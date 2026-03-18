Hermano de Onelia Molina la defiende tras polémico ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Nunca te voy a dejar sola”

Magaly Medina cuestionó el nivel de compromiso de los chicos reality. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV, La Firme ha vuelto a sacudir la farándula peruana tras la difusión del ampay de Mario Irivarren en Argentina, un episodio que no solo ha generado cuestionamientos sobre su relación con Onelia Molina, sino que también ha provocado una ola de reacciones en redes sociales.

En medio de la controversia, una de las voces que no tardó en pronunciarse fue la de Leonardo Molina, hermano de la modelo, quien decidió respaldarla públicamente con un mensaje cargado de emotividad y apoyo incondicional.

Las imágenes difundidas por el programa mostraron a Mario Irivarren en una desenfrenada juerga, compartiendo con varias mujeres e incluso protagonizando escenas de cercanía que han sido interpretadas como una presunta infidelidad. Este contexto encendió rápidamente el debate digital, donde seguidores y detractores opinaron sobre la situación sentimental del chico reality y el impacto que esto podría tener en su relación con Onelia Molina.

Magaly revela más del ampay de Mario Irivarren y hermano de Onelia reacciona. Captura: Magaly TV La Firme.

Hermano de Onelia Molina brinda su total apoyo

Fue en este escenario que Leonardo Molina decidió romper su silencio. A través de sus historias de Instagram, el entrenador personal compartió un mensaje que, sin mencionar directamente a Mario Irivarren, deja clara su postura frente a lo ocurrido.

“Si te caes, te voy a levantar y, si no puedo, me caigo contigo, pero nunca te voy a dejar sola”, escribió, en lo que muchos interpretaron como una clara muestra de respaldo hacia su hermana en medio del escándalo.

El mensaje no tardó en viralizarse. Para muchos usuarios, las palabras del deportista no solo reflejan el fuerte vínculo familiar que mantiene con Onelia Molina, sino también una postura firme frente a lo que consideran una falta de respeto en la relación. La frase, breve pero contundente, ha sido replicada en diversas plataformas, convirtiéndose en uno de los puntos más comentados tras la difusión del ampay.

Magaly revela más del ampay de Mario Irivarren y hermano de Onelia reacciona. Captura: Magaly TV La Firme.

La cercanía entre los hermanos no es nueva. A lo largo del tiempo, ambos han mostrado en redes sociales una relación sólida, marcada por el apoyo mutuo y una afinidad evidente, especialmente en el ámbito del fitness y el deporte.

En más de una ocasión, Leonardo ha acompañado a su hermana en momentos importantes, incluyendo episodios anteriores de polémica mediática. Uno de los más recordados fue el conflicto que involucró a Mario Irivarren y Vania Bludau, donde también se evidenció el respaldo familiar hacia la modelo.

En esta ocasión, el contexto es distinto, pero el patrón se repite: ante una situación que expone emocionalmente a Onelia, su hermano vuelve a posicionarse como una figura de contención. Este tipo de reacciones no solo humanizan la historia, sino que también conectan con una audiencia que valora los lazos familiares en medio de escenarios de exposición pública.

Magaly revela más del ampay de Mario Irivarren y hermano de Onelia reacciona. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Usuarios felicitan a Leonardo Molina por su apoyo incondicional a Onelia

Mientras tanto, en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos internautas destacaron el gesto de Leonardo Molina, resaltando su empatía y compromiso con su hermana.

“Qué bueno que apoyes a tu hermana, una mujer muy bella y profesional”, “Ese tipo no merece a tu hermana, ella vale oro”, “One, te necesita más que nunca, no la dejes sola” y “Abrázala fuerte, es lo que ella más necesita”, fueron algunos de los mensajes que circularon, evidenciando una corriente de apoyo hacia la modelo.

Magaly revela más del ampay de Mario Irivarren y hermano de Onelia reacciona. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina anuncia segunda parte de ampay

Por otro lado, el informe presentado por Magaly Medina no se limitó a mostrar las imágenes iniciales del ampay. La conductora dejó en claro que lo visto hasta ahora sería solo una parte de lo ocurrido durante el viaje a Argentina.

Tras emitir los videos de la fiesta en un yate que navegaba por las aguas del río Tigre —donde también estuvieron Said Palao y Patricio Parodi—, lanzó una advertencia que incrementó la expectativa del público.

Según explicó, la celebración no terminó ahí. “Eso es solo la punta del iceberg”, deslizó, dando a entender que existen más escenas por revelar. De acuerdo con su relato, al día siguiente del encuentro en el yate, el grupo se trasladó a un club campestre, donde continuaron las reuniones, nuevamente en compañía de varias mujeres.

Magaly revela más del ampay de Mario Irivarren y hermano de Onelia reacciona. Captura: Magaly TV La Firme.