Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, desmiente a Alejandro Aguinaga: “Nunca me dijeron que me retire”: (Captura: RPP)

En una extensa entrevista para el programa ‘Nunca es tarde’ de RPP, el abogado Elio Riera, quien fuera defensor del fallecido expresidente Alberto Fujimori, abordó en profundidad las recientes especulaciones que surgieron sobre su salida de la casa de Fujimori luego de anunciar el fallecimiento del expresidente en redes sociales, antes de que la familia emitiera un comunicado oficial.

En la conversación, Riera aclaró detalles sobre lo ocurrido y negó tajantemente los rumores de que fue expulsado de la casa de Fujimori a raíz de esta situación, en especial luego de las declaraciones ofrecidas por el congresista Alejandro Aguinaga, quien sugirió que su salida fue consecuencia de su imprudencia.

El letrado inició la entrevista reconociendo su error y explicando las circunstancias que llevaron a su publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter). “Lo que sucedió fue que, por un ‘deslice emocional’, posteé un mensaje agradeciendo al señor expresidente por la oportunidad de haber sido su abogado y su amigo”, señaló.

Según el abogado, el post fue realizado apenas minutos después del fallecimiento de Fujimori. “Estuve con el expresidente desde muy temprano, acompañándolo en sus últimas horas. Lamentablemente, en un momento de conmoción, cometí el error de compartir la noticia sin medir las consecuencias”, confesó.

Riera explicó que estuvo presente junto a Alberto Fujimori desde las primeras horas del día y fue testigo de su deterioro. “El presidente ya estaba en un estado muy delicado desde la mañana. A las 7 a. m., me encontraba con él, y su situación era crítica”, narró la defensa legal del exmandatario, quien continuó acompañando a la familia durante todo el día.

Sin embargo, al confirmarse el deceso, Elio admitió haber actuado de manera impulsiva al compartir un mensaje de despedida. “Diez o quince minutos después de su fallecimiento, publiqué el post, pero nunca hubo una mala intención. Fue un momento de gran tristeza, un error que reconocí inmediatamente”, expresó el abogado, subrayando que retiró la publicación poco después de notar el impacto que causó en la familia.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue la molestia de la familia Fujimori, en especial de Keiko Fujimori, quien estaba preparando un discurso oficial para anunciar públicamente el fallecimiento de su padre. “Reconozco que no debí adelantarme. Posteriormente, ofrecí mis disculpas a la familia, quienes siempre me han tratado con mucho respeto”, dijo.

En cuanto a los rumores sobre su salida de la casa, Riera fue enfático en desmentir cualquier versión que sugiera que fue expulsado por su acción. Estas especulaciones surgieron a raíz de las declaraciones del congresista Alejandro Aguinaga, quien afirmó que la familia Fujimori le pidió a Riera que se retirara después del incidente en redes sociales.

“Nadie me pidió que me fuera. Quiero aclarar que la familia Fujimori siempre me ha tratado de manera impecable, con mucho respeto y afecto, tanto en lo personal como en lo profesional”, aseguró Riera, negando haber sido echado de la casa. “Nunca hubo una confrontación ni me solicitaron que me retirara. Fui yo quien, al advertir la situación, decidió voluntariamente salir de la casa para evitar cualquier inconveniente”, añadió.

La defensa legal del expresidente está impedido de presentarse en el velatorio

El abogado relató cómo fue su retirada, señalando que solicitó a una persona cercana que lo ayudara a salir sin que la prensa se diera cuenta. “Había mucha prensa afuera, y no quería que me vieran saliendo en esas circunstancias. Pedí a alguien que me llevara discretamente para evitar hacer de esto un espectáculo mediático”, explicó. Él insistió en que, en todo momento, actuó con respeto y en consideración a la familia Fujimori, reconociendo el impacto emocional que la situación generó en todos los presentes.

“Su muerte fue dura para mí”

Elio también expresó su profunda tristeza por la muerte de expresidente, a quien consideraba más que un cliente. “Para mí, el presidente Fujimori no solo fue un cliente, fue un amigo cercano y un mentor. Compartimos muchos momentos juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Pasábamos tiempo juntos, incluso fuera del trabajo, visitando mi casa, compartiendo con mi familia”, recordó Riera con emoción.

“Su fallecimiento fue un golpe muy duro para mí. Luché mucho por él, como su abogado, pero también como su amigo. Haber estado tan cerca de él en sus últimos momentos, fue doloroso”, confesó.

Elio Riera no quiere rivalidad con Alejandro Aguinaga

Riera quiso cerrar las especulaciones definitivamente, dejando claro que no guarda ningún tipo de incomodidad hacia la familia ni hacia Alejandro Aguinaga. “Tengo mucho respeto por el doctor, así como por toda la familia Fujimori. No quiero entrar en confrontaciones, porque sé que, como yo, ellos también están pasando por un momento muy doloroso”, expresó. Además, resaltó el papel crucial que jugó en la vida de Fujimori, tanto como su médico de cabecera como en su rol político. “El doctor Aguinaga fue una figura clave en la vida del expresidente, y su trabajo siempre ha sido digno de reconocimiento”, destacó.

Finalmente, el letrado expresó su deseo de poner fin a cualquier malentendido y enfocarse en honrar la memoria de Alberto Fujimori. “Este no es el momento para divisiones o malentendidos. El expresidente merece ser recordado con respeto y honor por todo lo que hizo por el país. Mi relación con él fue muy cercana, y eso es lo que quiero llevar conmigo: los momentos compartidos, su amistad y todo lo que aprendí de él”, concluyó.

