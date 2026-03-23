¿Otro año viendo Ben Hur? Semana Santa 2026: cada vez menos peruanos salen de viaje y la mayoría se dedica a esta actividad

Más de la mitad de los peruanos adapta sus celebraciones de Semana Santa según su situación económica, priorizando el consumo responsable. (Gob.pe)

La Semana Santa sigue siendo una de las festividades más relevantes este 2026 para la población peruana, tanto por su significado religioso como por la oportunidad que representa para el descanso y los viajes de corta duración.

Según un reciente estudio de IBOPE, más de la mitad de los peruanos (53%) mantiene la tradición de celebrar fiestas religiosas, aunque cada vez más personas aprovechan estos días para vacacionar, adaptando sus planes a un contexto económico donde el presupuesto es una variable central.

Preferencia por destinos nacionales y viajes breves

El informe revela que solo el 25% de peruanos planea viajar durante Semana Santa, siendo los destinos nacionales la opción más popular: el 64% de quienes tienen intenciones de desplazarse lo hará dentro del país, mientras que un 36% considera alternativas internacionales.

De acuerdo con IBOPE, esta inclinación por el turismo interno entre los peruanos responde tanto a la búsqueda de ahorro como a la facilidad de acceso y organización.

La duración de los viajes suele ser corta, predominando las escapadas de hasta cuatro días. Entre los destinos más elegidos destacan las playas y balnearios, preferidos por el 38% de los encuestados, seguidos por quienes optan por el descanso en las ciudades, con un 31%.

El turismo interno lidera las preferencias, con el 64% de los viajeros eligiendo destinos nacionales como medida de ahorro y flexibilidad.

Consumo responsable y límites de gasto

En términos económicos, los peruanos se muestran cautelosos. El rango de gasto más habitual en esta temporada se ubica entre S/180 y S/529, reflejando una conducta de consumo moderada y consciente.

De acuerdo con Ana Laura Barro Guevara, CEO de IBOPE para Perú y Centroamérica, estos resultados evidencian un perfil de consumidor equilibrado, que busca disfrutar de los feriados sin afectar su estabilidad financiera.

El estudio de IBOPE también destaca la importancia del entorno cercano y los medios digitales en las decisiones de viaje.

Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información (17%), seguidas por las redes sociales (15%). Los influencers, la televisión, los periódicos y la radio tienen una presencia menor, aunque relevante en el rubro turismo.

La televisión sigue siendo el principal canal de entretenimiento en Semana Santa para quienes se quedan en casa, fortaleciendo la tradición y el encuentro familiar. O eso piensan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semana Santa 2026: métodos de pago y consumo digital

Respecto a las formas de pago, la tarjeta de débito es el método más utilizado para la contratación de viajes y alojamientos (15%), por encima de la tarjeta de crédito (11%) y las billeteras digitales (9%). Esto evidencia una progresiva adopción de soluciones tecnológicas en el consumo turístico nacional.

Para quienes deciden permanecer en casa durante la Semana Santa, la televisión se consolida como el principal canal de entretenimiento. Las miniseries y películas, especialmente las relacionadas con temáticas religiosas, registran altos niveles de audiencia, reforzando el papel de este medio como espacio de encuentro con las tradiciones.

IBOPE: Oportunidad para marcas y sectores clave

La campaña de Semana Santa representa un momento estratégico para marcas vinculadas al turismo, la alimentación y el retail, que buscan conectar con un consumidor que prioriza experiencias accesibles, prácticas y alineadas con su realidad económica. Así lo indicó Ana Laura Barro, resaltando el potencial de la festividad para el sector privado.

El estudio de IBOPE se basó en una muestra de 7.395 personas y utilizó una metodología mixta, con un 60% de encuestas online y un 40% presenciales, ofreciendo una radiografía precisa de las tendencias de consumo y preferencias de los peruanos en Semana Santa 2026.