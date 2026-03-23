Representante de Travelero, empresa protagonista del accidente en Huarochirí, afirma que cubrirá gastos médicos de víctimas. (Video: Travelero / Infobae)

La caída de una miniván en la ruta hacia la laguna Llaguapucro, en la provincia de Huarochirí, dejó al menos 10 personas fallecidas y varios heridos de gravedad. El accidente ocurrió el domingo 22 de marzo. La unidad, perteneciente a la empresa Travelero.pe, trasladaba a turistas y personal de la compañía cuando se produjo el siniestro.

La empresa Travelero.pe compartió su versión a través de su representante, Lara Jean, quien explicó su ausencia en el lugar de los hechos: “El día de ayer he estado en el nevado Huaguruncho, en el pueblo de Huachón, ubicado en el departamento de Cerro de Pasco. No hay cobertura en ese lugar. Cuando a mí me llega la noticia, ya era demasiado tarde y lo primero que hice fue mandar al personal de Travelero a la carretera central”, relató su vocero Lara Jean en declaraciones difundidas en su cuenta oficial de TikTok.

Qué se sabe del accidente en Huarochirí

La miniván siniestrada cayó a un abismo mientras se dirigía hacia la laguna Llaguapucro, en una ruta elegida frecuentemente por turistas de aventura y que Travelero consideró como una ruta “super fácil” como parte de su paquete de viajes.

Hasta el momento, se han reportado 10 fallecidos y varios heridos, aunque persiste la incertidumbre sobre la identidad de algunas víctimas mortales debido a diferencias entre fuentes oficiales y listados preliminares publicados. El vehículo trasladaba tanto a turistas como a trabajadores de la empresa.

Tragedia en Huarochirí: Representante de empresa de turismo asegura que cubrirá los gastos médicos de las víctimas. (Foto: Composición - Infobae)

Las personas heridas fueron derivadas a diferentes establecimientos de salud: hospitales de Matucana, Chosica, Ate, y Lima, donde reciben atención médica. De acuerdo con la información proporcionada, algunos pacientes permanecen graves y no identificados, situación que genera preocupación en sus familiares.

Respuesta de Travelero.pe y aclaraciones sobre el seguro SOAT

Respecto a los cuestionamientos sobre la formalidad de la compañía y el estado del vehículo, Jean afirmó: “El vehículo tiene todos los documentos en regla, el SOAT, revisión técnica, e incluso tiene un seguro”. Sostuvo que la empresa cumple los requisitos normativos y reiteró el respaldo documental.

Sobre la atención brindada a los afectados, el representante subrayó: “Todas han sido atendidas porque el SOAT se ha activado”. Agregó que el personal de la empresa está en el hospital de Ate verificando la atención, y que quienes tengan familiares accidentados pueden solicitar el acta de intervención policial para facilitar trámites ante hospitales o clínicas.

Jean también indicó que las personas que necesiten obtener una copia del documento de la intervención policial pueden comunicarse directamente al número de la empresa y una mujer -a quien llamó María Elizabeth- se encargará de hacerles entrega de la información.

Minivan cae al abismo y deja al menos 10 personas fallecidas en ruta a la laguna Llaguapucro. (Foto: Composición - Infobae)

Según el representante de la empresa, Travelero asumirá los gastos médicos utilizando la cobertura del SOAT y ofrece soporte para acceder a la documentación necesaria.

“En este momento, si tú que estás viendo eres un familiar, que en este casoc está en algún hospital y quieres saber la información o pedir esto que está acá, que es el acta policial del accidente del día de ayer, te puedes comunicar al número que está en pantalla. Hay un número que está en pantalla, comunícate ahí, se llama María Elizabeth, para que esta persona te envíe, en este caso, este acta y de esta manera, si en el hospital o la clínica te piden, solamente presentes (...)”

Identidades de víctimas y heridos confirmados

El portal de noticias Karisma Noticias indicó que, aunque se contabilizan 10 fallecidos, no todas las identidades han sido confirmadas hasta el cierre de la edición. A las 7:00 p.m. del domingo solo existía certeza sobre el chofer, Jacinto Vidal Navarro Aroni (63), pero ya se contaba con un listado completo de los pasajeros del vehículo siniestrado.

Entre los heridos identificados se encuentran:

Luz Rosmery Villanueva Bautista (Herida, 22 años)

Aleks Pérez Apaza (Herido, 23 años)

Kris Jennifer Gonzalo Valdez (Herida, 20 años)

Ryan Alex Sullon Libabo (Herido, 23 años)

Amarilis Ilatoma Tovar (Herida, 29 años)

Angélica Inés Gutiérrez Urizaraga (Herida, 36 años)

Verónica Isabel Vásquez Vergara (Herida, 48 años)

María Esperanza Cárdenas Mauricio (Herida, 67 años)

Melissa Milagros Martínez Martínez (Herida, 22 años)

Marian Gissel Saavedra Flores (Herida, 23 años)

Sonia Gisela Arroyo Romo (Herida, 39 años)

Al menos 7 fallecidos

Los heridos que permanecen conscientes fueron plenamente identificados. Persisten 10 víctimas mortales, más un grupo de personas gravemente heridas que no han sido reconocidas. En ese grupo se encuentran:

Angela Paola León Salcedo

Bayolet Navarro Huamani

Aron Vidal Navarro

Anthony Encalada Suárez

Miriam Borda Pérez

Elizabeth Córdova Nima

Aldo Bruno Martínez Zevallos

Yuliana Herrera Moscoso

Hugo Vargas Tenorio

Jennifer Bustos Rodríguez

Raiza Fernández Barra

María Marilyn Meléndez Amador

Caronia Fernández Barra

La investigación policial sigue en curso para determinar las causas del accidente y la responsabilidad de los involucrados, mientras los familiares de las víctimas reciben atención y acompañamiento.