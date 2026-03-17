Perú

Muro de Kast podría desatar crisis migratoria en frontera con Perú, alerta internacionalista

El mandatario chileno supervisó las obras en la frontera norte. Durante su visita, aseguró que el Estado actuará con firmeza frente a quienes intenten ingresar irregularmente

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Riesgo de una nueva crisis migratoria en la frontera, advierte internacionalista Ramiro Escobar. Video: Canal N7 Cuentas Claras

El plan de Escudo Fronterizo impulsado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, podría desencadenar una nueva crisis migratoria en la frontera con Perú. Así lo advirtió el internacionalista Ramiro Escobar, quien alertó que las medidas restrictivas podrían generar un efecto inmediato: la acumulación de migrantes en la zona limítrofe.

Según explicó en Canal N, una política de este tipo podría replicar escenarios ya vistos cuando Kast aún era candidato. “Se amontona mucha gente en la frontera”, señaló, al advertir que el cierre o endurecimiento del paso podría provocar que cientos de personas intenten cruzar hacia territorio peruano. Esto abriría un escenario complejo para las autoridades, que tendrían que decidir qué hacer con esos grupos y cómo gestionar su retorno.

Escobar remarcó que este tipo de situaciones no solo generan tensión operativa, sino también humanitaria, debido a la falta de mecanismos claros para atender a los migrantes varados en zonas fronterizas.

Especialista advierte consecuencias del Escudo
Especialista advierte consecuencias del Escudo Fronterizo de Kast en Perú

Un muro de 500 kilómetros como promesa política

El plan contempla la construcción de una barrera física compuesta por muros y zanjas a lo largo de cerca de 500 kilómetros. Para Escobar, se trata de una medida que responde directamente a una de las principales promesas de campaña de Kast: combatir la migración irregular y la delincuencia.

El propio mandatario chileno ha supervisado las obras en la frontera norte, acompañado de ministros y maquinaria pesada. Durante su visita, aseguró que el Estado actuará con firmeza frente a quienes intenten ingresar irregularmente. “Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado”, advirtió.

Para el internacionalista, este despliegue también tiene un componente político y comunicacional. Considera que el presidente busca mostrar resultados rápidos ante su electorado, en un contexto que describió como una “luna de miel política”.

Muro entre Chile y Perú: especialista prevé tensión y crisis migratoria. Video: Canal N/ Cuentas Claras

Sin embargo, cuestionó la magnitud de la intervención. A su juicio, se trata de una medida “demasiado aparatosa”, especialmente si se compara con los niveles de criminalidad en Chile, que, según indicó, siguen siendo menores frente a otros países de la región.

Impacto limitado y cuestionamientos desde el derecho internacional

Más allá del impacto político, Escobar puso en duda la efectividad real del plan. Recordó que la migración irregular en Chile ya había disminuido en el último año sin necesidad de implementar este tipo de barreras físicas, lo que refuerza la idea de que existen alternativas menos drásticas.

Desde el punto de vista legal, precisó que la construcción del muro no vulnera tratados bilaterales, ya que se realiza dentro del territorio chileno. No obstante, advirtió que sí podría entrar en conflicto con estándares internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, consideró que una política migratoria basada en la contención física no necesariamente responde a un enfoque integral. Para el analista, el desafío radica en desarrollar estrategias más “inteligentes” que permitan gestionar los flujos migratorios sin generar efectos colaterales en países vecinos.

La decisión de instalar barreras físicas en la frontera entre Chile y Perú, según el experto, responde a promesas políticas pero pone en riesgo los derechos y la seguridad de los migrantes. Video: TV Perú/ Primera Hora

Perú ante un posible efecto rebote migratorio

El eventual impacto en Perú es uno de los puntos que genera mayor preocupación. Escobar subrayó que el país ya enfrenta una situación compleja debido a sus “fronteras porosas”, lo que facilita el ingreso irregular de personas.

En ese contexto, una política restrictiva en Chile podría empujar a los migrantes hacia territorio peruano, incrementando la presión sobre las autoridades locales. El especialista recordó que, en situaciones de alta concentración de personas, surge el problema de cómo gestionar su permanencia o retorno, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos.

Crisis migratoria podría repetirse en
Crisis migratoria podría repetirse en la frontera por plan de Kast, advierte experto

También advirtió que, aunque los flujos migratorios pueden generar percepciones de inseguridad, estos fenómenos deben analizarse con cuidado. Señaló que, si bien existen casos de delincuencia, muchos migrantes también son víctimas, incluso dentro de sus propias comunidades.

Finalmente, cuestionó la viabilidad de propuestas como la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular. A su juicio, se trata de una meta difícil de cumplir en la práctica, incluso a lo largo de todo un periodo de gobierno.

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