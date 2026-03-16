Perú

PNP desarticula a banda de extorsionadores “Los Batos de Calle” que amenazaban a transportistas de Lima Sur

Agentes de la PNP detuvieron a 14 personas, entre ellas al cabecilla de la banda criminal, identificado como Lino Vega, alias “Camaney”

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Desarticulan mafia criminal “Los Batos
Desarticulan mafia criminal “Los Batos de Calle” que extorsionaba a transportistas en Lima Sur. (Foto: Mininter)

La banda criminal dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Sur fue desarticulada en un operativo de la Policía Nacional del Perú, que detuvo a 14 personas, incluido el cabecilla conocido con el alias “Camaney”. Durante la intervención, los agentes incautaron armas de fuego, explosivos y una cantidad significativa de drogas

En la operación, un equipo especializado intervino un local en la calle Isla Ballenas, en el distrito de Lurín, logrando capturar en flagrancia a todos los integrantes del grupo delictivo. El despliegue policial se realizó tras labores de inteligencia y seguimiento, lo que permitió decomisar tanto el material utilizado para intimidar como pruebas directas de las presuntas actividades criminales.

La desarticulación de la organización “Los Batos de Calle” se ejecutó mediante un operativo dirigido por la División de Emergencia de la Policía Nacional, tras un proceso de investigación que identificó los roles y el modo de operar de la banda. Los agentes ingresaron al inmueble cuando los detenidos celebraban la obtención de dinero producto de extorsiones, asegurando evidencia clave sobre sus actividades ilícitas.

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La Policía Nacional del Perú informó que la organización extorsionaba a transportistas de Lima Sur utilizando armas y explosivos para intimidar y exigir el pago de cupos extorsivos diarios.

Entre los capturados se encuentra Lino Vega, alias “Camaney”, identificado por las autoridades como el cabecilla de la banda. Además, fueron detenidos otros 13 integrantes, entre los que se encontraban algunos conocidos por los alias de “Ceviche”, “Tofer”, “Nero Taipe”, “Malandro” y “Chacal”.

Los arrestados tienen edades que van de los 20 a los 32 años y, según las primeras investigaciones policiales, cumplían roles definidos dentro de la organización, enfocados en los cobros ilegales y actos de intimidación contra las empresas de transporte urbano.

Armas, explosivos y drogas incautados en el operativo

Durante la revisión del local, los agentes hallaron un revólver, dieciséis municiones y dos cartuchos de dinamita. La banda utilizaba estos elementos para amedrentar a las víctimas de extorsión. También se incautaron 43 bolsas con Pasta Básica de Cocaína (PBC) y 73 bolsas con marihuana, lo que respalda la presunción de vínculos con el tráfico de drogas, según la información policial.

Extorsiones en el transporte: mafias
Extorsiones en el transporte: mafias ahora atacan a empresarios y dirigentes del sector

Los detenidos fueron trasladados a unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, donde son investigados por la presunta comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y contra la seguridad pública, relacionados con el uso o tenencia de armas y explosivos. También se les atribuye participación en redes organizadas de extorsión que afectan la seguridad en Lima Sur.

El proceso penal deberá determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y avanzar hacia la desarticulación total de las operaciones ilegales del grupo en la zona.

Perú supera los 2.000 casos de extorsión en lo que va de 2026

Más de dos mil denuncias por extorsión estremecen al país en lo que va del año, según datos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre el 1 de enero y el 18 de febrero, la ola criminal ha puesto en jaque a regiones enteras y, sobre todo, al sector transporte, donde bandas organizadas han impuesto el miedo y la paralización de actividades.

Extorsión contra transportistas: 14 choferes
Extorsión contra transportistas: 14 choferes fueron asesinados en lo que va del año| Andina (Composición Infobae)

Las cifras de la Policía Nacional del Perú revelan que Lima Centro concentra la mayor cantidad de denuncias por extorsión en lo que va de 2026, con 898 casos registrados en el periodo del 1 de enero al 18 de febrero. Esta región supera ampliamente a otras zonas del país, situándose a la cabeza de una preocupante estadística que refleja el avance de las mafias urbanas.

En la lista de regiones más afectadas siguen La Libertad, con 399 denuncias, y Piura, que acumula 177 casos en el mismo periodo. Otras áreas como Lambayeque (80 denuncias), Callao (89) e Ica (36) también registran números significativos, mostrando que el fenómeno no se limita a la capital sino que se extiende con fuerza a la costa norte y centro.

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