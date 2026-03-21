Perú

Mujer con fibrosis pulmonar es impedida de subir al Metro de Lima con sus balones de oxígeno

A través de un comunicado, la empresa indicó que existen normas específicas para el transporte de materiales y objetos dentro del sistema ferroviario, a pesar de que cuenta con su receta médica

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La estación Presbítero Maestro de la Línea 1 del Metro de Lima fue escenario de una controversia cuando Carmen Almora, paciente con fibrosis pulmonar, y su esposo, Wilfredo Infante, fueron detenidos en el acceso por portar dos balones de oxígeno medicinal, recurso indispensable para el tratamiento de esta enfermedad. El personal de seguridad impidió el ingreso de la pareja.

Según relató Wilfredo Infante, su esposa depende completamente del oxígeno para respirar y lleva dos balones, ya que cada uno tiene una duración aproximada de cinco horas.

Esto es sus pulmones para ella”, afirmó, quien expresó su desconcierto porque en ocasiones previas había ingresado sin inconvenientes a la red de transporte con los mismos implementos médicos.

Una pareja fue detenida por
Una pareja fue detenida por personal de seguridad cuando intentaba ingresar a la estación Presbítero Maestro, poniendo en evidencia la ausencia de protocolos claros para quienes requieren dispositivos médicos en el transporte público| Panamericana Noticias

PNP los dejó ingresar

El esposo detalló que solo tras la intervención de un agente policial pudieron acceder a la estación, aunque la situación expuso la falta de protocolos específicos para estos casos.

“No me dejan ingresar estando yo acá con mi esposa con oxígeno. ¿Cómo es posible que a una persona con esta capacidad la hagan esperar acá?”, cuestionó Infante al referirse a la negativa del personal de seguridad.

Asimismo, solicitó que se tome en cuenta la salud de su esposa, quien usa este medio de transporte para transportarse y acudir a sus citas.

Paciente de fibrosis pulmonar denuncia
Paciente de fibrosis pulmonar denuncia impedimento para acceder al Metro de Lima con oxígeno| Panamericana Noticias

Comunicado de la Línea 1 del Metro

La Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado tras el incidente reportado por la familia de Carmen Almora. Según la empresa, existen normas específicas para el transporte de materiales y objetos dentro del sistema ferroviario, debido a que la infraestructura cuenta con elementos eléctricos que pueden verse afectados por ciertos dispositivos.

De acuerdo con la misiva, no está permitido el ingreso de globos metálicos ni de objetos inflamables o de riesgo, como gases presurizados, para evitar situaciones de emergencia en espacios cerrados y con alta concentración de personas. La administración del servicio precisó que el acceso de usuarios con balones de oxígeno sí es posible, siempre y cuando se cumplan condiciones estrictas.

“En el caso de pasajeros que requieran el uso de oxígeno medicinal, este podrá ser transportado siempre que cuente con indicación médica, no exceda los 1.7 litros de volumen y se encuentre dentro de un contenedor adecuado, conforme a las condiciones de seguridad establecidas”, indica el comunicado.

La Línea 1 del Metro de Lima sostuvo que las medidas se complementan con la presencia permanente de personal en las estaciones y trenes, así como con sistemas de videovigilancia y señalización.

¿Qué es la fribrosis?

La fibrosis pulmonar es una enfermedad progresiva que afecta los pulmones y causa el endurecimiento y cicatrización de su tejido interno. Esta alteración dificulta el paso del oxígeno a la sangre, por lo que las personas afectadas experimentan dificultad para respirar, tos seca persistente y fatiga, incluso al llevar a cabo actividades leves.

La causa puede ser desconocida o estar relacionada con otros problemas de salud, exposición a ciertos agentes químicos o medicamentos. La fibrosis pulmonar no tiene cura y el daño en los pulmones suele ser irreversible, aunque algunos tratamientos permiten controlar los síntomas y ralentizar el avance de la enfermedad.

El uso de oxígeno suplementario es común en casos más graves, ya que ayuda a mantener los niveles adecuados de oxígeno en la sangre. Vivir con esta afección requiere controles médicos frecuentes y, en ocasiones, cambios en el estilo de vida para adaptarse a las limitaciones respiratorias.

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