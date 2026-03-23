Arequipa: Trágico accidente en Imata deja 13 fallecidos tras violento impacto entre miniván y camión de carga

Accidente ocurrió el 23 de marzo en el sector de Imata, distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma). (Composición: Infobae)

La carretera que une Arequipa con Puno volvió a registrar un hecho fatal la mañana del lunes 23 de marzo. Un choque entre una miniván de transporte de pasajeros y un camión de carga pesada dejó un saldo de víctimas que aumentó con el paso de las horas. Los primeros reportes dieron cuenta de fallecidos y heridos, mientras los equipos de emergencia se desplazaron hacia la zona para atender la situación.

El siniestro ocurrió en el sector de Imata, dentro del distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma. Se trata de un tramo conocido por sus condiciones climáticas complejas, con presencia de bajas temperaturas e incluso con hielo en la vía. En ese contexto, el tránsito suele presentar riesgos para conductores y pasajeros.

De acuerdo con la información preliminar, la miniván cubría la ruta Challhuahuacho, en la región Apurímac, con destino a la ciudad de Arequipa. El impacto se produjo alrededor de las 07:30 horas, a la altura del kilómetro 178 de la vía Arequipa–Puno. A partir de ese momento, la cifra de víctimas comenzó a actualizarse conforme avanzaban las labores de rescate y verificación en el lugar.

Cifra de víctimas se eleva tras las primeras horas

Choque entre miniván de pasajeros (empresa Cielo Andino) y camión de carga pesada. Imagen Viva

Los reportes iniciales indicaron la muerte de al menos cuatro personas y varios heridos. Sin embargo, con el avance de las diligencias y el traslado de los afectados, la cifra aumentó. Según los reportes más recientes, “once personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron durante su traslado a un centro de salud”, lo que elevó el total a 13 víctimas mortales.

Las autoridades también confirmaron que varias personas resultaron heridas tras el impacto. Los lesionados recibieron atención en centros de salud cercanos, donde el personal médico procedió a estabilizarlos antes de evaluar posibles traslados hacia hospitales en la ciudad de Arequipa.

El tránsito en la zona quedó restringido mientras se desarrollaban las labores de rescate, traslado de víctimas y peritaje. La magnitud del accidente generó una fuerte conmoción entre los transportistas que circulaban por la ruta.

Intervención de autoridades y equipos de emergencia

Vehículo cubría la ruta Challhuahuacho (Apurímac) – Arequipa. Imagen Viva

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, quienes iniciaron las primeras acciones de auxilio. Los agentes coordinaron el traslado de los heridos y aseguraron la zona para permitir el trabajo de los equipos especializados.

También se desplazaron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público. Su presencia responde al inicio de las diligencias formales para esclarecer lo ocurrido. La policía informó que “viene realizando las diligencias del caso para determinar las causas del accidente de tránsito”.

Los equipos de emergencia cumplieron funciones clave en el rescate y la atención inmediata. El despliegue incluyó la evacuación de pasajeros, la verificación de víctimas y el apoyo logístico para mantener el orden en la vía.

Uno de los factores que figura en la investigación es el estado de la carretera al momento del accidente. Reportes preliminares señalan que las condiciones climáticas eran adversas en el sector de Imata. La presencia de hielo en la vía aparece como una posible causa del siniestro.

Testigos en la zona indicaron que el pavimento presentaba capas resbalosas. Según esas versiones, “la presencia de hielo en la carretera sería uno de los factores que provocó el siniestro”. Esa información forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.

El impacto entre la miniván de la empresa Cielo Andino y el camión remolcador generó daños severos en ambos vehículos. La violencia del choque explica el alto número de víctimas registradas en el lugar y durante los traslados posteriores.

Las autoridades continúan con la recolección de evidencia, entrevistas a testigos y análisis técnico de la escena. El objetivo consiste en establecer con precisión las circunstancias que llevaron al accidente en uno de los tramos más exigentes de la ruta Arequipa–Puno.