como el excongresista Arón Espinoza.

“Empezaron a revisar celulares. Enviaban mensajes exigentes pidiendo que compartan sí o sí. Si no lo hacíamos, los subgerentes tomaban registro de quiénes no habían publicado o comentado para retirarlos de sus puestos”, señaló una de las fuentes.

Alcaldesa de Comas denunciada por despedir a trabajadores que no se plegaron a apoyar la campaña de Podemos Perú. | Fotocomposición: infobae Perú

Además del entorno digital, la presión se trasladaba a las calles. Los empleados eran obligados a asistir a mítines en Comas y otros distritos para fungir de “portátiles” (masa de aplausos). Un evento clave identificado en el reportaje fue el mitin del 10 de marzo encabezado por Arón Espinoza, candidato con el número 1 a la Cámara de Diputados, donde el hijo de la alcaldesa, Ricardo Chacón Acuña, actuó como anfitrión y maestro de ceremonias.

El factor Miguel Saldaña y la sombra de la corrupción

La gestión de Mónica Acuña, quien llegó al cargo tras la condena y fuga del exalcalde Ulises Villegas, se muestra hoy estrechamente vinculada a figuras de Podemos Perú. El reportaje captó a la burgomaestre realizando actividades oficiales —como el reparto de víveres— junto a Miguel Saldaña, exalcalde de Comas y rostro visible del partido de Luna Gálvez.

La presencia de Saldaña genera controversia debido a que el Poder Judicial ratificó recientemente su condena por negociación incompatible, lo que legalmente debería inhabilitarlo para postular. No obstante, Saldaña participa activamente en actos proselitistas junto a la alcaldesa, presentándose como una figura con aspiraciones de retorno al sillón municipal.

¿Qué dijo la alcaldesa de Comas?

Consultada por el equipo periodístico, la alcaldesa adoptó una postura de negación sistemática. Al ser interrogada sobre las presiones denunciadas por sus extrabajadores y el uso de personal municipal en mítines de Podemos Perú, su respuesta fue escueta: “Desconozco”.

Testimonios de extrabajadores señalan que la gestión municipal condiciona la permanencia laboral a la asistencia a eventos de campaña y afiliación al partido Podemos Perú, involucrando incluso a programas sociales. | Punto Final

Respecto al papel protagónico de su hijo en la campaña de Arón Espinoza, la autoridad edil evitó asumir responsabilidad. “Tendrías que preguntarle a él”, respondió, pese a que las denuncias apuntan a que las órdenes de asistencia partían de subgerencias clave, como la de Salud y Programas Sociales, encargada de los padrones del Vaso de Leche y comedores populares.

Los denunciantes aseguran que aquellos trabajadores que aceptaron afiliarse a Podemos Perú recuperaron sus puestos, mientras que quienes se negaron a participar en la “portátil” o en el sistema de cuentas falsas fueron retirados de la municipalidad al término de sus contratos en febrero.