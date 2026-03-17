Perú

¿Tienes pensado viajar? Lluvias y huaicos interrumpen y restringen el tránsito en más de una decena de carreteras

La Sutran informó que las emergencias se concentran en regiones como Piura, Cajamarca, Áncash, La Libertad y Lima debido a las intensas precipitaciones

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Viajar por carretera se complica:
Viajar por carretera se complica: lluvias y deslizamientos afectan rutas en el norte y centro del país. (Foto: Agencia Andina)

Las intensas lluvias registradas en diversas regiones del país han generado una serie de emergencias que afectan la transitabilidad en la red vial nacional. De acuerdo con información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), los fenómenos climáticos han provocado interrupciones y restricciones en múltiples carreteras, complicando el desplazamiento de vehículos.

Entre los eventos reportados se encuentran huaicos, desbordes de ríos, derrumbes y deslizamientos de lodo y piedras, los cuales han impactado directamente en la infraestructura vial. Estas condiciones han derivado en la interrupción total del tránsito en al menos tres vías principales, donde el paso vehicular permanece bloqueado.

Emergencia vial: lluvias intensas bloquean
Emergencia vial: lluvias intensas bloquean y restringen el tránsito en carreteras del país. (Foto: Agencia Andina)

Restricciones en tramos y regiones afectadas

Además de las vías interrumpidas, la Sutran informó que otras 10 carreteras presentan tránsito restringido, lo que significa que el paso de vehículos es parcial o se realiza con limitaciones. Estas restricciones responden a daños en la plataforma, acumulación de material en la vía o incremento del caudal de ríos.

Las afectaciones se concentran principalmente en regiones del norte y centro del país. Entre ellas figuran Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco y Lima, donde se han reportado los principales incidentes que afectan la conectividad terrestre.

Lluvias y huaicos afectan más
Lluvias y huaicos afectan más de una decena de carreteras y complican el tránsito en varias regiones. (Foto: Agencia Andina)

Deslizamientos, huaicos y pérdida de vías

Entre las principales causas de estas emergencias se encuentran los deslizamientos de tierra, huaicos y derrumbes, así como la activación de ríos que incrementan su caudal y afectan las carreteras cercanas. A ello se suma la pérdida de plataforma asfáltica en algunos tramos, lo que agrava la situación.

Casos específicos incluyen la carretera La Matanza–Huancabamba, donde el aumento del caudal fluvial ha restringido el tránsito en varios kilómetros, así como la vía Olmos–Huarmaca, afectada por deslizamientos de lodo y piedras. Asimismo, en la carretera Longitudinal de la Sierra Norte se reportan derrumbes que limitan el paso vehicular en distintos tramos.

Más de 10 vías presentan
Más de 10 vías presentan interrupciones y restricciones por lluvias, huaicos y derrumbes. (Foto: Agencia Andina)

Vías bloqueadas y monitoreo en tiempo real

La Sutran también reportó la interrupción del tránsito en tramos como Piura–Morropón–Salitral, debido a la activación del río Serrán, así como en sectores de Áncash afectados por derrumbes y huaicos registrados en los últimos días. Estas situaciones mantienen bloqueadas rutas clave para el transporte de pasajeros y mercancías.

Ante este escenario, la entidad recomendó a los usuarios consultar el estado de las vías antes de emprender un viaje. La evolución de las alertas, tanto de interrupciones como de restricciones, puede seguirse en tiempo real a través del mapa interactivo del Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran, herramienta que permite conocer las condiciones actualizadas de las carreteras a nivel nacional.

Sutran reporta carreteras interrumpidas y
Sutran reporta carreteras interrumpidas y restringidas por huaicos y desbordes de ríos. (Foto: Agencia Andina)

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