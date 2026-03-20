Perú

Leptospirosis: Minsa evalúa alerta sanitaria nacional por aumento de casos

El Ministerio de Salud evalúa declarar la alerta en todo el país tras detectarse 841 casos y tres muertes, con Tumbes como epicentro y medidas urgentes para frenar la propagación

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Brote de leptospirosis en el
Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

El Ministerio de Salud (Minsa) de analiza la declaración de una alerta sanitaria nacional por el aumento sostenido de casos de leptospirosis en diversas regiones. 

Leonardo Rojas, viceministro de Salud Pública, informó a TVPerú Noticias que la decisión podría oficializarse en las próximas horas, en respuesta a la alerta regional ya emitida por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes.

“Estamos evaluando esa posibilidad. De hecho, ante la alerta regional emitida por la Diresa Tumbes, vamos a emitir una alerta nacional que probablemente se publique hoy por la tarde o por la noche”, declaró el funcionario en la citada entrevista.

Según datos del Minsa, la enfermedad ha mostrado un incremento reciente en Tumbes, pasando de 82 a 93 casos en pocos días. El foco principal se encuentra en esa región, aunque el brote afecta también a LoretoMadre de DiosUcayaliSan MartínAmazonasAyacuchoHuánuco y Cusco.

Hasta la semana epidemiológica 9 de 2026, el país ha notificado 841 casos de leptospirosis, de los cuales el 60 % son probables y el 40 % confirmados. Además, se han reportado tres fallecidos en las regiones de Piura, San Martín y Tumbes.

El viceministro Rojas aseguró que la estrategia prioriza la disponibilidad de medicamentos, la capacitación del personal sanitario y la identificación temprana de personas con síntomas.

Explicó que es poco probable que se suspendan clases en Tumbes, ya que existen otras alternativas para limitar la transmisión. “Lo que debemos hacer es evitar la acumulación de basura, la aparición de roedores y otros animales que puedan favorecer la propagación de la enfermedad”, señaló.

Segunda muerte por leptospirosis en
Segunda muerte por leptospirosis en Tumbes eleva alerta sanitaria: reportan 84 casos y fallas en servicios básicos en la región. (Composición: Infobae)

Acciones de vigilancia, prevención y recomendaciones

El Minsa refuerza la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria, coordinando con las direcciones y gerencias regionales de salud.

Más de 300 profesionales recibieron capacitación nacional y regional sobre vigilancia, diagnóstico y manejo clínico de la enfermedad, según los informes oficiales.

El Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) ejecuta el control de calidad de las pruebas diagnósticas y tiene prevista la distribución de 500 kits ELISA IgM y la implementación de pruebas moleculares PCR en diversas zonas.

Las intervenciones comunitarias se enfocan en promover prácticas saludables y la participación ciudadana a través de comités de vigilancia en los distritos más afectados.

El análisis riguroso de los casos fallecidos busca identificar oportunidades de mejora en la atención, mientras se mantienen reuniones técnicas y el envío de recomendaciones a las regiones implicadas.

La leptospirosis es una infección bacteriana transmitida principalmente por la orina de roedores y animales infectados. El contacto con agua o suelos contaminados representa el mayor riesgo, especialmente durante épocas de lluvias intensas e inundaciones.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular intenso en la espalda y piernas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y ojos rojos. La enfermedad puede agravarse si no se trata a tiempo.

El Ministerio de Salud recomienda evitar el contacto con aguas estancadas o inundaciones y, en caso necesario, utilizar botas de jebe. Insiste en la importancia de lavarse las manos con frecuencia, almacenar correctamente los alimentos y consumir siempre agua hervida.

Las autoridades exhortan a la población a no automedicarse y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.

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