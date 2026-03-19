JNJ suspende al juez Juan Torres Tasso por otorgar medida cautelar a Delia Espinoza

JNJ buscaba apartar al magistrado por no estar conforme con la medida cautelar que otorgó a Espinoza.

La Junta Nacional de Justicia suspendió al juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso por 6 meses por supuestamente haber incurrido en faltas disciplinarias al conceder una medida cautelar a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, según pudo conocer Infobae.

En la sesión del 16 de marzo, los consejeros acordaron aceptar la propuesta de María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, para apartar a Torres Tasso de sus funciones por medio año.

Un día después, la secretaria general de la institución comunicó a la presidenta de la Corte Superior de Lima, la jueza superior Miluska Cano, sobre la decisión a fin de que tome las medidas correspondientes ante la suspensión. Es decir, designe a otro magistrado para que se haga cargo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima mientras dure la medida.

Sin embargo, la JNJ no remitió la resolución con los fundamentos y el sentido de los votos de todos los consejeros. Solo comunicó el “acuerdo”, o sea, el sentido de la decisión. Es principio básico del derecho que una decisión surte efectos cuando la resolución es notificada válidamente, no desde su votación.

El magistrado Juan Fidel Torres Tasso puede impugnar la suspensión, pero eso no impedirá que sea apartado mientras se resuelve su recurso de reconsideración.

Los cargos contra Torres Tasso

Entre las imputaciones al juez se habla de una supuesta filtración del fallo a favor de Delia Espinoza a la prensa a través de la mesa de partes de la Corte de Lima, dato consignado en el informe de la instrucción. Ante ello, el abogado y actual candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Mesía, negó toda responsabilidad de Torres Tasso.

Juez Juan Fidel Torres Tasso da sus descargos ante la JNJ.

“De los equipos del magistrado o de su despacho nunca salió una directiva. Una vez que el juez sube la resolución al sistema, esta está a disposición de los 33 millones de peruanos”, declaró Mesía ante los miembros de la JNJ.

Además, Mesía negó que existieran relaciones extraprocesales entre Torres Tasso y Delia Espinoza, respaldando que cualquier reunión se realizó en el despacho judicial conforme a la normativa interna.

Respecto a la acusación de interferencia con las funciones de la Junta, el abogado argumentó que la intervención del juez en una resolución administrativa solo se justifica si hay presunta vulneración de derechos fundamentales, como ocurrió —según sostuvo— en el caso de la suspensión disciplinaria a Espinoza.

Sobre el cuestionamiento a la imparcialidad, Carlos Mesía recordó que al inicio el magistrado había desestimado la cautelar solicitada por Espinoza, decisión que fue revocada por la Sala de Apelaciones. Solo tras esta anulación, y ajustándose a las directrices, el juez resolvió conceder la medida cautelar en un segundo pronunciamiento.

El propio Carlos Mesía mencionó además que su juzgado tiene a su cargo un amparo presentado por los propios miembros de la JNJ contra el Colegio de Abogados de Lima. “Se trata de un hecho inconstitucional, o sea, extraer a un juez de un proceso que está conociendo y en el que yo soy parte”.