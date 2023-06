Marisol y Celine Aguirre lanzaron ‘¿Quién es Quién?’ y así fue su primer programa

Marisol y Celine Aguirre lanzaron ‘¿Quién es Quién?’. (Instagram)

La noche del jueves 01 de junio se estrenó el programa ‘¿Quién es quién?’, a través de la señal de Canal N. Marisol y Celine Aguirre son las conductoras del espacio televisivo que tuvo como primera invitada a la congresista Patricia Chirinos para conocer más detalles de su calidad como ser humano fuera del Congreso de la República.

Las hermanas gemelas regresaron a la televisión con su propio magazine nocturno. Las actrices, que se han ganado el corazón de cientos de peruanos a lo largo de su trayectoria, ingresarán a los hogares de lunes a viernes a partir de las 23:00 horas por una hora y entrevistarán a diferentes personajes que se van a conocer día a día.

Marisol Aguirre y Celine Aguirre ingresaron bailando al estudio, luciendo los mimos vestidos y peinados idénticos. “Este es un programa para entretenerlos y para que se relajen antes de dormir”, expresaron muy contentas, para luego anunciar a su primera invitada.

Así inició el programa '¿Quién es quién?'. (Captura)

Patricia Chirinos se mostró muy feliz de estar en el programa. “Para mí es un honor estar aquí y poderles dar la patadita de la buena suerte. Todas las energías positivas para ustedes”, exclamó al comienzo y luego habló de los inicios de su carrera periodística, así como también de su vida sentimental y su incursión en la política.

La parlamentaria reveló que desde niña tuvo carácter fuerte y tomaba las decisiones en su casa con respecto a dónde quería salir. Asimismo, recordó su infancia al lado de su padre, el exdiputado Enrique Chirinos Soto y cómo influyó en su vida para que le siga sus pasos.

“Era bastante rebelde de chica y en mi casa, mi papá, mi mamá y mis tíos me decían ‘tú tienes que ser política’ y yo respondía que no. Desde chiquita me decían ‘tú tienes que hacer política’ y yo preguntaba por qué y me decían que por mi carácter”, contó.

Patricia Chirinos en ¿Quién es quién?. (Captura)

En otro momento, Patricia Chirinos confesó que siempre le gustó el mundo de la televisión, la radio y la redacción. Antes de convertirse en congresista, pudo trabajar en diferentes programas. Para sorpresa de muchos, formó parte del equipo de Magaly Medina y Carlos Cacho.

“Hice periodismo. Estuve en los programas de Magaly y Carlos Cacho. O sea, yo no había estudiado periodismo de espectáculos. Buscaban a alguien aguerrido y sin miedo. Yo estaba en la universidad, me llamaron y vi que estaba bueno el sueldo”, dijo.

Luego de la emisión de ‘¿Quién es quién?’, las cámaras de Canal N abordaron a Patricia Chirinos para saber su percepción del programa. La parlamentaria invitó a sus colegas y demás figuras a que asistan al espacio. “Ellas son espectaculares, te hacen sentir muy en confianza, a gusto, mucha comodidad y uno puede mostrarse tal cual es. Quiero pedirle a todos los congresistas y artistas a que vengan al programa y muestren su verdadero yo. No le tengan miedo a las cosas del pasado ni a preguntas complicadas”.

Patricia Chirinos en '¿Quién es quién?'. (Captura)

Reacciones en redes

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar a la primera edición de ‘¿Quién es quién?’. A través de las redes sociales de Marisol y Celine Aguirre, así como en el Instagram de Patricia Chirinos se pueden leer buenas opiniones por parte de los usuarios, quienes le desearon lo mejor a las actrices en esta nueva etapa.