Perú ocupa el puesto 72 en el ranking mundial de felicidad: cómo se explica su posición y qué dicen los datos

La ubicación de Perú en el ranking responde a una combinación de indicadores que revelan rezagos en generosidad y altos índices de percepción de corrupción (Andina)

El recién publicado World Happiness Report 2026 ubicó a Perú en el puesto 72 a nivel global, con una valoración promedio de 5,974 sobre 10 en la evaluación de vida. El informe, elaborado por expertos internacionales en bienestar y políticas públicas, analiza factores como apoyo social, PIB per cápita, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepción de corrupción para determinar el nivel de felicidad de los países.

Según el World Happiness Report 2026, Perú se posiciona en el lugar 72 del ranking mundial de felicidad, con una puntuación promedio de 5,974 sobre 10. Este resultado refleja un equilibrio entre factores como el apoyo social (82,6 %), un PIB per cápita de USD 15.979 y una esperanza de vida saludable de 63 años. El informe destaca también un nivel de libertad del 79,5 %, aunque el país enfrenta desafíos en generosidad y percepción de corrupción, ubicándose en los puestos 114 y 131 respectivamente.

La ubicación de Perú en el ranking responde a una combinación de indicadores que, si bien muestran avances en áreas como apoyo social y libertad, revelan rezagos en generosidad y altos índices de percepción de corrupción. El informe señala que el país alcanzó su mejor posición histórica en el lugar 55, mientras que su peor desempeño fue el puesto 77. El mayor avance se registró en 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, mientras que la mayor caída ocurrió en 2021 poco despúes de la pandemia por el Covid, marcando un comportamiento fluctuante en la última década.

Perú en el Informe Mundial sobre la Felicidad.

Los diez países más felices del mundo en 2026

De acuerdo con el World Happiness Report 2026, los países mejor posicionados a nivel global son:

Finlandia: 7.764 Islandia: 7.540 Dinamarca: 7.539 Costa Rica: 7.439 Suecia: 7.255 Noruega: 7.242 Países Bajos: 7.223 Israel: 7.187 Luxemburgo: 7.063 Suiza: 7.018

Estos países encabezan el ranking por su alto nivel de bienestar, fuerte cohesión social y políticas públicas orientadas al desarrollo humano.

Ranking de felicidad en Latinoamérica

Estos son los países latinoamericanos y sus posiciones en el ranking global donde Perú ocupa el puesto 72 según el World Happiness Report 2026, que toma en cuenta el promedio de las evaluaciones de vida de los años 2023, 2024 y 2025 para ubicar a cada país:

Costa Rica (4)

México (12)

Uruguay (31)

Brasil (32)

El Salvador (37)

Chile (50)

Nicaragua (51)

Panamá (39)

Guatemala (42)

Argentina (44)

Paraguay (57)

Ecuador (59)

Honduras (63)

República Dominicana (64)

Bolivia (78)

Perú (72)

Colombia (68)

Venezuela (80)

Cuba (no figura en el top 100)

Haití (143)

El ranking se construye con el promedio de las respuestas de los habitantes a la pregunta sobre su evaluación de vida, recogidas durante el periodo 2023–2025, lo que permite reflejar tendencias recientes y reducir el efecto de variaciones anuales aisladas.

Factores que determinan la posición de Perú en el ranking

El informe identifica seis factores principales que explican la ubicación de Perú en el ranking global:

Apoyo social : 82,6 % de los encuestados percibe que puede contar con alguien en caso de necesidad, lo que ubica al país en el puesto 70 a nivel mundial y explica el 21 % del índice de felicidad.

PIB per cápita : Con USD 15.979, el Perú ocupa el puesto 72 en este indicador, que representa el 26 % de la explicación del puntaje total.

Esperanza de vida saludable : El país registra 63 años en este rubro, ocupando el lugar 69, con un peso del 10 % en el índice.

Libertad para tomar decisiones de vida : El 79,5 % de los peruanos considera que tiene libertad para elegir, situando al país en el puesto 86 y aportando un 14 % al resultado.

Generosidad : Solo el 17,5 % reporta haber donado, ayudado a un extraño o realizado voluntariado, lo que relega a Perú al puesto 114 en este aspecto, con apenas un 1 % de explicación en el índice.

Percepción de corrupción: El 92,6 % percibe altos niveles de corrupción, lo que coloca a Perú en el puesto 131 a nivel global y no aporta positivamente al puntaje de felicidad.

Con USD 15.979, el Perú ocupa el puesto 72 en este indicador, que representa el 26 % de la explicación del puntaje total.. EFE/Paolo Aguilar

En términos de emociones, el informe muestra que cerca del 60 % de los peruanos experimenta emociones positivas de forma constante desde 2010, mientras que las emociones negativas se mantienen en torno al 40 %. La benevolencia, medida por donaciones y ayuda a extraños, presenta cierta estabilidad pero en niveles bajos en comparación internacional.

Gráficos y evolución histórica de la felicidad en Perú

La evolución de la evaluación de vida en Perú muestra una tendencia relativamente estable desde 2010, con variaciones mínimas en la puntuación general. Los indicadores de emociones positivas y negativas, así como los niveles de benevolencia e igualdad, permanecen constantes en el tiempo, sin cambios significativos en los últimos años. El informe señala que la percepción de corrupción y la baja generosidad siguen siendo retos pendientes para mejorar la posición del país en el ranking global.