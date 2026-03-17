El exministro de Defensa Luis Arroyo, nuevo primer ministro de Perú tras la renuncia de Miralles

La carta de Denisse Miralles dirigida al presidente José Balcázar, en la que formalizó su dimisión como presidenta del Consejo de Ministros de Perú, se conoció a tan solo 21 días de haber asumido el cargo, en vísperas del voto de confianza que el gabinete interino debe presentar ante el Congreso. En su misiva, Miralles expresó su compromiso de seguir contribuyendo al Estado desde el ámbito en que sea requerida. A partir de la salida de Miralles, Luis Arroyo, hasta ese momento ministro de Defensa, asumió como nuevo primer ministro.

Según publicó el diario 'La República', Arroyo tomó juramento en una ceremonia oficial liderada por el mandatario interino, José Balcázar, quien accedió a la Presidencia luego de que una moción de censura destituyera a su antecesor, José Jerí, lo que ha incrementado el clima de inestabilidad política e institucional en el país. De acuerdo con la información de 'La República', Arroyo es general de división retirado del Ejército peruano y posee experiencia previa en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), institución donde ha estado encargado de la coordinación de acciones relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres naturales.

El medio RPP puntualizó que Miralles renunció luego de que la Presidencia peruana le solicitara la salida, declarándose su "renuncia irrevocable" apenas un día antes de la fecha en que el gabinete interino solicitaría al Parlamento el voto de confianza. Además, en redes sociales, la Presidencia agradeció a Miralles por su gestión bajo circunstancias catalogadas como "de importancia" y le deseó éxitos en sus futuras responsabilidades, recordando su paso anterior por el Ministerio de Economía.

Tras el nombramiento de Arroyo, Carlos Díaz Dañino pasará a liderar el Ministerio de Defensa. Según reportó 'La República', Díaz Dañino es general de Brigada del Ejército, lo que mantiene el perfil castrense en la dirección de la cartera. A la par, el gobierno interino anunció otros ajustes en el gabinete: Edith Pariona sustituirá a Hary Yzarra en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Rodolfo Acuña asumirá la conducción del Ministerio de Economía en reemplazo de Gerardo López; José Zapata se hará cargo del Ministerio del Interior, en reemplazo de Hugo Begazo; y María Esther Cuadros encabezará el Ministerio de Educación, cargo que ocupaba hasta ahora Erfurt Castillo. El resto de los ministros conservarán sus respectivas carteras, consignó el diario mencionado.

La salida de Miralles del gabinete ocurre en un contexto de tensión con el Parlamento, donde partidos como Avanza País y Renovación Popular ya habían anticipado su rechazo al equipo ministerial en la inminente votación por el voto de confianza, reportó RPP. La presión política se intensificó dadas las investigaciones en curso que pesan sobre varios exministros, entre ellos los titulares de Justicia, Interior, Educación y Vivienda. Según información divulgada por la prensa peruana, los expedientes judiciales exploran delitos que incluyen falsificación de documentos, colusión agravada e incluso genocidio. Miralles, por su parte, enfrenta procesos por presuntas infracciones medioambientales cometidas cuando dirigía una agencia de inversión.

La serie de relevos en los principales cargos del Ejecutivo refleja el impacto de la crisis institucional que vive el país sudamericano. La llegada de Balcázar a la Presidencia resultó del reciente proceso de censura parlamentaria que apartó a José Jerí del poder, mientras que el nuevo equipo ministerial se enfrenta al reto de obtener la aprobación legislativa en medio de diversos cuestionamientos judiciales. Según detalló 'La República', la continuidad de algunos ministros bajo investigación y el relevo de otros forman parte de una estrategia del Ejecutivo para intentar recuperar la gobernabilidad en medio de las indagaciones abiertas.

RPP agregó que el futuro inmediato del gabinete liderado por Arroyo quedará definido por el resultado del voto de confianza en el Congreso. La composición del gabinete y los recientes cambios ministeriales ocurren mientras persisten las investigaciones por irregularidades dentro de la gestión pública. La situación política actual pone de relieve los desafíos que enfrenta el gobierno interino para estabilizar la administración del Estado en un escenario de elevada volatilidad y escrutinio público.