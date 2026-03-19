Calor extremo en Ica: Sensación térmica de hasta 39 °C supera lo previsto para el verano y podría prolongarse, advierte Senamhi

Ica registra valores por encima de lo habitual, alcanzando hasta 37 °C o más.(Andina)

El calor marca el ritmo de la semana en la región Ica. Los registros térmicos superan los valores que la población suele esperar durante el verano, con jornadas en las que el sol se impone desde primeras horas del día. En distintos puntos del territorio, la sensación térmica se vuelve más intensa, lo que genera atención tanto en autoridades como en especialistas.

Este escenario responde a condiciones atmosféricas específicas que influyen sobre la costa sur del Perú. El comportamiento del viento y la dinámica del mar configuran un contexto que favorece el aumento de la temperatura. En ese marco, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) monitorea la evolución del clima y advierte sobre la continuidad de estos valores en los próximos días.

La especialista en Meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, explicó a la Agencia Andina que el fenómeno tiene una causa clara: el ingreso de corrientes de aire más cálidas. “Este aumento se debe al ingreso de vientos del norte en niveles bajos y medios de la atmósfera, que son más cálidos y con mayor contenido de humedad”, indicó.

Incremento térmico por vientos cálidos

Consejos para enfrentar el calor y evitar que suba tu recibo de electricidad. (Foto: Agencia Andina)

En condiciones habituales, localidades como Palpa y Nasca registran temperaturas cercanas a los 35 °C durante el verano. Sin embargo, la situación actual introduce un aumento adicional. Según Loayza, ese incremento oscila entre 1 °C y 1.5 °C, lo que eleva los valores hasta los 37 °C o incluso más en algunos casos.

La presencia de vientos cálidos del norte se combina con corrientes provenientes del oeste, de carácter seco. Esta interacción reduce la cobertura de nubes y permite mayor ingreso de radiación solar. Como resultado, la superficie terrestre absorbe más calor, lo que eleva los registros térmicos en varias zonas de la región.

Las variaciones dentro de Ica no responden a un solo patrón. Factores como la cercanía al mar, la geografía y la cobertura vegetal determinan diferencias claras entre distritos. La experta detalló que zonas alejadas del litoral experimentan temperaturas más elevadas.

En ese contexto, distritos como Ocucaje pueden alcanzar hasta 37 °C, por encima de otras áreas cercanas. La especialista explicó que la distancia del mar reduce el efecto moderador de la brisa marina. Además, las superficies desérticas favorecen la absorción y reflexión de la radiación solar.

Como referencia, la experta mencionó el caso de Lima, donde las diferencias resultan evidentes. En zonas próximas al mar como el Callao, las temperaturas rondan los 27 °C, mientras que distritos del este como La Molina o San Juan de Lurigancho superan los 32 °C.

Sensación térmica y horas críticas

La población peruana viene sufriendo con la ola de calor que azota varias regiones del país, incluido Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

El impacto del calor no se limita a la temperatura registrada por los termómetros. La sensación térmica puede resultar mayor debido a la humedad y otras variables. Loayza precisó que esta puede ubicarse entre 1.5 °C y 2 °C por encima del valor real. En ese sentido, jornadas con máximas de 37 °C pueden percibirse como si alcanzaran los 39 °C.

Las horas de mayor intensidad se concentran entre el mediodía y las 2 de la tarde. No obstante, ese rango puede cambiar según la nubosidad o la presencia de viento. En ciertos días, el pico térmico aparece antes del mediodía o se extiende durante la tarde.

Proyección hacia el otoño

El Senamhi prevé que estas condiciones se mantengan al menos hasta el sábado 21 de marzo, con mayor incidencia en la vertiente occidental del país. Este comportamiento coincide con el cambio de estación, cuyo inicio figura para el 20 de marzo.

La transición hacia el otoño no implicará un descenso inmediato de las temperaturas. Loayza advirtió que el periodo presentará características similares al verano. “Será un otoño cálido, con características todavía similares al verano, debido a la inercia térmica y al calentamiento progresivo del mar”, señaló.

El calentamiento del mar frente al litoral peruano, previsto para inicios de abril, podría reforzar esta tendencia. Este escenario también abriría la posibilidad de lluvias en algunas zonas cercanas a la costa, en función de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.