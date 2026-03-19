Perú

Línea 1 reporta retrasos en varias estaciones y señala: “considerar rutas alternas” ante congestión del servicio

Pasajeros reportaron demoras de hasta una hora, trenes con alta ocupación y falta de información clara

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Línea 1 del Metro de
Línea 1 del Metro de Lima presenta largas colas en todas sus estaciones

La jornada del 18 de marzo dejó escenas de espera prolongada en varias estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. En horas de la tarde, usuarios resportaron sobre retrasos que alteraron el traslado habitual en uno de los sistemas de transporte más utilizados de la capital peruana.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde pasajeros describieron andenes llenos y trenes con alta ocupación. En estaciones como Cabitos, el flujo de personas creció con el paso de las horas, lo que obligó a muchos a reorganizar sus trayectos en medio de la incertidumbre por la frecuencia del servicio.

La empresa operadora emitió un pronunciamiento oficial en respuesta a la situación. En su mensaje, reconoció las dificultades en la operación y pidió comprensión a los usuarios afectados por las demoras registradas durante el día.

Reportes de demoras en varias estaciones

De acuerdo con los testimonios de pasajeros, los retrasos no se limitaron a una sola estación. Usuarios señalaron que la situación se extendió a distintos puntos del sistema, lo que generó acumulación de personas en los andenes y complicaciones para abordar los trenes.

En algunos casos, las esperas se acercaron a una hora, según indicaron los propios usuarios en redes sociales. Las imágenes compartidas mostraban espacios saturados, con filas que avanzaban con lentitud. Uno de los comentarios señalaba: “En la estación La Cultura la cola está llegando a la Av Canada”, en referencia al aumento de la demanda en esa zona.

Pronunciamiento oficial de la empresa

Ante el incremento de los reclamos, la Línea 1 difundió un comunicado en el que informó sobre el estado del servicio. “Informamos que actualmente se vienen registrando demoras en el servicio. Nuestro equipo se encuentra trabajando para restablecer la operación con normalidad en el menor tiempo posible”, indicó la empresa.

El mensaje también incluyó una disculpa dirigida a los pasajeros: “Agradecemos su comprensión y ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas”. A pesar de ello, el pronunciamiento no precisó las causas de los retrasos ni ofreció un plazo concreto para la normalización total del servicio.

Comunicado de la Línea 1
Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima

Recomendaciones ante la congestión

En medio de la congestión, la empresa respondió de forma directa a algunos usuarios a través de redes sociales. En esos mensajes, sugirió alternativas frente a las dificultades registradas: “Lamentamos el inconveniente, por eso te recomendamos considerar rutas alternas para llegar a tu destino. Gracias por tu comprensión.”

Pronunciamiento oficial que reconoce retrasos
Pronunciamiento oficial que reconoce retrasos pero sin explicar causas.

La recomendación reflejó el impacto de las demoras en la rutina diaria de los pasajeros, quienes enfrentaron dificultades para completar sus recorridos habituales. La falta de información detallada sobre el origen del problema mantuvo la incertidumbre entre los usuarios durante gran parte de la jornada.

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