Cinco criminales peruanos son arrestados en España luego de una persecución que dejó a cuatro policías heridos. (Foto: Ok Diario)

Una persecución policial que se desencadenó la tarde del jueves en el sur de Madrid culminó con la detención de cinco ciudadanos peruanos, acusados de integrar una banda dedicada al robo a ancianos mediante el método de la siembra, una modalidad que consiste en distraer a sus víctimas para robar sus pertenencias, principalmente luego de extraer dinero en cajeros automáticos.

El operativo dejó como saldo al menos ocho policías heridos, tres coches patrulla destrozados y originó una investigación aún en curso para determinar la posible implicación del grupo en otros delitos similares, según informaron fuentes de la Policía Nacional reproducidas por diferentes medios españoles, como La Gaceta y el diario El Mundo.

Según la cifras oficiales, al menos cuatro de los oficiales tuvieron que ser evacuados por Samur-Protección Civil, el servicio municipal de emergencias médicas de Madrid, y trasladados a un centro hospitalario. Ninguno presentó lesiones de gravedad y todos recibieron atención inmediata tras el enfrentamiento.

¿Cómo fue la captura de los criminales peruanos?

Según reportaron diversos medios españoles, la intervención comenzó aproximadamente a las 6:00 p.m., cuando una patrulla del distrito de Usera sorprendió a los sospechosos mientras aplicaban el método de la siembra. Esta técnica consiste en seleccionar a víctimas mayores, arrojar un objeto al suelo para distraerlas y aprovechar ese momento para sustraerles sus pertenencias.

Cinco criminales peruanos son arrestados en España luego de una persecución que dejó a cuatro policías heridos. (Foto: El Mundo)

Al percatarse de la intervención policial, los acusados huyeron a alta velocidad en un auto Peugeot 2008 por diversas carreteras del sur de la capital, entre ellas la A-42 y la M-45, según detalló El Mundo. Durante la fuga, la banda embistió repetidas veces los vehículos policiales en un intento de abrirse paso, colisionando finalmente con un patrulla a la altura del polígono industrial Marconi en Villaverde.

Reacciones policiales y cargos

El Sindicato Unificado de Policía, citado por OkDiario, advirtió que el incidente “no es un hecho aislado, es la confirmación de que los policías están enfrentándose cada vez más a delincuentes violentos y organizados”, y sostuvo que “8 agentes heridos no puede normalizarse. Hace falta más respaldo político, más medios y una legislación que proteja de verdad a quienes se juegan la vida”.

Los cinco arrestados enfrentan cargos por presuntos delitos contra el patrimonio, mientras la investigación policial se mantiene activa con el objetivo de esclarecer el alcance de sus actividades y su posible vinculación con otros robos ocurridos en el siglo XXI en la Comunidad de Madrid, según fuentes policiales citadas por La Gaceta.

La delincuencia está diezmando el transporte público en Pachacámac. Conductores aterrorizados por extorsionadores renuncian y buscan refugio en el extranjero, dejando un vacío en el servicio y en sus familias. (Crédito: Latina Noticias)

España: el destino de peruanos que escapan de la inseguridad

Los peruanos también ven a España como un destino viable para escapar de las amenazas de la inseguridad ciudadana a nivel nacional. En especial en el gremio de trabajadores de transporte urbano, que son víctimas de extorsiones frecuentes.

En conversación con Exitosa, Waldo Poma, presidente de ANITRA, subrayó que el sector experimenta una “migración laboral” como respuesta al temor generado por las amenazas y ataques que sufren los transportistas. Mientras que algunos deciden cambiar de trabajo, otros conductores incluso han salido del país en busca de mayor seguridad.

“Los conductores han tenido que migrar a España, se están yendo un montón de conductores, a minería, a otros sectores, o están dejando de ser conductores para dedicarse a otras actividades. Entonces, va a llegar un momento en que la ciudad de Lima va a sufrir de servicio de transporte o se va a trasladar a la informalidad ese servicio”, afirmó Waldo Poma.