Perú

Sector logístico enfrenta escasez de talento y baja presencia femenina en cargos directivos, según estudio

Especialistas destacan que la falta de talento calificado se ha convertido en un factor que limita el crecimiento de la cadena de suministro

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Escasez de talento y brecha
Escasez de talento y brecha de género marcan desafíos del sector logístico en el país. (Foto: Difusión)

El sector logístico en el país atraviesa un escenario marcado por la escasez de talento especializado, en un contexto donde la digitalización, la automatización y la necesidad de cadenas de suministro más resilientes exigen perfiles cada vez más complejos. Las empresas reportan crecientes dificultades para encontrar profesionales capaces de gestionar operaciones integrales y tomar decisiones estratégicas en tiempo real, lo que se ha convertido en un factor que limita el crecimiento del sector.

Esta situación posiciona al capital humano como un recurso crítico, al mismo nivel que la infraestructura y la tecnología. En particular, la transformación del supply chain demanda habilidades vinculadas al análisis de datos, integración tecnológica y gestión de procesos, lo que incrementa la presión sobre el mercado laboral y evidencia una brecha de género entre la oferta y la demanda de talento.

Empresas logísticas enfrentan falta de
Empresas logísticas enfrentan falta de profesionales calificados en medio de transformación digital. (Foto: Difusión)

Brecha de género y su impacto en la competitividad

A este panorama se suma una brecha estructural relacionada con la baja participación femenina en posiciones de liderazgo. De acuerdo con estimaciones de la consultora Michael Page, las mujeres representan entre el 20% y 30% de la fuerza laboral en logística, pero solo el 13% accede a cargos directivos, lo que refleja una limitada presencia en espacios de toma de decisiones.

Especialistas coinciden en que esta desigualdad no solo constituye un problema de equidad, sino también una limitación para el desarrollo del sector. Diversos estudios internacionales señalan que equipos diversos tienden a mejorar la innovación, la calidad de las decisiones y la capacidad de respuesta frente a escenarios de incertidumbre, factores clave en la gestión logística actual.

Solo el 13% de cargos
Solo el 13% de cargos directivos en logística es ocupado por mujeres, según estimaciones. (Foto: Difusión)

Congreso busca impulsar el talento

WINS, en alianza con la Universidad ESAN, organiza el Congreso de Mujeres Logísticas 2026 en Lima este 28 de marzo. El evento reunirá a cerca de 19 líderes de sectores como retail, manufactura, tecnología y comercio exterior.

La agenda contempla paneles sobre transporte, distribución e inteligencia artificial, reflejando la evolución del perfil del profesional logístico hacia competencias más estratégicas. Asimismo, se pondrá énfasis en la importancia de integrar tecnología con la gestión de equipos diversos, como parte de una visión más amplia de competitividad.

Mujeres ejecutivas asumen roles clave
Mujeres ejecutivas asumen roles clave en la transformación del sector empresarial peruano, liderando equipos y proyectos en industrias estratégicas como banca, logística, construcción y comercio exterior. (Imagen referencial Infobae)

Iniciativas y proyección del sector

La presidenta de WINS Internacional, Kathy Román, señaló que “el sector logístico enfrenta un reto importante en la formación y atracción de talento”, y destacó que incorporar más mujeres representa “una oportunidad concreta para fortalecer la competitividad de las organizaciones”

La iniciativa parte de la necesidad de visibilizar y fortalecer el liderazgo femenino en la cadena de suministro. En los últimos años, esta organización ha pasado de ser una red local a consolidarse como una comunidad internacional con presencia en seis países, enfocada en promover la participación de mujeres en el sector.

Para María, "la actualidad del
Para María, "la actualidad del comercio exterior en Argentina hoy por hoy es bastante variable. Hay sectores que están muy bien, con buen potencial de trabajo, y hay otros que no tanto" (Foto: Shutterstock)

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