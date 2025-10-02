Perú

Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obras que no funcionan”

Aron Espinoza criticó el enfoque de la actual administración sobre infraestructura, seguridad ciudadana y uso de recursos públicos tras la acumulación de pagos de arbitraje y contratos a bufetes legales

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obra que no funcionan” - Exitosa Noticiasz

El regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Aron Espinoza, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la administración del alcalde Rafael López Aliaga, especialmente en materia de seguridad ciudadana y manejo de obras públicas. Espinoza señaló que el burgomaestre prioriza inaugurar infraestructuras inconclusas sin dar respuesta a las necesidades centrales de la ciudad.

Críticas a la gestión de la seguridad y promesas incumplidas

Aron Espinoza, representante del partido Podemos Perú, remarcó la importancia del combate a la inseguridad, una de las principales promesas hechas por Rafael López Aliaga en su campaña electoral. “Tenemos un alcalde que nos prometió combatir contra la inseguridad. No lo ha hecho. Nos prometió diez mil motos (para la Policía Nacional del Perú). No lo ha hecho”, afirmó Espinoza en entrevista a Exitosa Noticias.

Según el regidor, la gestión municipal no ha articulado un plan sólido para enfrentar la ola delictiva en la capital peruana. Espinoza resaltó que ministros y exministros del Interior han coincidido en la necesidad de un enfoque integral en seguridad, que incluya presencia policial y fortalecimiento de la inteligencia, estrategias que —dijo— no han sido implementadas por la actual administración de la ciudad.

Regidor de la MML critica
Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obra que no funcionan”

Obras públicas bajo la lupa

Espinoza también se refirió al ritmo y modalidad de las inauguraciones de obras en la capital, asegurando que “está como loquito apurado por inaugurar obras con marcha blanca. Ya parece restaurante, que hace marcha blanca. Y ninguna obra funciona. Ninguna obra está concluida”. El regidor cuestionó la efectividad real de los proyectos impulsados por López Aliaga, argumentando que la mayoría de ellos siguen inconclusos o presentan deficiencias operativas.

El costo de estas decisiones, según explicó, se ha agravado por los montos destinados al pago de arbitrajes y contratación de servicios legales, en particular respecto al caso de Ruta de Lima. “A los setecientos, ochocientos millones que tenemos que pagar de arbitraje a Ruta de Lima se suman los más de cien millones que ha gastado esta gestión en contratar abogados, bufete de abogados para declarar nulo una concesión. Y hasta la fecha no hemos conseguido ningún resultado”, puntualizó. Espinoza hizo hincapié en la magnitud del gasto: “Súmale ochocientos millones de arbitraje más los cien millones que hemos pagado en abogados. Son más de novecientos millones que esta gestión está gastando entre el día que paga el arbitraje y los abogados que ha contratado para no solucionar nada”.

JEE también advierte que Rafael
JEE también advierte que Rafael López Aliaga usó material de la MML para hacer proselitismo. Foto: MML

Contexto político y críticas al enfoque municipal

El contexto político nacional también aparece en la crítica del regidor, quien trazó paralelismos entre la gestión local y la del Ejecutivo. Espinoza manifestó su discrepancia sobre el manejo del discurso oficial, afirmando que “seguimos generando caos y zozobra al país”, al tiempo que se proyecta una imagen de autoridad en el gobierno central y el municipio de Lima. El regidor cuestionó la credibilidad tanto de la presidenta como del alcalde, sosteniendo que existe una desconexión entre lo que comunican y los resultados visibles para la ciudadanía.

El regidor de Podemos, fuerza política que llevó como candidato a Daniel Urresti para la alcaldía en 2022, subrayó la ausencia de acciones concretas a pesar de las reiteradas promesas de López Aliaga. “Nada de eso se ha hecho”, afirmó Espinoza, señalando la necesidad de un cambio de rumbo en la administración de la MML.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaArón EspinozaMMLperu-politica

Más Noticias

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia en 2026, según regidor

La eventual renuncia abriría paso a Reggiardo como alcalde interino, mientras López Aliaga inicia su campaña presidencial

Rafael López Aliaga dejaría la

Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

De acuerdo al gremio de transporte formal, casi 20 mil vehículos no saldrán a operar este jueves 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el 80% de las empresas mantendrán el servicio habitual

Paro de transportistas EN VIVO

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Universitario y Cusco FC son los dos equipos que encabezan la tabla de posiciones y tendrán duros compromisos durante esta nueva jornada

Programación de la fecha 13

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y su papel en la remoción de Silvana Carrión

Flamante titular de Justicia cuenta con numerosos estudios y experiencia en el Estado, no obstante, también fue investigado por la Fiscalía y removido del MTC luego de revelarse fallas en la dirección a su cargo

Juan Manuel Cavero Solano es

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

La ‘Pulga’ habló de su regreso a la ‘U’ y dejó sorpresivo calificativo al estadio de Alianza Lima tras derrota sufrida con Atlético Grau

Raúl Ruidíaz se incomodó en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Manuel Cavero Solano es

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y su papel en la remoción de Silvana Carrión

Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Ministro de Salud, César Vásquez, renunciaría a su cargo para postular al Senado en las elecciones 2026 por APP

Renuncias en el Gabinete: ministros de Dina Boluarte preparan sus candidaturas al Congreso y Senado

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

ENTRETENIMIENTO

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Delany López acepta que factura gracias a Jefferson Farfán: “Aprovecharlo”

Hijo de Álamo Pérez Luna le dedica emotivo mensaje al conductor por el Día del Periodista: “Te extraño mucho, viejito”

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

DEPORTES

Programación de la fecha 13

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

Se reveló la identidad de 4 jugadores de la Liga 1 que serían convocados a la selección peruana para amistoso con Chile: “Algunos nombres se sumarán”

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo anulado a Paolo Guerrero tras colgar al portero en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025