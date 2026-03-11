Perú

Áncash encabeza el riesgo por deslizamientos ante lluvias intensas

El análisis de Cenepred considera la vulnerabilidad de la población, viviendas, centros de salud y escuelas ubicadas en áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos

Áncash lidera la lista nacional
Áncash lidera la lista nacional con 39 distritos en riesgo muy alto de deslizamientos, huaicos y movimientos en masa por lluvias intensas previstas hasta el 12 de marzo - Créditos: Andina.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que Áncash encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de distritos en situación de riesgo muy alto ante la posibilidad de deslizamientos, huaicos o movimientos en masa, debido a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) hasta el jueves 12 de marzo.

El informe técnico identificó a 39 distritos de Áncash en esta categoría de peligro, lo que representa la cifra más elevada a nivel nacional. Detrás se ubican Apurímac con 28 jurisdicciones, Huánuco con 13, Cusco con 12, La Libertad con 9, Puno con 6, Pasco con 5, además de LimaPiura y Arequipa, que presentan tres, uno y uno, respectivamente.

En términos generales, el escenario elaborado por Cenepred señala que 210 distritos de la sierra y la costa norte podrían verse afectados por lluvias intensas en los próximos días.

El monitoreo permanente y la
El monitoreo permanente y la alerta temprana son estrategias clave recomendadas para reducir el impacto de los desastres naturales en la región - Créditos: Andina.

El documento también detalla que, además de las regiones mencionadas, Tumbes registra jurisdicciones con riesgo alto, junto con otros 93 distritos distribuidos principalmente en los Andes y la franja costera. Esta condición excluye, para este nivel de riesgo, a Arequipa y La Libertad.

El análisis de vulnerabilidad considera la exposición de la población, la infraestructura sanitaria y educativa, así como la cantidad de viviendas localizadas en áreas susceptibles a inundaciones o deslizamientos.

Para el miércoles 11 de marzo, el Senamhi prevé acumulados de lluvia entre 20 y 60 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, 16 a 40 mm/día en la sierra norte, 10 a 30 mm/día en la sierra centro y entre 10 y 21 mm/día en la sierra sur.

El pronóstico para el jueves 12 de marzo mantiene valores similares, con ligeras variaciones en algunos departamentos, lo que podría incrementar la posibilidad de emergencias en zonas previamente afectadas por eventos hidrometeorológicos.

Tumbes figura entre las regiones
Tumbes figura entre las regiones con distritos en riesgo alto de emergencias - Créditos: Andina.

Según el Cenepred, las regiones con nivel de riesgo muy alto incluyen una población expuesta de 39.670 personas, 19.118 viviendas, 52 establecimientos de salud y 275 instituciones educativas. En el caso de distritos catalogados como de riesgo alto, la población vulnerable asciende a 147.482 habitantes, con 70.662 viviendas, 118 centros de salud y 651 colegios comprometidos por posibles inundaciones y deslizamientos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y municipales a verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos y correctamente señalizadas, para facilitar el desplazamiento hacia zonas seguras alejadas de ríos o quebradas. Asimismo, se recomienda asegurar la disponibilidad de centros médicos, compañías de bomberos y comisarías para atender eventuales situaciones de emergencia.

Indeci también aconsejó a los residentes reforzar la estructura de sus techos y organizar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas, alarmas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. Estas medidas buscan reducir el impacto de los fenómenos previstos y proteger a la población ante posibles desastres naturales en la sierra y la costa norte del país.

