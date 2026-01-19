Sutran reporta tráfico restringido en carreteras nacionales por lluvias, huaicos y deslizamientos en varias regiones del país

Lluvias intensas obligan a reforzar vigilancia vial: Sutran monitorea en tiempo real el estado de las carreteras. Buenos días Perú

Las lluvias intensas, los huaicos y los deslizamientos modifican el pulso del transporte terrestre en distintas regiones del país. En varios tramos, el tránsito deja de fluir con normalidad y obliga a tomar decisiones inmediatas para proteger a conductores, pasajeros y carga. En ese contexto, la información oportuna se vuelve clave para reducir riesgos y ordenar los desplazamientos.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) activó un esquema de vigilancia continua frente a los eventos climatológicos que afectan la red vial nacional. La medida busca ofrecer datos precisos sobre el estado de las carreteras y orientar a quienes planean viajes por rutas bajo presión climática.

Desde Lima y otras regiones, equipos técnicos siguen de cerca cada variación en el tránsito. El seguimiento no se limita a reportes aislados: se concentra en una plataforma digital que concentra alertas y permite observar, casi al instante, la condición de las vías en diferentes puntos del país.

La iniciativa responde a un escenario dinámico, con carreteras que pasan de la restricción parcial al bloqueo total en cuestión de horas. La respuesta institucional apunta a ordenar el flujo de información y facilitar decisiones antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Alerta permanente y monitoreo continuo

Las lluvias intensas, huaicos y deslizamientos alteran el tránsito terrestre en distintas regiones, generando cierres y restricciones que cambian en cuestión de horas. (Composición: Infobae)

El titular de la Sutran, Gilmer Álvarez, dispuso la alerta permanente dentro de la entidad para asegurar un control constante del tránsito en las vías nacionales. La instrucción involucra a los Centros de Gestión y Monitoreo ubicados en Lima y en otras tres regiones, desde donde se supervisa la situación vial durante todo el día.

“Desde los Centros de Gestión y Monitoreo con los que cuenta la Sutran en Lima y otras tres regiones del país, realizamos una vigilancia permanente del tránsito en las vías nacionales; esta información se vuelca en nuestro Mapa Interactivo de Alertas, que está a disposición de conductores, transportistas, pasajeros y público en general”, señaló Álvarez.

Este sistema permite identificar carreteras afectadas por lluvias intensas, caídas de huaicos o deslizamientos. El seguimiento permanente también facilita la coordinación con otras entidades que intervienen en la gestión del tránsito y la atención de emergencias viales.

El mapa interactivo como herramienta clave

La infraestructura vial a nivel nacional enfrenta riesgos constantes frente a los eventos climatológicos. Ante ese panorama, la Sutran puso a disposición el Mapa Interactivo de Alertas, una herramienta digital diseñada para mostrar en tiempo real la situación del tránsito en las carreteras.

La plataforma presenta alertas diferenciadas por colores, un esquema que permite una lectura rápida del estado de cada tramo. Según la información difundida, el color verde indica una vía despejada, el amarillo señala restricción parcial y el rojo advierte un bloqueo total que impide el paso.

Un vocero explicó el alcance de esta visualización: “Como puedes ver, ahorita tenemos nueve alertas, donde son las de color amarillo, donde se está indicando que el tránsito está restringido”. La indicación permite anticipar desvíos, priorizar ciertos vehículos y reducir tiempos de espera en zonas críticas.

Cada alerta del mapa incluye datos específicos para el usuario. Al seleccionar un punto, el sistema muestra la condición del tránsito, la fecha de actualización, el kilómetro afectado, la carretera involucrada, la zona y el tipo de evento registrado.

“Si ustedes pican en cualquiera de las alertas, te dice: tránsito restringido, el 15 de enero, cuándo se volvió a actualizar, en qué kilómetro, cuál es la carretera y cuál es la zona, cuál es el evento, en este caso caída de huaico, cuál fue la fuente, concesionario de la vía”, detalló otro representante.

La información se renueva de forma constante y proviene de fuentes oficiales. La Policía de Carreteras, el personal de la Sutran y las concesionarias viales alimentan el sistema con reportes directos desde el terreno, lo que refuerza la confiabilidad de los datos.

Recomendaciones para conductores y transportistas

Municipio coordina limpieza tras daños en vía vecinal de Alto Playapampa. - Crédito: COEM - Indeci

La herramienta gratuita se dirige, sobre todo, a transportistas y conductores que recorren largas distancias. Su disponibilidad durante todo el año busca fomentar una cultura de prevención y planificación previa al viaje.

“Nuestra principal recomendación como Sutran es que antes de iniciar cualquier viaje puedan consultar el mapa interactivo de alertas”, indicó un vocero. La consulta previa permite identificar bloqueos, restricciones y posibles rutas alternas, con el objetivo de reducir riesgos en carretera.

El mapa se encuentra disponible en la página web institucional y mediante el aplicativo Viaje Seguro. Funciona las 24 horas y centraliza reportes oficiales, lo que resulta especialmente relevante en temporadas de lluvias intensas, cuando la situación vial cambia con rapidez.

Puentes destruidos y carreteras afectadas forman parte del escenario que enfrentan varias regiones. Frente a ello, el monitoreo constante y el acceso público a la información se consolidan como ejes centrales para enfrentar las restricciones de tránsito y ordenar la circulación en la red vial nacional.