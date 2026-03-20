Perú

Ángelo Alfaro denunciará por difamación y chantaje a mujer que lo acusa de violación, pese a que MIMP pide pesquisa fiscal

El titular de Energía señaló que mostrará pruebas para desmentir la acusación de violación en su contra, mientras el Ministerio de la Mujer solicitó a la Fiscalía que investigue el caso ocurrido hace más de veinte años en Pucallpa, según el testimonio

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El ministro Angelo Alfaro emitió un comunicado a la opinión pública en el que rechaza categóricamente una acusación de agresión. Asegura que se trata de una campaña motivada por otros intereses y que su abogado presentará pruebas que demuestran su inocencia | Canal N

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció este viernes que presentará una denuncia por difamación y chantaje contra la mujer que lo acusa de violación, en un contexto donde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha solicitado que la Fiscalía investigue el caso.

“Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación”, señala un comunicado público en el que Alfaro asegura tener pruebas “que demuestran que jamás” incurrió en el delito.

“Toda esta acusación y campaña está motivada por otros intereses, que nada tienen que ver con supuestos actos justicieros. A tal efecto, mi abogado mostrará a todo el país las evidencias que confirman que la denunciante admite, en conversación vía chat con su hermana, que sí recibió dinero y un departamento en alquiler para mancillar mi honra e imagen”, precisó.

El funcionario agregó que fue su propio hijo quien “decidió irse” del Perú con destino a Australia, “siendo mayor de edad”, y recalcó que los motivos para que él no mantenga relación con la madre desde los 16 años corresponden únicamente a él: “Es potestad de él decirlo”, dijo.

Afirmó que no busca exponer a la denunciante ni a su familia, aunque considera necesario que la ciudadanía conozca su versión. “Por lo demás la denuncia por difamación y chantaje, se llevará ante las instancias correspondientes”, indicó.

Durante una entrevista con el programa Beto a Saber de Willax, Jennifer Canani Panduro afirmó que el ministro la abusó sexualmente en el año 2000, en Pucallpa, cuando él tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali. Como resultado de la agresión, tuvo un hijo que fue reconocido legalmente por Alfaro y reside en Australia desde hace una década.

“Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor. (...) Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, relató.

Canani Panduro añadió que, al encontrarse en un sitio desconocido, avisó a su madre para que presentara la denuncia, pero en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa no quisieron recibirla.

El MIMP, mediante un comunicado, informó que no existen procesos penales o judiciales vigentes relacionados con los hechos, ocurridos hace más de veinte años, y exhortó a la Fiscalía a actuar conforme a ley.

Se ratifica a Ángelo Alfaro
Se ratifica a Ángelo Alfaro en Energía y Minas para asegurar continuidad. Gob

“Corresponde que los hechos sean investigados y esclarecidos por las instancias competentes del sistema de justicia, con pleno respeto al debido proceso y sin ningún tipo de interferencia por parte del Poder Ejecutivo”, subrayó el ministerio.

El presidente interino José Balcázar ha defendido al titular de Energía y mencionó que, luego de conversar con él sobre el tema, solo lo removería del cargo si existiera alguna “sentencia firme”.

“(El ministro) respeta mucho a su expareja porque convivió con ella, tuvo un hijo y ese recuerdo lo conserva hasta hoy. Más bien, le sorprende que alguien busque perjudicarla políticamente, dado que ahora ocupa el cargo de ministro, pero él no guarda ningún tipo de resentimiento”, declaró a El Comercio.

“Él explicará el caso. Yo no conozco mayormente. Lo único que sé es que fue su pareja y tuvieron un hijo. Eso es lo que sé (...) Veré si hay alguna cosa, que haya una sentencia, por supuesto que sí (lo retiraré). Pero si no hay sentencia tenemos que evaluarlo bien”, concluyó.

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