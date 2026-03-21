Perú

Mototaxistas protestan por alza del GLP en grifos de Lima: “Pagamos hasta el triple por galón”

Conductores denuncian que el GLP pasó de 5 a 17 soles por galón, reduciendo sus ingresos y generando conflictos con pasajeros

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En el distrito del Rímac, un grupo de mototaxistas alza su voz de protesta por el exorbitante incremento en el precio del GLP. Denuncian que el costo por galón ha pasado de 7 a casi 19 soles, afectando gravemente su economía diaria | Video: Latina

Un grupo de mototaxistas realizó un plantón en el distrito limeño del Rímac para exigir la reducción del precio del gas licuado de petróleo (GLP), en medio de denuncias por incrementos que duplican e incluso triplican su costo habitual. La protesta se registró en los alrededores de estaciones de servicio, donde también se reportaron enfrentamientos y largas colas para abastecerse.

Según los conductores, el precio del GLP pasó de costar entre 5 y 7 soles por galón a cifras que alcanzan los 17, 18 y hasta 19 soles. Además del alza, denunciaron restricciones en la cantidad de combustible que pueden adquirir, lo que agrava su situación laboral. “No podemos trabajar, estamos perdiendo ingresos”, señalaron.

Los mototaxistas indicaron que la problemática se arrastra desde hace semanas, tras incidentes relacionados con la distribución de gas en el sur del país, como la deflagración ocurrida en Cusco. Aunque públicamente se informó que el abastecimiento se había normalizado, aseguran que en la práctica la escasez persiste.

La crisis también impacta directamente en sus ingresos diarios. Conductores señalaron que antes podían generar hasta 120 soles al día, pero ahora sus ganancias se han reducido considerablemente debido al alto costo del combustible y las horas perdidas en filas que pueden durar entre tres y cinco horas.

Diferencias en los precios de GLP

Durante un recorrido por distritos como La Victoria y Breña, se constató que los precios de combustibles varían significativamente. Mientras el GLP puede encontrarse desde 9.99 soles en algunos puntos, en otros supera los 14 o 15 soles, generando una alta concentración de vehículos en los grifos más económicos.

Desabastecimiento de GLP en grifos
Desabastecimiento de GLP en grifos de Lima.

En una estación de la avenida Francisco Pizarro, donde se ofrecía uno de los precios más bajos, se registraron discusiones entre conductores que intentaban abastecerse, lo que obligó la intervención policial para restablecer el orden.

Ante ello, se ha pedido la intervención de entidades como Osinergmin y Indecopi para fiscalizar posibles irregularidades en los grifos.

Los transportistas exigen medidas urgentes del Gobierno para estabilizar el precio del GLP y garantizar el abastecimiento, advirtiendo que la situación afecta no solo a su economía, sino también al servicio que brindan a miles de usuarios en la capital.

¿Por qué sube el GLP en Perú?

El GLP sube en Perú porque, a nivel internacional, el precio de este combustible está atado al petróleo y ha aumentado por conflictos globales y mayor demanda en mercados como Asia, lo que encarece su importación. Perú no produce todo el GLP que consume, por lo que depende en parte de esos precios externos.

En el país, uno de los principales problemas ha sido la interrupción y menor envío de GLP desde el sistema de Camisea, especialmente tras incidentes como la deflagración en Cusco, lo que redujo el abastecimiento hacia Lima y otras ciudades. Esto generó escasez y obligó a recurrir a más importaciones, que son más caras.

Además, en la etapa final, el precio sube por la cadena de comercialización: transporte, almacenamiento y venta en grifos. Ante la menor oferta, algunos establecimientos elevan precios y racionan el combustible, lo que termina afectando directamente a transportistas y hogares.

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