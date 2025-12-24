Perú

Aumentan los robos a casas en Lima por fin de año: conoce las modalides y evita ser una nueva víctima

El reciente asalto ocurrido en una zona del sur de Lima refleja la tendencia al alza de delitos contra la propiedad, según datos reportados y análisis de especialistas en seguridad ciudadana

El reciente asalto a una vivienda en Lurín, al sur de Lima, dejó al descubierto el incremento de denuncias por robo a casas durante las celebraciones de fin de año, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los delincuentes ingresaron sin dificultad y se llevaron objetos valorizados en alrededor de 50 mil soles. Este caso, difundido por 24 Horas, ilustra la preocupación que se extiende entre los vecinos de distintas zonas de la capital.

El caso de La Estancia, en Lurín, evidencia la facilidad con la que los llamados “robacasas” actúan. De acuerdo con el informe, los delincuentes estacionaron una camioneta frente al inmueble y, con total calma, accedieron directamente a los dormitorios, recolectando pertenencias de alto valor en bolsas de mercado. Todo en cuestión se escasos minutos.

“Despacito para que todo lo robado no se rompa”, se escucha en la grabación difundida por el medio. El saqueo dejó a la familia sin laptops, computadoras gamer y otros objetos personales, mientras los asaltantes, con el rostro descubierto, planificaban cada movimiento.

La víctima ya presentó la denuncia ante la PNP, y las autoridades investigan el caso. El registro en video muestra cómo los delincuentes retiraron incluso el CPU de la computadora, desconectando cada cable antes de cargarlo hasta la camioneta. La seguridad del barrio quedó vulnerada, y el temor crece entre quienes temen ser el próximo objetivo de estos grupos.

Métodos en crecimiento

El incremento de robos a viviendas coincide con el periodo festivo. Expertos en seguridad advierten que estas bandas utilizan códigos y símbolos en las fachadas para identificar casas vulnerables. “Estas pintas pueden significar que la casa está sola por horas, que los inquilinos están de vacaciones, o que solo hay personas mayores”, indican.

La Policía Nacional del Perú ha identificado diversas modalidades de robo. Entre las más frecuentes se encuentran la clonación de llaves, el uso de stickers para marcar puertas o paredes, el uso de sprays para adormecer a los ocupantes y la manipulación de cerraduras con herramientas especializadas como ganzúas y palancas.

Los delincuentes también recurren al engaño, simulando ser trabajadores de servicios públicos o conocidos de los dueños. Modalidades como la del “tocatimbres” consisten en esperar a que la víctima salga para interceptarla y despojarla de sus pertenencias.

Organización y preparación

En el caso reportado en Lurín, 24 Horas relata que los asaltantes actuaron con precisión, como si conocieran previamente la distribución de la vivienda. Uno de los implicados orientaba a su cómplice sobre qué objetos seleccionar, priorizando los de mayor valor y menor peso.

“Saca la bolsa. Saca la bolsa”, se escucha en las imágenes difundidas. La organización de los hechos revela un nivel de preparación que preocupa a las autoridades y a los residentes de la zona.

La PNP mantiene el seguimiento a las bandas dedicadas a este tipo de delitos, y solicita a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa. La denuncia oportuna y la colaboración vecinal son fundamentales para frenar el avance de estas organizaciones.

Recomendaciones a la comunidad

Las autoridades policiales recomiendan a los propietarios estar atentos a cualquier marca inusual en sus viviendas y reforzar las medidas de seguridad, sobre todo durante las temporadas festivas.

Enfatizan la importancia de no abrir la puerta a desconocidos y verificar la identidad de supuestos trabajadores de servicios. Las modalidades de engaño, como la presencia de falsos técnicos o personas que simulan situaciones de emergencia, permanecen activas y requieren máxima atención.

Las denuncias por robo a viviendas continúan aumentando con la llegada de fin de año, lo que obliga a los habitantes de Lima y otras ciudades a extremar precauciones. El caso de Lurín es solo uno más en una lista en crecimiento, mientras los delincuentes exploran nuevas formas de vulnerar la seguridad domiciliaria.

