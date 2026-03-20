Cachorros abandonados por médico en veterinaria de Surco siguen en estado crítico: serán dados en adopción en un mes

Siete cachorritos permanecen en estado crítico tras ser abandonados en una veterinaria en Surco. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Siete cachorros permanecen en estado crítico tras ser abandonados durante la madrugada en una veterinaria de Surco, donde reciben atención intensiva mientras las autoridades buscan generar conciencia sobre las sanciones penales por maltrato animal en Perú. La intervención se produjo después de que Yoser Pinto Briseño, identificado como médico colegiado, arrojó una caja con ocho recién nacidos en la puerta de la clínica Animal Surco, lo que desató una investigación legal y motivó llamados a la adopción responsable.

Tras el abandono, uno de los cachorros fue internado de inmediato en la unidad de cuidados intensivos por su estado crítico. De acuerdo con testimonios a Buenos Días Perú, el pequeño número tres —así identificado por el equipo veterinario— lucha por sobrevivir, alimentándose con ayuda de una mamadera diminuta.

Los cachorros llegaron a la clínica a menos de dos horas de haber nacido y presentaban signos de hipotermia severa, según detalló el médico veterinario de guardia Carlos al mismo medio. El personal médico mantiene una vigilancia continua en la veterinaria Animal Surco 24 Horas, mientras los animales reciben alimentación cada dos horas y monitoreo constante.

Siete cachorros recién nacidos, abandonados en una veterinaria de Surco por un médico colegiado, reciben atención intensiva mientras las autoridades peruanas promueven la conciencia contra el maltrato animal. (Captura: Buenos Días Perú )

Cachorritos luchan por sobrevivir tras ser abandonados a solo horas de nacer

El equipo médico de la veterinaria confirmó que los ocho animales ingresaron en condiciones extremas y requirieron atención inmediata. “Llegaron bastante hipotérmicos y se les brindó atención inmediata; ya están en la unidad de cuidados intensivos”, precisó el veterinario Carlos.

El cachorro identificado como número tres se mantiene especialmente grave. Su alimentación es dificultosa y la succión —clave para su desarrollo— resulta lenta y frágil. Sus hermanos, reportó el personal veterinario, se agrupan alrededor de él para brindarle calor mientras la incubadora provee el entorno térmico necesario para su recuperación. El seguimiento médico demanda controles permanentes para actualizar los protocolos de tratamiento según el estado clínico de cada animal.

Siete cachorros abandonados reciben atención intensiva en una veterinaria de Surco, mientras autoridades buscan generar conciencia sobre las sanciones por maltrato animal en Perú. (Composición: Infobae Perú / Animal Surco /Buenos Días Perú )

Durante la recuperación, el personal de la clínica detalló que los cuidados incluyen alimentación cada dos horas y la utilización de equipos de soporte vital para mantener la función fisiológica de los cachorros. La gravedad de la situación se intensificó con la ausencia de la madre, cuya falta limita la protección natural que ofrecen los adultos a las camadas recién nacidas.

Serán dados en adopción tras superar el periodo de recuperación

La clínica Animal Surco confirmó que, una vez estabilizados, los cachorritos serán puestos en adopción responsable. El equipo veterinario comunicó que el proceso no comenzará hasta dentro de aproximadamente un mes, plazo considerado necesario para garantizar la recuperación inmunológica de los animales.

Siete cachorros abandonados en una veterinaria de Surco reciben atención intensiva y luchan por sobrevivir, mientras las autoridades peruanas investigan el caso y promueven la adopción responsable. (Captura: Buenos Días Perú )

Quienes deseen ofrecer un hogar deberán superar un proceso de evaluación previa, informaron el personal veterinario y activistas consultados por el matutino. Esta medida pretende asegurar que los futuros adoptantes brinden un entorno familiar definitivo y comprometido, evitando que los perros vuelvan a situaciones de abandono.

Organizaciones defensoras de animales, como la organización protectora animal Pro Animales Defensa, recalcaron que cada adopción implicará la obligatoriedad de la esterilización, para evitar la reproducción no controlada y disminuir el riesgo de nuevos casos de abandono. Las personas interesadas pueden comunicarse a la clínica, ubicada en avenida Tomás Marsano 4.392, o al número 907 092 153, según reiteró el personal de Animal Surco.

Médico abandonó a ocho perros reción nacidos en Surco

El abandono se produjo cerca de las 2:00 a.m., cuando Yoser Pinto Briseño detuvo su camioneta frente a Animal Surco y arrojó la caja con los ocho perros recién nacidos, según el relato de César Pizcoya. El episodio quedó grabado en video y permitió la rápida intervención del serenazgo de la Municipalidad de Surco, que detuvo al responsable y lo trasladó a la comisaría local.

Un hombre, identificado como el médico Yocer Pinto Briceño, fue captado por cámaras de seguridad abandonando a ocho cachorros en una caja frente a una veterinaria en Surco. Al ser confrontado por el personal, el sujeto reaccionó violentamente, agrediendo físicamente al veterinario de turno. Fuente: Exitosa Noticias

El personal veterinario intentó persuadir a Pinto Briseño para que cumpliera los protocolos de entrega formal, instaurados para proteger el bienestar animal. El implicado desoyó la solicitud y agredió físicamente al veterinario Gonzalo Roque, propinándole múltiples puñetazos en el rostro, según la descripción de César Pizcoya. El ataque incluyó a dos acompañantes, quienes también golpearon y arañaron al personal de guardia. Como resultado, Roque debió recibir atención médica de urgencia.

Las imágenes y testimonios recabados permitieron abrir una denuncia penal bajo el amparo de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que establece penas de hasta 5 años de prisión en casos de maltrato y abandono, de acuerdo con la normativa peruana informada por Exitosa. La clínica Animal Surco, protagonista en este proceso de rescate y atención médica, exhortó a la ciudadanía a denunciar hechos similares y a sumarse de manera responsable a la adopción.

Yoser Pinto Briseño negó términos como “abandono” y afirmó que recogió a los perros de un basurero, llevándolos a la veterinaria para que fueran gestionados en adopción. A pesar de su versión, las autoridades mantienen la investigación con el objetivo de verificar legalmente los hechos y aplicar la ley contra el maltrato animal.