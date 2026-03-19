Óscar Arriola afirma que la PNP trabaja con agencias internacionales de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón

Cerrón permanece en la clandestinidad: PNP coordina con agencias internacionales para capturarlo

El Tribunal Constitucional decidió suspender la resolución de hábeas corpus presentada por el prófugo Vladimir Cerrón, que podría poner fin al mandato de prisión preventiva que pesa en su contra. Por esta razón, el líder de Perú Libre aún debe permanecer en la clandestinidad.

Han pasado alrededor de dos años y medio desde que Cerrón Rojas decidió esconderse, y su paradero ha sido un cuestionamiento recurrente a la Policía. Al respecto, su comandante general, Óscar Arriola Delgado, informó sobre los avances de la institución en su búsqueda.

En entrevista con RPP, señaló que la Policía está trabajando con agencias internacionales de inteligencia para lograr su captura, teniendo en cuenta que en los últimos meses la presencia de Cerrón en redes sociales y eventos digitales se ha incrementado, conforme se acerca la fecha de las elecciones.

Desde la clandestinidad, Cerrón exige la baja del comandante general Óscar Arriola. X/ @VLADIMIR_CERRON.

Para Arriola, Cerrón estaría confiado en que es imposible ubicarlo, razón por la cual aparece constantemente en conferencias. En ese contexto, la estrategia de la PNP apunta a coordinar con equipos internacionales para rastrear su ubicación.

“Él da conferencias en vivo y en directo o a través de las redes, porque utiliza algunos sistemas. Nosotros venimos trabajando con agencias de inteligencia de prestigio internacional, de las potencias en el mundo, con las cuales ya hemos hecho trabajos anteriormente y estamos con ellos para lograr el objetivo”, comentó.

Compara a Cerrón con otros prófugos

En otro momento de la entrevista, al ser consultado por el tiempo transcurrido sin que la PNP logre dar con el paradero de Vladimir Cerrón, Óscar Arriola recordó cuánto demoraron en capturar a otros prófugos de alto perfil, como el exalcalde del Callao, Félix Moreno, o el cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

“El alcalde Moreno de Callao fue capturado, haciendo todos los esfuerzos que se vienen haciendo ahora, a los 3 años y 8 meses. Lupe Zevallos fue capturada después de 7 años. No estoy diciendo que vamos a esperar la misma cantidad de tiempo”, agregó.

La Policía Nacional detuvo en San Borja a Lupe Zevallos, exdirectiva de Aerocontinente, quien estaba prófuga desde 2019. (Composición: Infobae)

En ese sentido, indicó que la PNP no solo tiene la tarea de capturar a Cerrón, sino también a más de 100 mil personas requisitoriadas, y que trabajan para ubicar a todos.

Para ello, señaló que requieren apoyo permanente del Gobierno, a fin de contar con los recursos necesarios, como presupuesto, equipamiento y capacitación, todo “debidamente justificado”.

Sentencia del TC

Arriola también fue consultado por la invitación que hizo a Humberto Abanto, abogado de Vladimir Cerrón ante el Tribunal Constitucional, a una charla en la que participaron otros oficiales.

Según explicó, Abanto fue convocado para exponer sobre la constitucionalidad de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, considerando que diversos policías enfrentan investigaciones desde hace varios años.

Humberto Abanto busca que el TC anule la prisión preventiva de Vladimir Cerrón y restituya la comparecencia con restricciones. Foto: captura YouTube Tribunal Constitucional

Asimismo, abordó la ley que restituye la conducción de la investigación preliminar. Ambas normas fueron cuestionadas y llegaron al Tribunal Constitucional mediante demandas de inconstitucionalidad. En ese contexto, se explicó la invitación a Abanto, quien defendió la constitucionalidad de dichas normas.

¿Qué pasará si liberan a Cerrón?

Otro cuestionamiento sobre la presencia de Abanto en la charla estuvo relacionado con su rol en la defensa del recurso que podría poner fin a la captura de Cerrón, lo que, según el periodista, podría afectar la moral policial.

Aunque Arriola no respondió directamente a este punto, aseguró que la moral de la PNP se mantiene alta, como “el sol y las estrellas”.