Perú

Mujer muere por leptospirosis en Tumbes y autoridades reportan 82 casos en medio de lluvias, basura y colapso del alcantarillado

Fallas en el sistema de alcantarillado y acumulación de residuos agravan la propagación de la enfermedad en zonas urbanas

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La región registra decenas de casos confirmados y probables en un contexto de lluvias, aguas estancadas y presencia de roedores, lo que eleva el riesgo sanitario. Exitosa

La expansión de casos de leptospirosis en la región Tumbes genera preocupación entre las autoridades sanitarias y la población. Los reportes más recientes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) muestran un aumento sostenido de contagios en medio de un escenario marcado por lluvias constantes, acumulación de residuos y fallas en el sistema de alcantarillado.

El avance de la enfermedad ocurre en paralelo a condiciones ambientales que favorecen su transmisión. Aguas estancadas, desagües colapsados y presencia de roedores configuran un entorno de riesgo que obliga a reforzar las acciones de vigilancia y control. En este contexto, los equipos de salud intensifican la detección de casos y el seguimiento en las zonas con mayor incidencia.

La situación incluye además el fallecimiento de una menor de 11 años, lo que incrementa la alerta sanitaria. Equipos de epidemiología intervinieron en el entorno cercano a la víctima con acciones de control y desinfección, según información oficial. Las autoridades insisten en la necesidad de una respuesta articulada entre sectores para contener el brote.

Incremento de casos y zonas afectadas

Se reportan decenas de contagios
Se reportan decenas de contagios entre confirmados y probables, con cifras que varían según los reportes oficiales recientes. (Composición: Infobae)

De acuerdo con la DIRESA Tumbes, se registran 82 casos de leptospirosis, con 48 confirmados y 34 en condición probable. Sin embargo, reportes previos daban cuenta de cifras mayores.

La distribución de los casos revela mayor concentración en el centro de Tumbes y en la provincia de Zarumilla. “Están siendo más recurrentes en lo que es el distrito de Tumbes y en el distrito de Zarumilla”, indicó la funcionaria. Estas zonas coinciden con áreas donde se reportan problemas persistentes de residuos sólidos y drenaje urbano.

La autoridad sanitaria también indicó el carácter endémico de la región: “Somos una región endémica, somos una región en la cual las lluvias constantes… son un foco infeccioso”. Este escenario incrementa el riesgo de exposición de la población a la bacteria.

Factores de riesgo y respuesta institucional

Las condiciones ambientales y de infraestructura aparecen como factores determinantes en la propagación de la enfermedad. La acumulación de basura y la presencia de roedores en espacios públicos, incluida la Plaza Mayor de Tumbes, elevan el riesgo de contagio. A esto se suma la falta de recolección regular de residuos por limitaciones en los vehículos municipales.

El colapso del sistema de alcantarillado agrava la situación. En distintos sectores, incluso cerca de instituciones educativas, se observan aguas estancadas. Estas condiciones facilitan la permanencia de la bacteria en el ambiente. Frente a ello, se solicitó la intervención de entidades como OTASS para la limpieza de redes mediante equipos especializados.

La DIRESA informó que se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica y coordinación interinstitucional. Estas medidas incluyen control de focos infecciosos, desinfección de áreas críticas y seguimiento de casos en establecimientos de salud.

Síntomas, transmisión y medidas de prevención

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de animales infectados, en especial roedores. El riesgo aumenta en contextos de inundaciones o exposición a aguas estancadas.

En su fase inicial, presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y escalofríos. Ante la aparición de estos signos, sobre todo después de contacto con zonas inundadas, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud. El tratamiento se basa en antibióticos y su efectividad depende de una intervención temprana.

Las recomendaciones sanitarias apuntan a evitar el contacto con aguas estancadas, mantener espacios limpios y libres de basura, y controlar la presencia de roedores en viviendas y alrededores. También se aconseja el uso de botas y guantes en labores de limpieza o exposición a zonas húmedas.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para reducir la exposición y facilitar el trabajo de control en las zonas afectadas, mientras continúan las acciones de monitoreo y respuesta frente al avance de la enfermedad.

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