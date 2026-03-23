Perú

Exministro Ángelo Alfaro y los indignantes argumentos para justificar su relación con la madre de su hijo cuando tenía 16 años: “Me enamoré”

El extitular del Minem aseguró que su pareja dio a luz a su hijo cuando ella tenía 17 años. Su abogado, Wilber Medina, alegó la existencia de un “factor cultural” en el oriente del Perú respecto a las relaciones entre hombres mayores y menores de edad

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Exministro Ángel Alfaro justificó su
Exministro Ángel Alfaro justificó su relación con una adolescente de 16 años cuando él tenía 47: “Me enamoré”

El exministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro, defendió públicamente su relación con una adolescente de 16 años ocurrida hace 25 años, cuando él tenía 46 años y ocupaba un puesto gerencial en una empresa eléctrica en Pucallpa.

Durante su entrevista en Cuarto Poder, Alfaro reconoció que sí mantuvo una relación con una menor con la que tenía una diferencia de edad de 30 años, pero rechazó haber cometido algún delito. "Mi único pecado ha sido enamorarme. Yo no he cometido ni un delito“, afirmó el exministro.

El extitular del Minem afirmó que “ambos se enamoraron” y que la convivencia que tuvo con la entonces menor de 16 años se produjo con el conocimiento y la aprobación de la familia de la adolescente. ”No solo me enamoré, nos enamoramos“, indicó en respuesta a las preguntas sobre la diferencia de edad y la posición jerárquica que tenía frente a la joven.

Alfaro también aseguró que a pesar de que sostuvo que la relación, esta no generó escándalo en la localidad y que la convivencia fue aceptada por la comunidad. “Magnifican una cosa que era normal en la zona donde vivía, no era ningún escándalo. Si eso fuese así, toda la gente se hubiese escandalizado y hubiesen dicho: ‘Señor, ¿cómo está?’ No”, afirmó, y aseguró que cuenta con testimonios de personas que convivieron con la pareja.

Jennifer Canani rompe el silencio y revela un oscuro secreto que involucra al actual Ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro. La mujer afirma haber sido víctima de abuso sexual a los 16 años, quedando embarazada del entonces gerente | Willax TV

Denuncia y renuncia ministerial

El exfuncionario enfatizó la ausencia de abuso o coacción: "Nunca abusé de ella, nunca la forcé a nada. Mantuvimos una relación cordial, incluso con conocimiento de su familia“. Cuando fue interrogado sobre la naturaleza inapropiada de la relación, Alfaro respondió: “Hace 25 años, señor. Hay gente que se enamora muy mayor de gente más joven”.

Respecto al embarazo de la adolescente, Alfaro confirmó que su expareja dio a luz a los 17 años y declaró no sentir arrepentimiento por el vínculo: “Tengo un hijo, ¿y por qué me voy a arrepentir? Me arrepentiría de no tener el hijo. Fue una cosa que se vivió, no fue una cosa de prepotencia“.

Consecuencias y defensa legal

El abogado de Álfaro, Wilber Medina, defendió la legalidad de la relación, argumentando que en ese momento la legislación peruana era permisiva y que la familia de la menor otorgó consentimiento. Además, afirmó que existió un “factor cultural” en el oriente peruano que explicaba la aceptación social de este tipo de vínculo en esa época.

Se ratifica a Ángelo Alfaro
Se ratifica a Ángelo Alfaro en Energía y Minas para asegurar continuidad. Gob

“Por factor cultural en el oriente peruano y eso es una realidad de Perú. Las personas allá tienen relaciones... que está mal, está mal (...) , según me ha comentado, él (Alfaro) creía que tenía mayor edad de la que representa su partida”, afirmó Medina.

Durante el intercambio, el periodista sostuvo que "no puede existir consentimiento cuando se trata de una adolescente y hay asimetría de poder“, refiriéndose al cargo gerencial que tenía Alfaro y a la situación de vulnerabilidad de la menor. El exministro contestó: “Las cosas sucedieron así y sucedieron”, y ratificó su posición de que no cometió delito ni abuso.

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