Perú

Estado de emergencia: PNP despliega casi 500 agentes para reforzar seguridad en empresas de transporte en Lima Norte

Autoridades aseguran cobertura las 24 horas mientras conductores piden que el resguardo se mantenga de forma permanente

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Un impresionante despliegue de agentes motorizados y personal policial custodia día y noche a las empresas de transporte en Lima Norte. El plan 'Pasajero Seguro' pone a policías dentro de los buses para enfrentar a los extorsionadores y garantizar la seguridad. (Crédito: Latina Noticias)

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó entre 400 y 500 efectivos en Lima Norte para reforzar la seguridad en empresas de transporte público, en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno. El operativo se ejecuta principalmente en el distrito de San Martín de Porres, una de las zonas más afectadas por recientes hechos de violencia contra el sector.

La intervención se produce tras una serie de ataques vinculados a extorsión que han generado preocupación entre conductores y empresarios del rubro. Según informó Latina Noticias, uno de los casos más recientes involucra a una empresa de transporte que fue atacada, dejando a uno de sus choferes en estado crítico, internado en el Hospital Cayetano Heredia.

En ese contexto, la PNP ha intensificado su presencia en puntos estratégicos con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y brindar seguridad tanto a pasajeros como a trabajadores del transporte público en Lima Norte.

Policía ejecuta operativo en Lima
Policía ejecuta operativo en Lima Norte ante ataques a transportistas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: referencia/Agencia Andina)

Refuerzo policial y estrategias de intervención

El jefe policial de la zona, coronel Óscar Nacancari, informó que el despliegue responde a una estrategia integral para enfrentar los delitos de extorsión. “En el marco de la promulgación del estado de emergencia en Lima, la Policía Nacional, por intermedio de la Región Policial Lima, está realizando estrategias tendientes a prestar la seguridad necesaria a las empresas de transporte que están siendo víctimas de actos extorsivos”, declaró a Latina Noticias.

Entre las acciones implementadas figura la estrategia denominada “Falso Omega”, que consiste en la intervención de motocicletas con dos ocupantes en actitud sospechosa, modalidad frecuentemente utilizada en ataques armados. “Tenemos aproximadamente entre 400 a 500 efectivos que están realizando cuatro estrategias detalladas”, precisó el oficial.

PNP despliega hasta 500 agentes
PNP despliega hasta 500 agentes para resguardar transporte público en Lima Norte. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Seguridad en unidades y vigilancia permanente

Como parte del operativo, los agentes policiales abordan las unidades de transporte público durante sus recorridos, mientras que patrullas motorizadas acompañan el trayecto para responder ante cualquier eventualidad. Estas medidas también incluyen vigilancia en los patios de maniobra de las empresas, considerados espacios vulnerables ante posibles atentados.

“Personal policial sube al vehículo de transporte público con la finalidad de prestarle la seguridad del caso y a la vez están acompañados por personal motorizado que está atento ante cualquier eventualidad”, explicó el coronel Nacancari para el citado medio. No obstante, conductores han manifestado su preocupación por la duración de estas medidas y la continuidad del resguardo durante sus jornadas.

Ante la creciente inseguridad, la Policía Nacional del Perú despliega un operativo para resguardar los paraderos y buses de transporte público en distritos de Lima Norte, buscando garantizar la seguridad de choferes y usuarios. (Crédito: Latina Noticias)

Cobertura las 24 horas y refuerzo adicional de efectivos

La Policía Nacional aseguró que el servicio de seguridad será permanente. “El servicio es 24 horas y la Policía Nacional se ha preparado de tal manera que pueda darle la sostenibilidad del caso a estas empresas de transporte”, sostuvo el coronel.

El operativo se extiende a otros distritos de Lima Norte como Independencia, Puente Piedra y Ancón, donde también se ha incrementado la presencia policial ante la demanda ciudadana de mayor patrullaje.

En paralelo, el Ejecutivo oficializó mediante un decreto supremo la graduación excepcional de 5.655 alumnos de escuelas policiales, quienes serán incorporados a labores de patrullaje y comisarías. Esta medida busca reforzar la capacidad operativa de la PNP frente al incremento de la inseguridad en la capital.

Estado de emergencia: intensifican resguardo
Estado de emergencia: intensifican resguardo policial en empresas de transporte de Lima Norte. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

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