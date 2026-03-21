JEE deja sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial del partido de Napoleón Becerra tras su fallecimiento

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió dejar sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial del Partido de Trabajadores y Emprendedores, encabezada por el fallecido Napoleón Becerra García. La decisión también declara improcedente la solicitud de sucesión de la fórmula | Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución trascendental respecto al caso de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), quien falleció en un accidente de tránsito en Ayacucho el pasado 15 de marzo. La decisión, adoptada por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Centro 1 y Lima Centro 2, marca un precedente en el proceso electoral y busca dar claridad y transparencia frente a una situación excepcional que generó incertidumbre en el electorado.

Fin de la fórmula presidencial

Mediante la Resolución N.° 02146-2026-JEE-LC1/JNE, el JEE de Lima Centro 1 dejó sin efecto toda la inscripción de la fórmula presidencial del PTE-Perú, la cual incluía a Napoleón Becerra como candidato a la presidencia y a los aspirantes a las dos vicepresidencias. El fallo señala que “la muerte del candidato presidencial, debidamente acreditada, invalida la inscripción completa de la fórmula presidencial, incluyendo a los vicepresidentes”. Esta medida se basa en los artículos 44 y 40.2 de la Ley Orgánica de Elecciones, los cuales establecen que la fórmula presidencial es indivisible y, ante la ausencia definitiva del titular, no puede ser reemplazada ni reconfigurada.

La resolución también declara improcedente la solicitud presentada por el partido, en la que se pedía la sucesión o el reemplazo del candidato fallecido. El JEE precisó que la normativa electoral peruana no contempla mecanismos para sustituir al candidato principal de una fórmula presidencial tras su muerte, por lo que la fórmula completa queda excluida de la contienda.

Miembros de la fórmula presidencial del partido de Napoleón Becerra, cuya inscripción fue dejada sin efecto por el JEE tras su fallecimiento.

¿Qué pasará con los votos a Becerra en las Elecciones 2026?

El órgano electoral fue enfático en señalar que los votos que se emitan a favor de la fórmula presidencial del PTE-Perú no serán considerados válidos ni sumarán en el cómputo oficial. Es decir, aunque el nombre de Becerra y sus vicepresidentes figure aún en las cédulas electorales —debido a los plazos técnicos y de impresión—, cualquier voto consignado para esa opción será automáticamente declarado nulo.

Esta medida busca evitar confusiones en el electorado y garantizar la integridad del proceso electoral, ya que la presencia de un candidato fallecido en la cédula podría generar dudas sobre la validez de los sufragios.

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Lista al Senado: continuidad y ajustes

En cuanto a la lista al Senado, el JEE de Lima Centro 2 resolvió dejar sin efecto únicamente la candidatura de Napoleón Becerra, quien ocupaba el primer lugar de la lista nacional del PTE-Perú. La Resolución N.° 00929-2026-JEE-LIC2/JNE aclara que el resto de los candidatos al Senado mantienen su postulación y siguen en carrera electoral, respetando el orden original establecido por el partido.

En este caso, los votos preferenciales consignados a nombre de Napoleón Becerra serán anulados de forma individual, pero sí se sumarán al total de votos obtenidos por el partido, de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente para procesos parlamentarios.

Criterios diferenciados y transparencia electoral

La diferencia en el tratamiento de los votos entre la fórmula presidencial y la lista al Senado responde a criterios jurídicos definidos por la ley electoral peruana. Mientras que la fórmula presidencial se considera una unidad indivisible, permitiendo únicamente la postulación conjunta de presidente y vicepresidentes, las listas parlamentarias pueden ser ajustadas ante el fallecimiento o exclusión de un candidato, siempre que se respete el número mínimo de postulantes y el orden establecido.

El JNE subrayó que estas precisiones son necesarias para salvaguardar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral, además de brindar certeza jurídica tanto a los partidos como a los ciudadanos. La resolución fue notificada oficialmente al Partido de los Trabajadores y Emprendedores en su casilla electrónica, y la información fue difundida públicamente para garantizar el derecho a la información de todos los electores.

Impacto en la campaña electoral

La exclusión de la fórmula presidencial del PTE-Perú tiene un impacto directo en la campaña electoral, pues implica que, a partir de ahora, la organización política no tendrá representación en la contienda presidencial. No obstante, el partido mantiene la posibilidad de obtener escaños en el Senado, siempre que su lista parlamentaria obtenga el respaldo suficiente en las urnas.

El JNE recomendó a los votantes verificar con atención la información contenida en las cédulas electorales y consultar los canales oficiales para resolver cualquier duda sobre las candidaturas vigentes. Asimismo, recordó que la emisión de votos a favor de candidatos excluidos, fallecidos o no habilitados no tendrá efecto en el resultado final.