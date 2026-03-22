Perú

Postulante es intervenida con dispositivos electrónicos ocultos durante examen de Medicina en la Universidad Nacional de Moquegua

El caso quedó en manos del Ministerio Público mientras la casa de estudios refuerza sus sistemas de control

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El caso se produce durante
El caso se produce durante los controles de ingreso al examen de Medicina, donde se identificó a una postulante con dispositivos electrónicos ocultos en su vestimenta. UNAM

La Universidad Nacional de Moquegua detectó a una postulante con dispositivos electrónicos ocultos en su vestimenta cuando ingresaba a rendir el Examen de Admisión Ordinario 2026–I, canal A, correspondiente a la Escuela Profesional de Medicina. El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo durante los controles de seguridad instalados en el acceso al campus.

Según la información oficial, el hallazgo se produjo durante la revisión de ingreso, donde personal capacitado identificó elementos sospechosos. De acuerdo con el acta de intervención, los dispositivos estaban camuflados en la ropa de la postulante. La intervención se ejecutó con participación de la Policía Nacional del Perú y en coordinación con la Fiscalía Penal de turno del Ministerio Público, entidad que asumió las diligencias para la investigación del caso.

El director de Admisión, José Antonio Valeriano Zapana, explicó que la universidad aplica controles estrictos en cada proceso. “Se han implementado rigurosos mecanismos de seguridad en los procesos de admisión”, señaló. Entre las medidas, mencionó la verificación de identidad mediante documentos oficiales, revisión detallada de pertenencias y vestimenta, así como el uso de detectores de metales y equipos para identificar dispositivos electrónicos.

La universidad precisó que la situación se controló de forma oportuna y no interrumpió el desarrollo del examen. El resto de postulantes continuó con la evaluación sin inconvenientes, en un proceso que mantuvo su programación.

Supervisión y medidas en el segundo día del examen

La detección temprana evitó que
La detección temprana evitó que el intento de fraude se concretara dentro del aula, evidenciando la importancia de los filtros previos. UNAM

El domingo 22 de marzo se desarrolló el segundo día del Examen de Admisión Ordinario 2026–I, correspondiente a los canales B y C, enfocados en Ingenierías y Ciencias Sociales. En esta jornada participaron 1,421 postulantes en las sedes de Moquegua e Ilo.

El rector, Hugo Ruben Marca Maquera, supervisó el proceso y destacó la aplicación de protocolos de seguridad. “Estamos brindando todas las garantías para que este examen se desarrolle de manera ordenada, justa y meritocrática”, indicó durante la jornada.

La autoridad universitaria informó que en este proceso se ofertan 550 vacantes distribuidas en 11 escuelas profesionales. También detalló que el total de postulantes registrados asciende a 3,309, considerando todas las modalidades de evaluación: 1,234 en el examen CEPRE, 209 en el extraordinario, 445 en el canal A de Medicina y 1,421 en la jornada correspondiente a Ingenierías y Ciencias Sociales.

Controles tecnológicos y distribución de postulantes

La intervención incluyó la participación
La intervención incluyó la participación de la Policía Nacional y la Fiscalía, lo que muestra un enfoque articulado entre la universidad y el sistema de justicia. Esto refuerza la seriedad con la que se manejan los procesos de admisión. UNAM

El vicerrector académico, Alejandro Manuel Ecos Espino, explicó que el examen fue elaborado por docentes especialistas, quienes diseñaron las evaluaciones en función de contenidos y competencias definidos por cada área. Además, indicó que existe supervisión constante para asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos.

El director de Admisión precisó la distribución de postulantes en esta jornada: 963 rindieron el examen en la sede Moquegua y 458 en la filial Ilo. Asimismo, detalló que el sistema de control incluye verificación dactilar, reconocimiento facial, control palmar, arcos detectores de metales y equipos para detectar dispositivos electrónicos.

A estos mecanismos se suma la vigilancia mediante cámaras, con el objetivo de prevenir suplantaciones o cualquier intento de fraude. El ingreso de los postulantes se realizó entre las 7:00 y las 9:30 horas, sin reportes de incidentes.

El rector reiteró el mensaje dirigido a los postulantes y sus familias: “Estamos brindando todas las garantías para que este examen se desarrolle de manera ordenada, justa y meritocrática”. También agradeció el apoyo de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en la ejecución de los controles de seguridad.

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