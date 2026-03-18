Perú

Christian Domínguez se pronuncia tras infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao: “No hay justificación”

El cantante de cumbia fue invitado al programa ‘América Hoy’ donde habló del tema en el que tiene ‘experiencia’

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El cantante de cumbia fue invitado al programa ‘América Hoy’ donde habló del tema en el que tiene ‘experiencia’ | América TV / América Hoy

Las imágenes del “ampay” de Mario Irivarren y Said Palao a bordo de un yate en Argentina, en compañía de varias mujeres, marcaron la agenda de espectáculos en los últimos días. El reportaje difundido por Magaly TV La Firme mostró a los dos exintegrantes de realities en una fiesta privada, situación que desencadenó la ruptura entre Irivarren y Onelia Molina y reavivó el debate sobre la infidelidad en la farándula peruana.

En ese contexto, Christian Domínguez fue invitado al set de ‘América Hoy’ el 17 de marzo. El cantante, protagonista de varios escándalos sentimentales, fue consultado por Janet Barboza acerca de las motivaciones que llevan a un hombre a buscar fuera de su relación. La pregunta apuntó directo al historial del músico, quien respondió con franqueza y autocrítica.

“Siento que no hay una justificación, así sientas que hay algo que falte. En ese momento tú piensas que está justificada tu acción, sino no lo hicieras. Después que viene la culpa y la vergüenza, si es que realmente la sientes y lo que pierdes, y está todo destruido, tú dices no es una justificación”, afirmó Domínguez frente a las cámaras del programa matutino.
Christian Domínguez y una presentadora
Christian Domínguez y una presentadora de televisión abordan en vivo las infidelidades de Mario Irivarren y Said Palao, con Domínguez enfatizando que no existe justificación para esos actos. (América Hoy)

El intérprete de cumbia también admitió que las peleas o los conflictos de pareja pueden influir en la toma de decisiones equivocadas, pero insistió en que la infidelidad es una elección personal. “No sientes que en ese momento es que algo está mal, es un tema de decisión y decides mal porque a veces hay una pelea”, agregó. Las declaraciones resonaron en el panel y en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones y comentarios sobre la postura del cantante.

Un historial marcado por la polémica

El nombre de Christian Domínguez se ha convertido en sinónimo de controversia por su extensa lista de relaciones fallidas a raíz de infidelidades. De acuerdo con la cobertura de Latina Noticias, el músico mantuvo romances con figuras públicas como Melanie Martínez, Karla Tarazona, Vania Bludau e Isabel Acevedo, todos con episodios de rupturas relacionadas a engaños y ampay televisivos. A la lista se suma su más reciente escándalo con Pamela Franco, madre de su hija, tras la difusión de imágenes junto a Mary Moncada cuando aún sostenía esa relación.

Christian Domínguez, actor y cantante
Christian Domínguez, actor y cantante de cumbia peruana, ha sido protagonista de almenos cuatro casos de infidelidad, muchos de ellos 'ampayados' por el programa de 'Magaly Tv, la firme' | Foto composición: Infobae Perú

El propio Domínguez ha reconocido su responsabilidad en estos hechos y ha declarado que busca ayuda profesional para comprender sus patrones de conducta. “He tenido episodios que han sido públicos y que han terminado con mucho dolor para las personas involucradas”, relató en entrevistas previas. Pese a las críticas, el cantante rechaza definirse como “infiel serial” sin la valoración de un especialista, aunque acepta que su historial ha alimentado esa percepción en la opinión pública.

Las declaraciones de Domínguez en América Hoy se suman al debate generado por el caso de Irivarren y Palao, y reafirman que la infidelidad continúa siendo un tema recurrente en la agenda mediática nacional. El cantante concluyó su participación señalando que las consecuencias de este tipo de actos suelen ser irreparables y que el arrepentimiento llega cuando ya se han producido daños emocionales.

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