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Mónica Torres y Pati Lorena cuestionan a Cathy Sáenz y revela por qué salió de Esto es Guerra: “Habló mal de Peter”

La actriz y la exproductora se mostraron muy cercanas y tuvieron una conversación íntima en ‘La Granja VIP’ que ha dado de qué hablar

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Mónica Torres y Pati Lorena,
Mónica Torres y Pati Lorena, sentadas en una cama, cuestionan a Cathy Sáenz, quien sonríe y revela el motivo de su salida de Esto es Guerra tras hablar mal de Peter.

En el entorno de ‘La Granja VIP’, dos de sus participantes, Pati Lorena y Mónica Torres, han forjado una relación de confianza que ha quedado reflejada en una charla registrada por las cámaras del programa. Esta conversación, que se filtró a través de la señal 24/7, puso en el centro a Cathy Sáenz, exproductora de televisión y actual responsable de contenidos para el canal de YouTube No Somos TV, junto a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Durante la plática, Pati Lorena compartió detalles sobre la salida de Cathy Sáenz del reconocido reality Esto es Guerra. Según Lorena, la ruptura profesional se debió a tensiones internas y a un conflicto con Peter Fajardo, director del programa.

“En Esto es Guerra la sacaron porque no la querían. Ella habló mal de Peter Fajardo. La última vez que ella trabajó ahí, habló mal de Peter con la dueña de la empresa, yo estuve ahí, en una reunión”, afirmó Lorena, quien fue testigo de ese momento.

La exproductora contó que estuvo en la reunión donde Sáenz no tuvo las mejores palabras sobre Peter Fajardo | TiKTok

La exproductora remarcó que, tras aquel episodio, Sáenz permaneció en el programa hasta el final de su contrato, pero dejó de recibir tareas y finalmente se alejó del equipo. “De ahí ya no volvió a trabajar más. Se quedó hasta que terminara su contrato, no la mandaban a hacer nada y de ahí ella se fue”, relató Lorena. Añadió que el ambiente laboral se había vuelto insostenible: “Era una persona muy tóxica laboralmente, los chicos no la soportaban”.

Mónica Torres también contó su mal rato con Cathy Sáenz

En ese mismo diálogo, Mónica Torres aportó su propia experiencia con Cathy Sáenz durante su paso por el programa Chapa Tu Money, producción de No Somos TV. La actriz explicó cómo llegó al formato y describió los cambios que experimentó el equipo desde sus inicios.

“Yo estuve desde el inicio de Chapa Tu Money, ella era la productora. El programa empezó como Me caigo de Risa, la primera temporada bien, la segunda temporada varios comenzaron a irse, porque quisieron negociar y parece que no llegaron a un acuerdo y todos comenzaron a irse”, detalló Torres.

La actriz reveló que fue una de las pioneras del programa, pero que no cumplieron con su regreso pese a que se lo prometieron | TikTok

Esta dinámica generó un clima de incertidumbre entre los integrantes del elenco, que vieron cómo el proyecto original se transformaba.

Torres recordó un episodio en el que fue convocada por el asistente de Sáenz para una reunión, anticipando la posibilidad de su salida. “En el tercer año, ya yendo para el cuarto, me llama y me dice que Cathy quiere hablar conmigo en una cafetería”, relató la actriz.

La conversación, según Torres, se centró en la intención de la producción de rotar a los participantes en cada temporada. “Nos juntamos y me dice que lo que quieren hacer es que cada temporada vaya rotando uno. Le dije: mira, si lo que estás diciendo es que ya no sigo, normal, no hay ningún problema, lo que te pido es que por el tiempo que he estado, me encantaría despedirme del público, agradecerle, agradecerte a ti”, recordó. La respuesta de Sáenz fue tajante y negó la posibilidad de una despedida formal, asegurando que Torres regresaría la siguiente temporada.

Mónica Torres y Pati Lorena,
Mónica Torres y Pati Lorena, sentadas en una cama, cuestionan a Cathy Sáenz, quien sonríe y revela el motivo de su salida de Esto es Guerra tras hablar mal de Peter.

A pesar de la negativa, Mónica Torres aprovechó el encuentro para expresar su sentir sobre la gestión de la productora: “Pero sí le dije lo que ella ejercía en nosotros, porque ella nos creó inseguridades, nos exigía una efectividad al 100% que ni los profesionales más experimentados de la impro lo pueden hacer”.

Las confesiones de Pati Lorena y Mónica Torres en La Granja VIP han generado debate sobre el clima laboral y las prácticas detrás de cámaras en la televisión nacional, así como sobre el trato entre productores y talentos en la industria del entretenimiento.

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