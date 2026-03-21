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BTS World Tour 2026: Todas las canciones que interpretaron en su concierto por Netflix y el estadio que podría recibirlos en Perú

Desde Perú, las seguidoras compartieron cada instante del concierto por redes sociales. Coreografías, momentos emotivos y un fanchant masivo fueron los protagonistas del concierto

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El recital en Seúl mostró nuevas canciones y clásicos que marcaron a toda la ARMY global | Video: Netflix

El regreso de BTS a los escenarios se vivió hoy, 21 de marzo, en Seúl, Corea del Sur, con un concierto transmitido en vivo y de forma exclusiva por Netflix, permitiendo que fanáticos de todo el mundo, incluidas miles de ARMY peruanas, compartieran la emoción a través de redes sociales.

Desde Perú, las seguidoras documentaron la alegría de volver a escuchar las voces en vivo de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, celebrando cada momento del show con publicaciones, reacciones y reuniones temáticas por todas las redes sociales.

El concierto, de una hora de duración, destacó por sus coreografías precisas y la energía de los siete miembros, aunque RM, debido a una lesión, participó únicamente con su voz y presencia en el escenario.

Uno de los momentos más esperados fue el fanchant masivo (canto o grito sincronizado realizado por fanáticos), previamente anunciado por Big Hit Music, que se entonó durante la interpretación de la canción principal, Swim.

Además, los integrantes respondieron en vivo la pregunta “What is your favorite song?”, consigna central de la promoción del álbum Arirang, generando cercanía con el público global. El evento dejó a las fans peruanas con altas expectativas ante lo que se vivirá en Lima y otras ciudades durante el World Tour 2026–2027.

Lista de canciones interpretadas en el concierto

Los miembros de BTS ofrecen
Los miembros de BTS ofrecen una poderosa actuación durante su concierto en Seúl, cautivando a la audiencia con su energía y vestuario distintivo en un escenario vibrante. (EFE)
  • Body to Body (Arirang): Canción que emocionó especialmente al público coreano por sus simbologías visuales y la interpretación de mujeres con hanbok.
  • Hooligan (Arirang): Potente presencia de la línea de rap, acompañada de la solidez vocal característica del grupo.
  • 2.0 (Arirang): Sonidos de hip hop que evocan los inicios musicales de BTS y conectan con la esencia del fandom.
  • Aliens (Arirang): Tema que alberga la fuerza de la rap line y la vocal line con una pista enérgica que fusiona trap con elementos tradicionales coreanos (Jungmori y Pansori), y que además tiene una letra que parece responder a comentarios xenofóbicos en su contra.
  • FYA (Arirang): Canción inédita del nuevo álbum, recibida con entusiasmo. Se distingue por su ritmo, alejado de las baladas tradicionales y más enfocado en una producción electrónica moderna
  • Swim (Arirang): El sencillo principal, protagonista del fanchant global.
  • Like Animals (Arirang): Una balada pop con toques de rock y matices de trap psicodélico que se ha vuelto la favorita de varias fans.
  • Normal (Arirang): Refuerza el mensaje de identidad y pertenencia. Una canción introspectiva y vulnerable que actúa como una liberación emocional sobre sus vidas fuera de los escenarios.
  • Butter (Butter): Uno de los éxitos internacionales más reconocidos de BTS, ovacionado por el público, que además guarda en la memoria de los fans una presentación impecable en los Grammys.
  • Mic Drop (LOVE YOURSELF 承 ‘Her’): Clásico del repertorio, conocido por su colaboración con Steve Aoki y su coreografía icónica.
  • Dynamite (BE): Canción que trascendió el fandom y se posicionó entre las más escuchadas globalmente.
  • Mikrokosmos (Map of the Soul: Persona): Tema significativo y emotivo para las ARMY, reconocido por su mensaje de refugio y esperanza.

El recital en Seúl funcionó como antesala del ARIRANG World Tour, que iniciará oficialmente el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Se espera que en cada concierto del tour, que durará al menos dos horas por fecha, BTS interprete la mayoría de las canciones del nuevo álbum, además de clásicos y, posiblemente, temas de los álbumes en solitario de cada miembro, lo que aumenta la expectativa entre las fans peruanas y de toda Latinoamérica.

¿En qué estadio será el concierto de BTS en Perú?

Tras el anuncio de dos fechas para octubre de 2026 en Lima, aún no existe confirmación oficial sobre el recinto exacto. Inicialmente se consideraron opciones como el Estadio Nacional, Matute y San Marcos, todos aptos para recibir a los siete artistas en un escenario de 360 grados. Sin embargo, en los últimos días, la opción del Estadio San Marcos ha cobrado fuerza, siendo el segundo recinto con mayor capacidad en el país, ubicado en el límite entre los distritos Cercado de Lima y San Miguel.

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Una filtración en Google Play mostró un flyer del ARIRANG World Tour con la lista de venues en Latinoamérica, donde figura el Estadio San Marcos como el recinto elegido para Perú. Aunque esta información ha circulado ampliamente en redes y portales especializados, todavía no ha sido confirmada oficialmente por Big Hit Music ni los organizadores locales. Se espera un anuncio definitivo en las próximas semanas.

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