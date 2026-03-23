Ca7riel & Paco Amoroso vuelven a Lima con su FREE SPIRITS WORLD TOUR: fecha, lugar, entradas y más

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso posa para una foto promocional antes de su esperado concierto en Lima como parte de su FREE SPIRITS WORLD TOUR.

Ca7riel & Paco Amoroso, dúo argentino referente de la música urbana, regresa a Perú como parte de su FREE SPIRITS WORLD TOUR. Reconocidos por su capacidad para fusionar trap, rock y pop, ambos artistas han logrado expandir su alcance más allá de Argentina, sumando seguidores en América Latina, Europa y Norteamérica. El reciente premio Grammy obtenido por el grupo ratifica su crecimiento y proyección internacional.

El lanzamiento de su álbum FREE SPIRITS marca una nueva etapa en su carrera. La producción, que incluye colaboraciones con figuras como Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson .Paak, explora territorios musicales más ambiciosos y presenta el universo conceptual del FREE SPIRITS Center a través de un cortometraje. El dúo mantiene su sello: energía, humor, crítica social y una puesta en escena que desafía lo convencional.

La gira FREE SPIRITS WORLD TOUR confirma el ascenso de Ca7riel & Paco Amoroso, con fechas en recintos emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre en Estados Unidos, Radio City Music Hall en Nueva York, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y Movistar Arena en Madrid. En cada presentación, el dúo combina lo mejor de su repertorio con las canciones de su nuevo álbum, reafirmando su lugar en la vanguardia musical.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso?

La única presentación de Ca7riel & Paco Amoroso en Lima se realizará el 27 de noviembre en Costa 21. El evento forma parte de su gira mundial y representa una oportunidad para el público peruano de ver en vivo su nueva propuesta.

Ca7riel y Paco Amoroso se presentarán el 27 de noviembre de 2026 en Costa 21, Lima, como parte de su exitosa gira mundial "Free Spirits World Tour".

Precios de entradas para Ca7riel & Paco Amoroso

Aún no se han anunciado los precios de las entradas para el concierto. Se espera que la información se publique en las próximas horas, por lo que quienes deseen asistir deben estar atentos a las actualizaciones oficiales.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa exclusiva para clientes de BBVA, que ofrece un 15% de descuento, comenzará el martes 24 de marzo a las 10:00 a. m. La preventa para seguidores del artista estará disponible desde el miércoles 25 de marzo a las 10:00 a. m. Finalmente, la venta general abrirá el jueves 26 de marzo a las 10:00 a. m.

Ca7riel, derecha, y Paco Amoroso aceptan el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo por "Papota" durante la 68a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Para quienes quieran asistir al concierto, el proceso de compra en Teleticket se realiza de la siguiente manera:

Ingresar en www.teleticket.com.pe Crear una cuenta de usuario con datos personales y correo electrónico válido. Confirmar el registro mediante el enlace enviado por la plataforma. Buscar el evento de Ca7riel & Paco Amoroso en la sección de conciertos. Acceder a la fila virtual, que asigna turnos por orden de ingreso. No cerrar ni actualizar la página para mantener el lugar. Seleccionar la zona y los asientos preferidos según disponibilidad. Realizar el pago con tarjeta bancaria. Si corresponde, aplicar el descuento BBVA durante la preventa. Consultar las entradas en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta registrada en Teleticket.

El regreso de Ca7riel & Paco Amoroso a Lima se perfila como una de las citas imperdibles del año para los seguidores de la música urbana y quienes buscan espectáculos con propuesta artística renovada.