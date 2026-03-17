Wolfgang Grozo afirma que rechazó ser ministro de Defensa de Pedro Castillo: “Fui pasado a retiro por él, firmó mi resolución”

El candidato Wolfgang detalla cómo y cuándo conoció a Zamir Villaverde, aclarando la naturaleza de sus encuentros en 2019 y 2021. Explica el contexto de la transición de gobierno y revela por qué fue pasado a retiro por Pedro Castillo.

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, afirmó este lunes que rechazó en 2021 ser ministro de Defensa del gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

A través de un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter, mencionó que, en junio de ese año, acudió a la casa del empresario Zamir Villaverde, investigado por corrupción, en medio del proceso de transición después de los comicios en los que ganó Castillo.

“Previamente a esa fecha, hubo conversaciones telefónicas y mensajes por WhatsApp, donde se me solicitaba algunas recomendaciones en el sector defensa y en el área de inteligencia, donde precisamente soy especialista. También le remití mi hoja de vida, porque querían tener evaluación de mejores cuadros de todo el área del Estado en particular”, dijo.

Grozo detalló que, al llegar a la vivienda, también estaban presentes la empresaria Silvia Barreda y Bruno Pacheco, quien llegó a ser secretario presidencial y en cuyo baño de su oficina en la sede del Ejecutivo se hallaron escondidos 20.000 dólares en efectivo que él atribuyó a ahorros personales.

Grozo sostuvo que solo brindó recomendaciones técnicas y negó buscar un cargo político

“En el contexto de la conversación y de lo que recuerdo, después de cinco años, lo que se me pedía, indicaba o se debatía eran las recomendaciones en las áreas de defensa e inteligencia que mencioné hace un instante. También me pidieron si es que yo podía asumir el sector defensa. Yo respondí que no, porque era un oficial de carrera y no podía aceptar ningún cargo político”, señaló.

“Lo único que me motivaba a estar ahí era poder colaborar con mi experiencia para que ellos puedan tener una mayor claridad en las acciones de gobierno que iban a asumir. Meses después fui pasado a retiro por el gobierno del señor Pedro Castillo y fue él quien firmó mi resolución suprema”, agregó.

También surgió que en 2019, durante su gestión como subdirector general del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Villaverde lo buscó en su propia oficina en compañía del empresario peruano-norteamericano José Aliaga. “Yo no los convoqué. Fue una visita absolutamente circunstancial”, dijo.

Contrario a sus declaraciones, Villaverde afirmó que en 2021 el candidato lo contactó para posicionarse dentro del eventual gobierno y que incluso le envió su currículo para que lo hiciera llegar a Pacheco, ya que él buscaba ser “ministro del Interior o de Defensa”.

Villaverde contradijo a Grozo, asegurando que sí buscaba posicionarse en el Ejecutivo y envió su currículo para ser ministro

“Al ser ministro de Defensa y hacer las cosas bien, correctamente, era un peldaño para de ahí poder postular a la presidencia de la República”, afirmó.

Mencionó que Grozo solo fue una vez a la casa de Sarratea, la vivienda que sirvió de ‘búnker’ y donde Castillo mantuvo una serie de reuniones sin registro oficial, por las que enfrenta actualmente cargos de corrupción.

El inmueble, anteriormente propiedad del investigado Alejandro Sánchez, fue incautado y a la fecha se encuentra bajo administración del Programa Nacional de Bienes Incautados, sirviendo para labores de inteligencia policial, tal como refirió el excomandante general de la institución, Víctor Zanabria.

Villaverde aseguró finalmente que George Forsyth, candidato de Somos Perú, también visitó Sarratea con la intención de conseguir un cargo en alguna de las carteras pretendidas por Grozo.