BTS conquista Netflix y desata euforia en el Army peruano: así reaccionaron las fans al show global

El recital en Seúl mostró nuevas canciones y clásicos que marcaron a toda la ARMY global | Video: Netflix

El regreso de BTS a los escenarios internacionales generó un fenómeno global el 21 de marzo, cuando la agrupación surcoreana transmitió en vivo un concierto exclusivo desde Seúl, Corea del Sur, a través de Netflix.

El evento permitió que miles de seguidores, conocidas como ARMY, en diversos países, entre ellos Perú, compartieran la experiencia en tiempo real. La expectativa y las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse, impulsadas por la posibilidad de ver a los siete miembros juntos en un espectáculo que marca el inicio de su World Tour 2026.

El concierto, de una hora de duración, mostró el despliegue habitual de coreografías precisas y la energía que caracteriza a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. La participación de RM, limitada por una lesión, se sostuvo con su voz y su presencia en el escenario, lo que no mermó la emoción del público. Uno de los momentos centrales fue el esperado fanchant masivo, anunciado previamente por Big Hit Music, durante la canción principal Swim, que unificó a fanáticos de distintas latitudes.

Así se vivió el concierto de BTS en Netflix: fiesta, música e historia desde Corea del Sur (BIGHIT Music)

Fiebre BTS en Perú

En Perú, la transmisión se vivió como un verdadero acontecimiento. Las redes sociales se poblaron de publicaciones, memes, videos y mensajes de alegría, con usuarios compartiendo cada instante del show y sus impresiones sobre las canciones. “Me encanta. Hace sacar todo de mí, al cantarla en mi mente me hace reclamar todo lo que me agobia y me da una catarsis liberadora”, expresó la fan Gina Paola Salcedo sobre la interpretación de Hooligan.

BTS durante el concierto ‘BTS The Comeback Live Arirang’. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. EDITORIAL USE ONLY.

Otra de las seguidoras, Anjely Hancco Pacsi, escribió: “Solo puedo decir que amé, amo y amaré. Porque son temas que marcan un antes y un después tanto para BTS como para Army. He sido puro llanto en la presentación y ayer porque realmente esperé tanto por esto”.

Sus palabras reflejan el impacto emocional que tuvo la transmisión y el nivel de identificación de las seguidoras con las canciones y el mensaje del grupo.

La presentación incluyó temas del nuevo álbum Arirang, como Body to Body, Hooligan, 2.0, Aliens, FYA, Swim, Like Animals y Normal, además de éxitos internacionales como Butter, Mic Drop y Dynamite. Diversos medios destacaron la fusión de elementos tradicionales coreanos con sonidos contemporáneos, especialmente en piezas como Aliens, que responde a comentarios xenofóbicos y proyecta un mensaje de fuerza e identidad.

Los miembros de BTS ofrecen una poderosa actuación durante su concierto en Seúl, cautivando a la audiencia con su energía y vestuario distintivo en un escenario vibrante. (EFE)

Emoción ante su pronta llegada

Las expectativas sobre la llegada de la gira a Lima se intensificaron tras la transmisión. Usuarias como Krisstell Katherine Salazar compartieron su entusiasmo: “En resumen, no puedo creer que viviremos esto en octubre”, acompañando el mensaje con imágenes que reflejan la emoción colectiva. Las plataformas digitales sirvieron como punto de encuentro para organizar reuniones temáticas y comentar en vivo cada detalle del show.

Army peruanas emocionadas tras ver el concierto de BTS. Twitter

Algunas fanáticas expresaron su deseo de que el concierto durara más tiempo. “Esto no puede durar solo una hora”, escribió Alejandra Tena. A su vez, Erika García apoyó este pedido, reflejando la conexión afectiva que mantiene el público con los integrantes.

Otro aspecto destacado fue la reacción ante la calidad de las coreografías. Krisstell Katherine Salazar opinó: “Para empezar, el hecho de que tenga coreo para todas las canciones me tiene el corazón… los admiro, en serio". Este tipo de comentarios se replicaron en grupos de WhatsApp, Instagram y Twitter, donde las ARMY peruanas analizaron cada número musical y celebraron la destreza de los artistas.

Geupo BTS durante el concierto ‘BTS The Comeback Live Arirang’. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. EDITORIAL USE ONLY.

El recital en Seúl funcionó como antesala del ARIRANG World Tour, que dará inicio oficial el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Se prevé que en cada concierto de la gira, que tendrá fechas en América Latina, BTS interprete la mayoría de los temas del nuevo álbum y añada clásicos de su repertorio, así como canciones de los trabajos en solitario de cada miembro.

En el caso de Perú, las expectativas crecen ante el anuncio de dos fechas en octubre de 2026. Aunque no existe confirmación oficial sobre el recinto, han circulado versiones que apuntan al Estadio San Marcos como sede probable, opción reforzada por filtraciones en portales especializados y la capacidad del estadio para recibir a miles de asistentes.

BTS posa antes de realizar el concierto ‘BTS The Comeback Live Arirang’. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. EDITORIAL USE ONLY.

La experiencia del concierto transmitido por Netflix dejó en evidencia la fuerza del fandom peruano y su capacidad de organización. Las seguidoras documentaron cada reacción, compartieron frases emotivas y replicaron las coreografías, mientras la expectativa por el show presencial en Lima crece a medida que se acerca la fecha.

La respuesta masiva en plataformas digitales y la intensidad de los comentarios anticipan una de las visitas más esperadas del calendario musical en Perú.

Fiebre BTS en Perú. Twitter