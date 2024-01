Las excusas que ha usado Christian Domínguez para evitar reconocer sus infidelidades

Christian Domínguez nuevamente está en el ojo de la tormenta. Por cuarta vez en su vida, el cantante de cumbia y presentador de ‘América HOY’ protagoniza un ampay, siendo captado por las cámaras del programa de Magaly Medina en un contexto de infidelidad.

Sin embargo, el artista nunca ha reconocido algún acto de indiscreción a sus exparejas, usando una serie de excusas para desmentir las imágenes que se emitían en televisión nacional. Pese a sus esfuerzos por negar lo evidente, su imagen de infiel se fue formando con los años, ganándose el apelativo de ‘la nariz más chinvengüenchona de la cumbia’.

Negó infidelidad a Isabel Acevedo con Pamela Franco

Christian Domínguez y Pamela Franco fueron captados en una situación comprometedora el 16 de octubre de 2019, por el programa Magaly TV La Firme. Este evento desató controversia, pues Domínguez tenía una relación con Isabel Acevedo, aunque él aseguró que ambos habían terminado antes del ampay, pero que no lo habían hecho público. A pesar de las imágenes difundidas, el cantante negó haber sido infiel con Franco.

La polémica surgió por el video donde Domínguez y Franco comparten un aparente beso, evidenciando una cercanía entre ambos. Sin embargo, el cantante sostuvo que todo se debió a un desafortunado ángulo de la cámara y que no existió tal beso. A pesar de su rápida reacción y aclaración en diversos programas de televisión, las dudas continuaron.

Posteriormente, Domínguez y Franco se presentaron juntos en el programa Válgame, buscando esclarecer la situación ante los medios. Allí, reafirmaron que lo captado en video solo fue un saludo mal interpretado debido al ángulo de la grabación. “(Risas) no hay ningún beso, es el ángulo de la cámara. Christian es mi compañero de trabajo y ahora por este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla (risas)”, señaló también la cantante.

Ampay de Christian Domínguez besando a Pamela Franco | Magaly TV La Firme. ATV

Domínguez, incluso, reiteró su versión de los hechos en setiembre de 2020 durante su participación en el set de Magaly Medina, insistiendo en que no hubo infidelidad alguna hacia Isabel Acevedo y apelando a su credibilidad sobre el malentendido captado. “Te lo juro por lo más sagrado que yo tengo, yo lo mencioné en la oportunidad, es el ángulo, eso no fue un beso, yo no le llego a besar en los labios”, comentó.

Negó infidelidad a Karla Tarazona con Isabel Acevedo

En 2016, Christian Domínguez se sumó al elenco de ‘El Gran Show’, dando inicio a un periodo lleno de controversias en su vida personal. La relación entre Domínguez y Karla Tarazona, quien era su pareja en ese momento, comenzó a deteriorarse al mismo tiempo que el cantante establecía un vínculo más estrecho con Isabel Acevedo, su compañera de baile en el programa. Este acercamiento desató un escándalo de infidelidad que culminó con la confirmación de un romance entre Domínguez y Acevedo.

El conflicto amoroso tomó un nuevo giro cuando se expusieron fotografías comprometedoras de Acevedo durante una gira de Domínguez en Chile, mientras él aún mantenía una relación con Tarazona. La situación se agravó cuando Tarazona descubrió indicios de la infidelidad mientras ella permanecía en Lima, afrontando un embarazo bajo condiciones delicadas.

Christian Domínguez y sus comprometedoras imágenes con Isabel Acevedo | Magaly TV La Firme

Domínguez aseguraba que su relación con Tarazona había terminado públicamente en noviembre de 2016 y que su romance con Acevedo inició un mes después; sin embargo, Tarazona sostuvo que aún mantenían una vida de pareja, revelando el hallazgo de una prenda íntima (un calzón) que intensificó las sospechas. “Tú sabes que desde el mes de septiembre, a partir de ese mes, nunca tuvimos nada de nada”, se defendió Domínguez.

La controversia alcanzó un punto crítico cuando, en diciembre de 2017, Domínguez y Tarazona se enfrentaron en el programa ‘Espectáculos’ de Latina Televisión. En dicho encuentro, Domínguez expresó su arrepentimiento por haber iniciado su relación con Acevedo inmediatamente después de terminar con Tarazona, mientras que ella expuso detalles que sugerían que el cantante estuvo con las dos mujeres al mismo tiempo.

“Mi error fue haber empezado mi relación tan pronto que terminé con Karla. Debí esperar un poco más”, dijo Domínguez como excusa, sin reconocer su infidelidad. Sobre la prenda íntima de Isabel Acevedo, aseguró que “apareció en el bote de ropa sucia del carro”.

Christian Domínguez habló sobre la supuesta infidelidad que cometió cuando era pareja de Karla Tarazona. (Foto: Composición)

¿Qué dijo de su ampay con Mary Moncada?

Christian Domínguez, fue captado por las cámaras del programa de ‘Magaly TV La Firme’ siendo infiel a su pareja Pamela Franco y, este martes 30 de enero, fue abordado por el equipo de ‘Amor y Fuego’, quienes lo interceptaron a la entrada de su gimnasio, donde el artista mostró una actitud relajada y sonriente ante las cámaras.

La situación tomó por sorpresa a muchos seguidores del medio y desató una ola de especulaciones sobre el estado actual de la relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco. Las imágenes captadas evidencian a Domínguez disfrutando de la compañía de Mary Moncada, pese a su compromiso con Franco.

Según el avance del programa de Willax TV, Domínguez fue cuestionado sobre su presunta infidelidad, a lo cual el cantante respondió con una sonrisa, mostrando poco remordimiento frente a la situación expuesta. Es importante destacar que las declaraciones completas de Christian Domínguez serán transmitidas en detalle por ‘Amor y Fuego’ en la edición de hoy.